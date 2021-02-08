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Столкновение маршрутки со снегоочистительной машиной произошло на трассе "Киев-Чоп", есть пострадавшие, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Столкновение маршрутки со снегоочистительной машиной произошло на трассе

Сегодня около 7 утра на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Сынив Ривненской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и снегоочистительной машины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Ривненской области.

Как отмечают правоохранители, предварительно травмы получили трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи медиками "скорой" отпущены. Еще однин пассажир доставлен в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения.

Подчеркивается, что всех пассажиров маршрутки, которая осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, пересадили в другое транспортное средство. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

"По внешним признакам оба водителя трезвые, впрочем они будут проходить освидетельствование на состояние опьянения", - добавили в полиции.

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Столкновение маршрутки со снегоочистительной машиной произошло на трассе Киев-Чоп, есть пострадавшие, - Нацполиция 01
Столкновение маршрутки со снегоочистительной машиной произошло на трассе Киев-Чоп, есть пострадавшие, - Нацполиция 02
Столкновение маршрутки со снегоочистительной машиной произошло на трассе Киев-Чоп, есть пострадавшие, - Нацполиция 03
Столкновение маршрутки со снегоочистительной машиной произошло на трассе Киев-Чоп, есть пострадавшие, - Нацполиция 04
Столкновение маршрутки со снегоочистительной машиной произошло на трассе Киев-Чоп, есть пострадавшие, - Нацполиция 05

Автор: Ірина Дашківська
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