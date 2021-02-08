В Киеве автомобиль въехал в сугроб и перевернулся. ФОТОрепортаж

В Дарницком районе Киева Fiat въехал в сугроб и перевернулся, водитель жив.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное Управление ГСЧС, сегодня, 8 февраля, в 10:18 на ул. Бориспольской, 9 в Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Seat.







На место происшествия прибыли спасатели, которые установили, что автомобиль во время движения съехал в сугроб и перевернулся на крышу. Водитель на момент прибытия бойцов находился возле автомобиля. Для того, чтобы предупредить возможное возгорание, спасатели сняли клеммы с аккумулятора и перевернули автомобиль с помощью спецоборудования.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

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Напомним, что в ночь на 8 февраля в Киеве и области начался снегопад, для уборки дорог столицы от снега задействовано 453 единицы спецтехники.