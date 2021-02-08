Полиция пресекла деятельность наркокартеля, действовавшего в Киевской, Сумской и Полтавской областях, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители пресекли деятельность межрегионального наркосиндиката.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Участники преступной группировки наладили изготовление и сбыт наркотиков на территории Сумщины, Киевщины и Полтавщины. Работники внутренней безопасности НПУ совместно с полицией Сумской области разоблачили наркодилеров, изъяли наркотики и уже объявили подозрения главным фигурантам.

"В поле зрения работников Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ попала преступная группа лиц с признаками организованности, участники которой занимались поставкой метадона и амфетамина на наркорынок Киевской, Сумской и Полтавской областей.

Организатором группы оказался 38-летний житель Яготина Киевской области. В 2016 году мужчина вышел по апелляции из СИЗО, где провел шесть лет по подозрению в незаконных махинациях с наркотиками.

В 2020 злоумышленник снова взялся за старое: осуществлял закупку крупных партий наркотиков и отдавал их своим сообщникам для дальнейшего распространения. Впоследствии для увеличения доходов дилер создал две нарколаборатории в Киевской области", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в Яготине на втором этаже одного из частных домов изготавливали метадон: утеплении стены, специальное освещение, необходимая для химического процесса печь, весь необходимый инвентарь: "Один из сообщников наркобарона отвечал за организацию лаборатории, другой - за процесс изготовления".

Сбытом готовой продукции занимался 34-летний житель города Сумы. Он получал у организатора бизнеса большую партию товара, которую в дальнейшем реализовывал вместе с еще одним сообщником.

Производством амфетамина участники преступной группировки занимались в городе Березань. Сбыт психотропного вещества доверили 35-летней женщине и ее сожителю, который в прошлом уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

По материалам внутренней безопасности НПУ следователи ГУНП в Сумской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

При физической поддержке отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ, полиции особого назначения и спецподразделения КОРД проведена спецоперация по пресечению деятельности группировки.



Фото: сайт полиции

После передачи очередной партии метадона для сбыта на сумму 100 тыс. гривен наркобарона и двух его сообщников задержали.

По месту жительства всех участников наркокартеля и расположение лабораторий проведено 16 санкционированных обысков. Обнаружены и изъяты метадон, амфетамин, марихуану, оборудование для изготовления наркотиков, наркотические средства на стадии изготовления, прекурсоры, шприцы с порошкообразным веществом и жидкостью, зип-пакеты с наркотиками, патроны, элементы оружия, граната Ф-1 и запал к ней, мобильные телефоны, компьютерная техника.

Сейчас 38-летнему организатору и его сообщнику, который отвечал за сбыт наркотиков в Сумской области вручены подозрения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 68 100 гривен.

В полиции добавили, что для того, чтобы собрать такую ​​сумму, наркобарону или его сообщникам достаточно сбыть 30 граммов метадона.

После проведения экспертиз следователи полиции Сумщины готовят подозрения еще шестерым участникам преступной группы.