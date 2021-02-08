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Фото Политика Украины
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Зеленский (9933) пикет (284) 112_Украина (148) Newsone (145) ZIK (116)

Зеленского на форуме "Украина 30" встретили пикетом в поддержку "каналов Медведчука". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 8 февраля, под выставочным центром "Парковый" в Киеве, где на форуме "Украина 30" выступает Президент Украины Владимир Зеленский, митингуют против закрытия телеканалов соратника Медведчука Тараса Козака.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На митинг собралась пара сотен человек. Они держат в руках плакаты с надписями "Зе против правды", "Конец свободы слова" и "Зе нацизм".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о реакции России на санкции против "112", "NewsOne" и "ZIK": Они этого не забудут, и ответ прилетит

Протестующие стоят через дорогу от "Паркового", окруженные рубежом Нацгвардии.

Зеленского на форуме Украина 30 встретили пикетом в поддержку каналов Медведчука 01
Зеленского на форуме Украина 30 встретили пикетом в поддержку каналов Медведчука 02
Зеленского на форуме Украина 30 встретили пикетом в поддержку каналов Медведчука 03
Зеленского на форуме Украина 30 встретили пикетом в поддержку каналов Медведчука 04
Зеленского на форуме Украина 30 встретили пикетом в поддержку каналов Медведчука 05
Зеленского на форуме Украина 30 встретили пикетом в поддержку каналов Медведчука 06
Зеленского на форуме Украина 30 встретили пикетом в поддержку каналов Медведчука 07

Напомним, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.

2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Топ комментарии
+43
Это миллионы телезрителей?.... Зеленского на форуме встретили пикетом в поддержку "каналов Медведчука" - Цензор.НЕТ 9400 Зеленского на форуме встретили пикетом в поддержку "каналов Медведчука" - Цензор.НЕТ 1613
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08.02.2021 11:24
+38
Назбирали 50 титушок, для картинки Рос пропагандонам.
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08.02.2021 11:29
+16
Зеленского на форуме встретили пикетом в поддержку "каналов Медведчука" - Цензор.НЕТ 6573
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08.02.2021 11:24
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Страница 2 из 2
Шарійобці- жопоблок!
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08.02.2021 11:41 Ответить
Всего пару сот почитателей мертвечуковских телеаналов ,вот вам и миллионы телезрителей и реальный рейтинг зажопов ,а не нарисованный кмисом
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08.02.2021 11:41 Ответить
все проплаченные, идейных нет. Нужно деньги у ваты конфисковать и не будет митингов и других воплей, все станет тихо и спокойно.
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08.02.2021 11:49 Ответить
У каждого Ведмедчука на роже Серп с Молотом висит,а на лбу Мавзолей чЛенина сверкает... Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 7293Шариковское отродие...
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08.02.2021 11:42 Ответить
медвед свою титушню вывел...
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08.02.2021 11:43 Ответить
Профессор Преображенский это быдло назвал Певунами...Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 5328 Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 2935
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08.02.2021 11:44 Ответить
Це ті шо раніше тримали плакати "НАМ НЄ НУЖНИ НАХЛЕБНИКИ ИЗ ЄС" стоят?
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08.02.2021 11:44 Ответить
Жидковато зажеддисты собрали.Жлобится вата платить
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08.02.2021 11:44 Ответить
А ничего, что понедельник - будний день?
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08.02.2021 11:54 Ответить
Вата проплаченная ,,работает,,? Сомневаюсь.
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08.02.2021 12:24 Ответить
Значит есть деньги на проплату толпы. Это же очевидно что нужно делать, уголовные дела открытые на вату, конфискация всех активов, деньги на помощь армии. Так бы делали в нормальной стране, а как в Украине все мы видим уже 7 год.
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08.02.2021 11:47 Ответить
Тема, во сколько обойдутся каждое воскресение форумы "Украина 30" - не раскрыта!
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08.02.2021 13:46 Ответить
Та какие там деньги?Дали быдлу по 300-400 гривней-максимум.
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09.02.2021 14:15 Ответить
На 112 рты черной изолентой заклеяли)))))) лучше бы трусами собственными
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08.02.2021 11:49 Ответить
это как раз самое то - черноротые закрыли рты черным скотчем. сами показали, кто они

самомазохизм. Браво!
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08.02.2021 11:54 Ответить
Если зарплата 50 000 долларов в месяц,а в отчете стоит 5 000 гривен,то куда девали ведущие 112,Zik и прочие Ньюсваны бабло в долларах? Мимо налогов в бюджет? А это криминал...
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08.02.2021 11:50 Ответить
Эта новость вызывает только смех.
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08.02.2021 11:50 Ответить
Подгоранием ватных пердаков , удовлетворен!
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08.02.2021 11:53 Ответить
Скабеевские упыри Мавзолея типа сама ********* и прочие Сикелевы Шалавьевы получают меньше, 40 000 долларов...Мыкола Яанавич Азиров на кАнале НАШ тоже платит ведущим журнащлюхам 50 штук...,Мураев получает 100 000 баксов...Размах ощутили?
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08.02.2021 11:55 Ответить
А отметелить заробитчан? Слабо?
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08.02.2021 11:55 Ответить
мощно . того и гляди на штурм пойдут Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 2471
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08.02.2021 11:56 Ответить
ОПЗЖ - це лайно, ведучий Newsone.

