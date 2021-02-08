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Фото Происшествия
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ДТП (3304) Киев (9932) снегопад (283)

В Киеве автомобиль въехал в сугроб и перевернулся. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Дарницком районе Киева Fiat въехал в сугроб и перевернулся, водитель жив.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное Управление ГСЧС, сегодня, 8 февраля, в 10:18 на ул. Бориспольской, 9 в Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Seat.

В Киеве автомобиль въехал в сугроб и перевернулся 01
В Киеве автомобиль въехал в сугроб и перевернулся 02
В Киеве автомобиль въехал в сугроб и перевернулся 03

На место происшествия прибыли спасатели, которые установили, что автомобиль во время движения съехал в сугроб и перевернулся на крышу. Водитель на момент прибытия бойцов находился возле автомобиля. Для того, чтобы предупредить возможное возгорание, спасатели сняли клеммы с аккумулятора и перевернули автомобиль с помощью спецоборудования.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столкновение маршрутки со снегоочистительной машиной произошло на трассе "Киев-Чоп", есть пострадавшие, - Нацполиция. ФОТО

Напомним, что в ночь на 8 февраля в Киеве и области начался снегопад, для уборки дорог столицы от снега задействовано 453 единицы спецтехники.

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Топ комментарии
+7
это SEAT а не FIAT)) учите матчасть....
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08.02.2021 13:12
+3
Это Сеат, а не Фиат.
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08.02.2021 13:12
+3
через неделю будет в авториа - не бит не крашен в такси не был... срочная продажа... низкая цена......
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08.02.2021 13:54
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это SEAT а не FIAT)) учите матчасть....
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08.02.2021 13:12 Ответить
"Какая разница" (с) У Києві автомобіль в'їхав у замет і перекинувся - Цензор.НЕТ 1943
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08.02.2021 14:03 Ответить
Это Сеат, а не Фиат.
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08.02.2021 13:12 Ответить
У Києві автомобіль в'їхав у замет і перекинувся - Цензор.НЕТ 7711
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08.02.2021 13:12 Ответить
З цього дурбецала водій- як з лайна сокира.
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08.02.2021 13:12 Ответить
чи як з зеленського презедент У Києві автомобіль в'їхав у замет і перекинувся - Цензор.НЕТ 8774
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08.02.2021 13:16 Ответить
Муравьиный лев забрался в муравейник. есть жертвы ( ..мультф.)
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08.02.2021 13:15 Ответить
Фиат/Сеат устал!
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08.02.2021 13:16 Ответить
судя по незапикселенному номеру и марке, явно не из власть придержащих, их тёщ или внуков. но сугробы в городе, должно быть зачётные )
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08.02.2021 13:18 Ответить
Це ж з якою швидкістю треба було, типа, рухатись, щоб сугроб перекинув авто?
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08.02.2021 13:24 Ответить
Тут главное не скорость, главное - умение везение.
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08.02.2021 13:45 Ответить
Очередной лётчик!
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08.02.2021 13:31 Ответить
"Для того, чтобы предупредить возможное возгорание, спасатели сняли клеммы с аккумулятора и перевернули автомобиль с помощью спецоборудования." - племянник купил BMW, говорит на минусовой клемме стоит пиропатрон и при ударе отстреливает контакт.
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08.02.2021 13:53 Ответить
Лучше-б водителя...
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08.02.2021 15:45 Ответить
еще один, в сидушке - яйца отстреливает...племяшу не сказали...
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08.02.2021 16:27 Ответить
через неделю будет в авториа - не бит не крашен в такси не был... срочная продажа... низкая цена......
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08.02.2021 13:54 Ответить
Сугроб стоит такой: "Я чё - я ж ничё ! Это он на меня наехал !"
Может то не сугроб. а присыпанная снегом машина ?
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08.02.2021 15:45 Ответить
Какого хрена он въехал в сугроб, заснул за рулём или бухой был???
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08.02.2021 22:29 Ответить
 
 