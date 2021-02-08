Зеленского на форуме "Украина 30" встретили пикетом в поддержку "каналов Медведчука". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 8 февраля, под выставочным центром "Парковый" в Киеве, где на форуме "Украина 30" выступает Президент Украины Владимир Зеленский, митингуют против закрытия телеканалов соратника Медведчука Тараса Козака.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
На митинг собралась пара сотен человек. Они держат в руках плакаты с надписями "Зе против правды", "Конец свободы слова" и "Зе нацизм".
Протестующие стоят через дорогу от "Паркового", окруженные рубежом Нацгвардии.
Напомним, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.
2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
самомазохизм. Браво!
За словами ведучого, після навчання за кордоном він повернувся додому в Україну. Коли почав шукати роботу, йому запропонували працювати на каналі, який лише розпочав свою діяльність, - NewsOne.
"Рабінович, Мураєв, Бєлоголовий, Орлан і навіть Медведчук (його не було, коли я працював там) - ці прізвища мені нічого не говорили абсолютно. Порожній звук. Білий шум. Я не знав прізвища 97% людей у парламенті, не розбирався у партіях і навіть не замислювався над тим, яку загрозу вони несуть", - пригадав Скоріна.
Він отримав посаду репортера та розповідав про події в місті - "аварії, панду, яка народила в зоопарку, вбивство поліцейських Пугачовим і так далі".Чому журналіст пішов з NewsOne
"А потім пішла джинса. Ми почали майже жити в офісі ОПЗЖ і не знімали вже події. Там пішла тільки ОПЗЖ. А тут хочеш чи не хочеш сам почнеш розбиратись в тому, що це за люди і в яких інтересах вони працюють. Найгірше, що я робив - це вмикав цих людей в ефір. Був підставкою під мікрофон", - сказав ведучий 24 каналу.
Ба більше, коли в тебе є друг Катерина Супрун, то якось легше отямитись, бо саме вона тоді закричала у вухо: "вооооу, малий, тікайййй. Це російське кодло. Власне все. Я відчув на собі, що ОПЗЖ - це лайно, що російські пропаганд*ни - лайно, а потім ще й про Медведчука дізнався, але то вже було на 24-му,- заявив Єгор Скоріна.
Кондратюк вщент розгромив ОПЗЖ: Це демократія? Чи це грьобане дике тупе безправне середньовіччя, в якому хочуть жити ОПЗЖ і його виборці, і тягнуть туди усіх нас!
Скажите мне, кто такие: татары, башкиры, калмыки, урмуды, мордва, башкиры, чуваши, чечены, карелы и многие другие?
Это делается для корма своего ущербно эго (Сверх-Я). Оно обеспечивает непрерывность, но последовательность поведения, реализуя личную точку отсчёта, благодаря чему события прошлого соотносятся с событиями настоящего и будущего исключительно представленными воображением.
Ще і як їдуть
Ваших шльондр я навіть разом з єгипетськими бандюками бачив
Рекомендую подивитись.
За його словами на "мітинг" вийшли понад півсотні активістів. Учасники вимагали зустрічі з Володимиром Зеленським, що перебував у КВЦ "Парковий". Серед них були навіть журналісти та продюсер одного з телеканалів.
Людей збирали попередньо поблизу підземок "Дарниця" та "Лівобережна", де вони чекали на кураторів.
Як розповів кореспондент, люди лише здогадувались, на яку саме акцію протесту йшли. Інформацію про "підробіток" вони знайшли у telegram-каналі, де їм обіцяли по 250 гривень. І ще 50 гривень зверху за анкету. Витратилися організатори і на перевезення. Всім псевдомітингарям проплатили таксі до центру міста. І все, аби виглядало природно.
О дев'ятій ранку під КВЦ "Парковий" було близько 150 людей. Телеканали, які позбавили ліцензії, транслювали акцію та вели мовлення без звуку.
Пізніше дали команду розходитись, а розрахуватись обіцяли найближчим часом. На картку. І під вечір кошти на картки журналістам таки надійшли - о 21:00 саме таке повідомив Микола Вересень в своїй програмі "Ток-шоу "Прямий ефір"".
Ліниво так стоять ... Без завзяття ...