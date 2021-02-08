Разоблачены коррупционные схемы чиновников одесской таможни и Госпродпотребслужбы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе на коррупционных схемах должностных лиц одного из таможенных постов и чиновника Госпродпотребслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники СБ Украины, в частности, задокументировали таможенников на систематическом вымогательстве денег за несоздание искусственных препятствий при оформлении грузов. За различные суммы неправомерной выгоды фигуранты угрожали импортерам затягивать процесс таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень обязательных платежей.

Установлено, что за месяц таможенники зарабатывали до 3-х тысяч долларов США. По имеющейся информации, схема просуществовала несколько месяцев. Правоохранители задержали одного из фигурантов, старшего государственного инспектора таможенного поста при получении очередного "транша" от импортеров. Ему сообщено о подозрении.

Планируется задержание других фигурантов. Также проверяется возможная причастность к коррупционной схеме других должностных лиц и руководителей Одесской таможни. СБУ также разоблачила на коррупции главного специалиста одного из структурных подразделений Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Установлено, что чиновник отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины областного управления Госпродпотребслужбы систематически требовал неправомерную выгоду у коммерсантов. За взятки чиновник гарантировал им избежать административной ответственности за выявленные в ходе проверок правонарушения.

В ходе досудебного расследования оперативники задокументировали один из фактов получения злоумышленником и его подчиненным взятки с менеджера коммерческой структуры. Правоохранители задержали чиновника после получения очередной взятки.

По обоим фактам начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.

Продолжается досудебное следствие.

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