За словами ведучого, після навчання за кордоном він повернувся додому в Україну. Коли почав шукати роботу, йому запропонували працювати на каналі, який лише розпочав свою діяльність, - NewsOne.

"Рабінович, Мураєв, Бєлоголовий, Орлан і навіть Медведчук (його не було, коли я працював там) - ці прізвища мені нічого не говорили абсолютно. Порожній звук. Білий шум. Я не знав прізвища 97% людей у парламенті, не розбирався у партіях і навіть не замислювався над тим, яку загрозу вони несуть", - пригадав Скоріна.
Він отримав посаду репортера та розповідав про події в місті - "аварії, панду, яка народила в зоопарку, вбивство поліцейських Пугачовим і так далі".Чому журналіст пішов з NewsOne
"А потім пішла джинса. Ми почали майже жити в офісі ОПЗЖ і не знімали вже події. Там пішла тільки ОПЗЖ. А тут хочеш чи не хочеш сам почнеш розбиратись в тому, що це за люди і в яких інтересах вони працюють. Найгірше, що я робив - це вмикав цих людей в ефір. Був підставкою під мікрофон", - сказав ведучий 24 каналу.
Ба більше, коли в тебе є друг Катерина Супрун, то якось легше отямитись, бо саме вона тоді закричала у вухо: "вооооу, малий, тікайййй. Це російське кодло. Власне все. Я відчув на собі, що ОПЗЖ - це лайно, що російські пропаганд*ни - лайно, а потім ще й про Медведчука дізнався, але то вже було на 24-му,- заявив Єгор Скоріна.
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08.02.2021 11:58 Ответить
В конвертах получают 50 штук,а в ведомости указывают минималку 6 000 гривен...Нехилый промысел за то чтобы обгадить страну в которой живут....КРЫСы позорные...
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08.02.2021 12:00 Ответить
коли б я працював топ-менеджером на алаговнетном канале і мені світило пораженіє в правах, і центр зайнятості, на свою чорну топ-менеджерську зарплату я б і більше найняв би , ще й автобуси, гарячий чай і лімузин-для себе
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08.02.2021 12:01 Ответить
Судя по количеству - это точно уволеные работники! Там их как раз 150 где то
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08.02.2021 12:03 Ответить
Уже словили группу мелких хмирей которые рассказали как за 150грн их проплатили.
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08.02.2021 12:11 Ответить
саме так! Випадково цю групу помітили журналісти "Прямого" телеканалу, затесались в неї, і зробили сюжет. І показали на "прямому".
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08.02.2021 21:17 Ответить
Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 4632 Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 4632 Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 9237Точно шо)
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09.02.2021 14:17 Ответить
Помните такого Хмыря Вячеслав Пиховшек типа журнашлюха? А видели в какой Дворце живет этот негодяй?Миллионов 200 минимум долларов
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08.02.2021 12:03 Ответить
Пsховшек - сєпарський бренд.
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08.02.2021 16:19 Ответить
да-да, живет один - ни семьи -ни жены, ни детей, и раздувается как боров, уже глазок не видно заплывших.
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08.02.2021 16:24 Ответить
Плакатики паходу все на расейском, не для наших граждан пикет.
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08.02.2021 12:06 Ответить
Такий нацизм нам довподоби Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 6674
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08.02.2021 12:08 Ответить
ЭкЗерцист изгони их.
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08.02.2021 12:08 Ответить
Так от чого Паркова перекрита.
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08.02.2021 12:09 Ответить
Пойду в Ютьюб,бо ща почну материцца па рюсскай феньке.. Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 5025
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08.02.2021 12:09 Ответить
за титушнёй, хороший ров просматривается. Всех там и закатать.. Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 8539
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08.02.2021 12:10 Ответить
платили жирно... по 800 гр, но поарбайтать за мертвечука и его гнусные каналы желающих все равно найшлось очень мало...
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08.02.2021 12:10 Ответить
по 800 то хіба организатори, шушара по 150грн
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08.02.2021 12:14 Ответить
поправка на непогоду... а ти рєпу чухаєш? жалкуєш що не підлатався?
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08.02.2021 12:17 Ответить
Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 3704
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08.02.2021 12:20 Ответить
Потому что могут отхватить пилюлей, опасная работа стоит дорого.
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08.02.2021 12:24 Ответить
Журнашлюха ДУБинский купив 20 машиночок,та 20 хатыночок...Теж мильонер журнашлюха-Дупатат Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 7538
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08.02.2021 12:11 Ответить
800 гривен? ты с дуба рухнул? Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 1227Панас проспись там тысячи долларов шастають..
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08.02.2021 12:13 Ответить
забіли госдеповские печеньки и обколотіе **********.
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08.02.2021 14:31 Ответить
Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 2742
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08.02.2021 12:16 Ответить
Оце рубанув! Повністю підтримую!
Кондратюк вщент розгромив ОПЗЖ: Це демократія? Чи це грьобане дике тупе безправне середньовіччя, в якому хочуть жити ОПЗЖ і його виборці, і тягнуть туди усіх нас!
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08.02.2021 12:17 Ответить
И где вы увидели Россию как славянскую страну???



