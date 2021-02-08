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налоги (3182) Одесса (7384) СБУ (18701) строительство (1949)

Одесская строительная компания уклонялась от уплаты налогов, госбюджет недополучил более 7 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила одну из одесских строительных компаний на масштабном уклонении от уплаты налогов. Для этого менеджмент фирмы разработал противоправную схему продажи недвижимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что компания декларирует о начале работ с мая 2017 года и является заказчиком строительства жилого комплекса. Руководство фирмы не зарегистрировало структуру, согласно законодательству, плательщиком налога на добавленную стоимость.

Однако владельцы бизнеса, избегая налогообложения, продавали квартиры, парковочные места, площади для коммерческих структур. Средства от клиентов они переводили на счета компании без отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности.

По предварительным выводам экспертов, из-за схемы с налогами государственный бюджет не досчитался более 7 млн грн.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыск в офисе строительной компании. Во время следственных действий изъята документация, черновые и рабочие записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия.

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Одесская строительная компания уклонялась от уплаты налогов, госбюджет недополучил более 7 млн грн, - СБУ 01
Одесская строительная компания уклонялась от уплаты налогов, госбюджет недополучил более 7 млн грн, - СБУ 02
Одесская строительная компания уклонялась от уплаты налогов, госбюджет недополучил более 7 млн грн, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Кому то из баклановских птенцов квартирку бесплатно не дали наверное...за что и поплатились...
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08.02.2021 10:38 Ответить
100%
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08.02.2021 10:52 Ответить
Чому назву соромляться назвати???
Чекають відкату???
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08.02.2021 10:51 Ответить
От збирались в СБУ прибрати економічний підрозділ, але ж баканову так приємно годуватись з підпииємців...
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08.02.2021 10:53 Ответить
Всі фірми "уклоняються". В когось то виходить краще, в кого гірше.
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08.02.2021 11:07 Ответить
і для протидії цьому у всьому світі в кожній державі створюється податкова служба.

а у нас немає служби, яка могла б перевірити зв'язки з Росією людей, яких призначають першими заступниками голови Служби Безпеки України.

То може хай би податкова вже робила роботу СБУ, якшо СБУ робить роботу податкової ?
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08.02.2021 13:05 Ответить
Ярко. А где БТРы, танки и авиация? Строители они такие ... Ооочень опасные для Безопасности Украины. А те, кто НДС не платит, так те вообще лютые. Предлагаю их к террористам причислять и сразу выжигать напалмом без суда и следствия.
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08.02.2021 11:18 Ответить
Кто ещё у нас в стране не контролирует уплату налогов? Квартирки ведь не только СБУ хочется
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08.02.2021 11:52 Ответить
90% строительных компаний работают по такой схеме,ибо иначе не получается. Кто в здравом уме будет отдавать государству 49% налога с зарплаты,если обналичить стоит от 15 до 20ти.
Налогообложение приведите в норму. Все конверты находятся под политпартиями,налоговиками,прокурорами,ментами.
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08.02.2021 12:01 Ответить
 
 