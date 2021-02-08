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взятка (2529) Одесса (2830) СБУ (6844) таможня (735) Госпродпотребслужба (161)

Разоблачены коррупционные схемы чиновников одесской таможни и Госпродпотребслужбы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе на коррупционных схемах должностных лиц одного из таможенных постов и чиновника Госпродпотребслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники СБ Украины, в частности, задокументировали таможенников на систематическом вымогательстве денег за несоздание искусственных препятствий при оформлении грузов. За различные суммы неправомерной выгоды фигуранты угрожали импортерам затягивать процесс таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень обязательных платежей.

Установлено, что за месяц таможенники зарабатывали до 3-х тысяч долларов США. По имеющейся информации, схема просуществовала несколько месяцев. Правоохранители задержали одного из фигурантов, старшего государственного инспектора таможенного поста при получении очередного "транша" от импортеров. Ему сообщено о подозрении.

Планируется задержание других фигурантов. Также проверяется возможная причастность к коррупционной схеме других должностных лиц и руководителей Одесской таможни. СБУ также разоблачила на коррупции главного специалиста одного из структурных подразделений Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Установлено, что чиновник отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины областного управления Госпродпотребслужбы систематически требовал неправомерную выгоду у коммерсантов. За взятки чиновник гарантировал им избежать административной ответственности за выявленные в ходе проверок правонарушения.

В ходе досудебного расследования оперативники задокументировали один из фактов получения злоумышленником и его подчиненным взятки с менеджера коммерческой структуры. Правоохранители задержали чиновника после получения очередной взятки.

По обоим фактам начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.

Продолжается досудебное следствие.

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Разоблачены коррупционные схемы чиновников одесской таможни и Госпродпотребслужбы, - СБУ 01
Разоблачены коррупционные схемы чиновников одесской таможни и Госпродпотребслужбы, - СБУ 02
Разоблачены коррупционные схемы чиновников одесской таможни и Госпродпотребслужбы, - СБУ 03
Разоблачены коррупционные схемы чиновников одесской таможни и Госпродпотребслужбы, - СБУ 04
Разоблачены коррупционные схемы чиновников одесской таможни и Госпродпотребслужбы, - СБУ 05

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Топ комментарии
+2
Про ці "корупційні схеми одеської митниці" ще два роки тому писав теперішній нардеп від "Слуг" Куницький...Тоді він був дрібним блогером під псевдо "Саньок" і на власному досвіді показував,скільки,за що і як беруть одеські митники...Ну а тепер накінець і до СБУ дійшло...
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08.02.2021 12:50
+2
А Пудрик? Чи тесть відмазав?
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08.02.2021 15:23
+1
Успокойтесь. Сидеть никто не будет. СБУ известные специалисты по спортивной рыбалке.
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08.02.2021 14:30
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Разоблачены коррупционные схемы чиновников одесской таможни и Госпродпотребслужбы, - СБУ - Цензор.НЕТ 291
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08.02.2021 12:32 Ответить
Не опять а снова. Держнакуйнепотреб служба в Одессе окуела в корень. Санстанция себе такое не позволяла. Рассказывать могу часами. Их скоро будут отстрелевать. Сколько они накосили бабла с предпринимателей з платные консультации по внедрению системы НАСР. Сколько внедрили схем по платному отбору образцов продукции. Сколько сняли бабла с магазинов за отсутствие розного рода никому не нужных бумажек. Они собрали в свою базу со всех предпринимателей данные о поставщиках, и сегодня можно у них купить всю инфу про конкурента за 300$. Вобшем это паразитическая раковая опухоль. Никакого порядка в области они не делают. Зайдите на Привоз, это зеркало Одессы. Где там санитария, где накладные?
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08.02.2021 19:22 Ответить
А этим точно должна заниматься СБУ??!
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08.02.2021 12:34 Ответить
СБУ выслуживается - резко начала разоблачать взяточников, которые уже успели построить себе трехэьажные видлы и прикупили пансионаты на морях. А как же иначе? Нужно показать обществу свой «нужник» - ничего, что там предптелей и пьяниц как карасей в пруду - зато «служат» обществу!
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08.02.2021 12:37 Ответить
"разоблачать взяточников, которые уже успели построить себе трехэьажные видлы и прикупили пансионаты на морях" - И под домашний арест! А потому, что нефиг! Разоблачены коррупционные схемы чиновников одесской таможни и Госпродпотребслужбы, - СБУ - Цензор.НЕТ 5469
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08.02.2021 12:41 Ответить
Ой!Одеська митниця !) Та такі схеми y всіх обласних центрах десятки років спокійно працюють (!) Просто одесити бабла зажали підкинути сбушникам швидше за все
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08.02.2021 12:40 Ответить
Хто тільки вже не реформував ту одеську митницю- а результату жодного. Врятувати може лише повна автоматизації під керуванням Штучного Інтелекту. Чи інопланетяни.)))
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08.02.2021 12:47 Ответить
Про ці "корупційні схеми одеської митниці" ще два роки тому писав теперішній нардеп від "Слуг" Куницький...Тоді він був дрібним блогером під псевдо "Саньок" і на власному досвіді показував,скільки,за що і як беруть одеські митники...Ну а тепер накінець і до СБУ дійшло...
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08.02.2021 12:50 Ответить
ну и что? СБУшники себе + поставили возьмут денег и все. никому ничего не будет....
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08.02.2021 14:02 Ответить
СБУ тепер не бізнес,а митників буде доїти.
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08.02.2021 14:22 Ответить
Успокойтесь. Сидеть никто не будет. СБУ известные специалисты по спортивной рыбалке.
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08.02.2021 14:30 Ответить
А Пудрик? Чи тесть відмазав?
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08.02.2021 15:23 Ответить
 
 