Скажите мне, кто такие: татары, башкиры, калмыки, урмуды, мордва, башкиры, чуваши, чечены, карелы и многие другие?
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08.02.2021 12:21 Ответить
В Украинском языке в два раза больше слов чем в россиянском, но кацапы свято верят что именно Украинский то диалект русского Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 7702
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08.02.2021 12:23 Ответить
это исконно руссские. еще и скрепами скрепленнеые.(что такое скрепы? х\з)
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08.02.2021 12:32 Ответить
Це коли воно вже криве, косе, гниле, на соплях ледь тримається і з нього гадюччя-гниль лізе - то тоді його тільки скрепами, щоб ще постояло.
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08.02.2021 13:41 Ответить
Скрепы это типа склепы.
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08.02.2021 14:36 Ответить
Оживление несуществующего или подмена понятий чего-то либо когда-то существовавшего.

Это делается для корма своего ущербно эго (Сверх-Я). Оно обеспечивает непрерывность, но последовательность поведения, реализуя личную точку отсчёта, благодаря чему события прошлого соотносятся с событиями настоящего и будущего исключительно представленными воображением.
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08.02.2021 14:48 Ответить
Это народы, такие же как и украинцы, причем некоторые, гораздо более развитые.
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08.02.2021 13:40 Ответить
Я не писал что они хуже или лучше чем-то, я писал что они не славяне, а от того РФ не может ассоциировать себя как славянская страна, потому что это не отображает реальности.
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08.02.2021 14:35 Ответить
"более развитые", это как? с лишней хромосомой? которой нет в украинцев.
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08.02.2021 14:53 Ответить
Панас, ты веришь в какую-то лишнюю хромосому? Так она у тебя есть))) Она есть у дебилов, это болезнь. Она есть у русских? Так почему они живут лучше, и почему украинцы едут туда на зароботки, а не наоборот?
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08.02.2021 16:46 Ответить
ты меня рассмешил и развеселил... даже своей тупостью про иносказание про лишнюю хромосому. значит теория про хромосомы верна.... и еще, кацапы не живут, не жили и не будут жить никогда лучше... если бы этот сброд жил лучше, зачем бы нагло крал наше название. нашу историю, наши земли, наши души, наших людей и даже наш борщ??? и постоянно этой нечисти нужно пхать свое мохнатое и вонючее рыло до нас, зачем??? нам без вас жить прекрасно. с вами очень плохо, так же, как и вам самим... иллюзия, что мацковские орки живут лучше, это из за беспредельных, дармовых природных ресурсов украденных в других народов, убери те ресурсы и кацапия будет самой нищей во Вселенной. мы не есть часть их гребанного "русского мира", даже славянином себя стыдно и мерзко называть, зная, что этим термином спекулируют кремляди-москали - а по факту обычные угро-финны. Вот так, Роман Ромов, вы для нас камень в ботинке, геморрой в жопе, прокисший борщ... - такие для нас неприятные...
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08.02.2021 17:52 Ответить
Прикольно.
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08.02.2021 21:00 Ответить
Хто тобі сказав що рузьгє не їдуть сюди на заробітки?
Ще і як їдуть
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08.02.2021 21:35 Ответить
Alex 6dec27a3 Не едут русские, на зароботки, в Украину. Почему? Украина самая нищая страна Европы. Не знал? Русские и в Польшу не едут.
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09.02.2021 07:36 Ответить
да повно рузьгє на заробітках тут як і в Польщі. А ще більше далі в Західній Європі та США.
Ваших шльондр я навіть разом з єгипетськими бандюками бачив
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11.02.2021 10:19 Ответить
Но они находятся в тюрьме под названием РФ.
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08.02.2021 18:35 Ответить
А чего б полиции не провести " перепись " обмороженных .... это продажное гавно надо либо хлором присыпать , либо за паребрик , раз у них горячая любов к рашке , пусть плодят там *********
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08.02.2021 12:29 Ответить
на каналах медведчука проходить майстер-клас з депіляції робочої зони над верхньою губою

Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 5013
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08.02.2021 12:42 Ответить
Им бы больше писюны георгиевской расцветки во рту подошли чем скотч
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08.02.2021 12:48 Ответить
у них мозг такой, как на ленточке - пять извилин в два цвета.
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08.02.2021 19:29 Ответить
это не журналюги. это журнашлюхи
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08.02.2021 13:39 Ответить
вот и хорошо, это их рабочее состояние. так держать дальше!
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08.02.2021 16:21 Ответить
почьом нынче паддержка каналов мертвечука?
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08.02.2021 13:33 Ответить
Мертвечук даже проплаченый митинг собрать не может Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 3272
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08.02.2021 13:40 Ответить
Зараз он-лайн на гав-наш екс зелений дупинський і екс-риг шухрич.Всі гниди збираються в одному місці.
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08.02.2021 14:23 Ответить
Вся эта история с закрытием каналов (сам факт поддерживаю полностью и безоговорочно) похожа на обычный гоп-стоп. Об этом говирит то, что РНБУ и авакян сейчас берут на понт всех медведчуковских, угрожая им сотрудничеством с террористами, при этом ссылаясь на "секретные" данные. Как бы это не стало очередным делом "Шеремета".
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08.02.2021 14:36 Ответить
Вата шоу
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08.02.2021 15:36 Ответить
Всі плакати лише на псячей...
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08.02.2021 16:16 Ответить
бульбаш, свою знаешь? или приятнее срать на чужой?. Най живе Пшихановская Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 5766
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08.02.2021 17:58 Ответить
вас и из Белоруси скоро попросять.
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08.02.2021 19:30 Ответить
слабо виловити цю ************** мерзоту та відправити на кордон з *********** та сказати "до побачення"?
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08.02.2021 16:59 Ответить
слабо виловити цю ************** мерзоту та відправити на кордон з *********** та сказати "до побачення"?
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08.02.2021 17:00 Ответить
взяли участь в цьому пікеті і журналісти телеканалу "Прямий". І навіть отримали гроші від організаторів за це пікетування. Принаймі, журналісти "Прямого" зробили сюжет про це пікетування, і саме таке повідомили ведучому програми "Ток-шоу "Прямий ефір"" Миколі Ситнику (Вересню). Микола це і показав в своїй програмі приблизно о 21:00.
Рекомендую подивитись.
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08.02.2021 21:14 Ответить
Таксі та 250 грн: у Києві відбулась проплачена акція на підтримку підсанкційних каналів. У Києві пройшов проплачений мітинг із закликом "розблокувати роботу підсанкційних каналів". Про це повідомив кореспондент "Прямого".
За його словами на "мітинг" вийшли понад півсотні активістів. Учасники вимагали зустрічі з Володимиром Зеленським, що перебував у КВЦ "Парковий". Серед них були навіть журналісти та продюсер одного з телеканалів.
Людей збирали попередньо поблизу підземок "Дарниця" та "Лівобережна", де вони чекали на кураторів.
Як розповів кореспондент, люди лише здогадувались, на яку саме акцію протесту йшли. Інформацію про "підробіток" вони знайшли у telegram-каналі, де їм обіцяли по 250 гривень. І ще 50 гривень зверху за анкету. Витратилися організатори і на перевезення. Всім псевдомітингарям проплатили таксі до центру міста. І все, аби виглядало природно.
О дев'ятій ранку під КВЦ "Парковий" було близько 150 людей. Телеканали, які позбавили ліцензії, транслювали акцію та вели мовлення без звуку.
Пізніше дали команду розходитись, а розрахуватись обіцяли найближчим часом. На картку. І під вечір кошти на картки журналістам таки надійшли - о 21:00 саме таке повідомив Микола Вересень в своїй програмі "Ток-шоу "Прямий ефір"".
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08.02.2021 21:28 Ответить
Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 1192 =пратєстуюсчіє= ...

Ліниво так стоять ... Без завзяття ... Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 9868
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09.02.2021 02:27 Ответить
Гопники.
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09.02.2021 06:43 Ответить
А чё они морды свои поотворачивали?
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09.02.2021 06:46 Ответить
Зєля сам і проплатив "мітінгарів". Не здивуюсь, якщо цих "мітінгарів" йому підкинув Пєця. Одну ж справу роблять - мародерять Україну!
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09.02.2021 10:28 Ответить
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