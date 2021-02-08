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Вымогательство $500 тыс. якобы для экс-руководства ГПУ: Завершено досудебное расследование. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Завершено досудебное расследование в отношении двух лиц, которые путем подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды якобы одному из бывших руководителей Генеральной прокуратуры Украины, завладели средствами двух граждан в сумме 500 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Расследованием установлено, что в апреле 2019 подозреваемые, будучи знакомыми с двумя фигурантами уголовного производства по факту вымогательства, сообщили им, что имеют возможность через одного из в то время действующих руководителей Генеральной прокуратуры Украины решить вопрос о закрытии этого производства.

Принятие такого решения они оценили в 500 тыс. долларов США, якобы для передачи их одному из бывших руководителей Генпрокуратуры, хотя на самом деле намеревались завладеть указанными средствами и распорядиться ими по своему усмотрению.

Одного из участников схемы разоблачили сразу после получения всей суммы денежных средств, а его сообщника - в ходе досудебного расследования.

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Вымогательство $500 тыс. якобы для экс-руководства ГПУ: Завершено досудебное расследование 01
Вымогательство $500 тыс. якобы для экс-руководства ГПУ: Завершено досудебное расследование 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Дебіл, уповноваженим представником призначили Кучму !
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08.02.2021 17:35
+2
Там з ними ще кухарка була і три секретарші,

але уповноважений представник в Мінську був тільки один - Кучма.

А тобі кацапи з Дубінським наперділи в вухо, шо і Мертвечук ?
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08.02.2021 17:40
+2
Геращенко там була, але Геращенко не була уповноваженою Президента України в тристоронній групі
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08.02.2021 17:45
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Цікаві новини з Генпрокуратури: після фокуса, коли за 1 день з ГПУ "зникли" всі справи "Байдена, Порошенка, пльонок Деркача", там раптово знайшлась справа про державну зраду В. Медведчука.

Вымогательство $500 тыс. якобы для экс-руководства ГПУ: Завершено досудебное расследование - Цензор.НЕТ 194
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08.02.2021 17:23 Ответить
Дебіл, уповноваженим представником призначили Кучму !
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08.02.2021 17:35 Ответить
Там з ними ще кухарка була і три секретарші,

але уповноважений представник в Мінську був тільки один - Кучма.

А тобі кацапи з Дубінським наперділи в вухо, шо і Мертвечук ?
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08.02.2021 17:40 Ответить
Геращенко там була, але Геращенко не була уповноваженою Президента України в тристоронній групі
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08.02.2021 17:45 Ответить
Туди і кухарки з секретаршами і пілотом літака літали не з власної ініціативи,

але вони не були уповноваженими президента.

Дебіл, ти хоч взнай, шо воно таке - тристороння група у Мінську, бо пердиш таку маячню, в яку навіть сам не віриш
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08.02.2021 17:51 Ответить
Він багато кого і куди посилав,

але ж ти, дебіл, пишеш, шо Мертвечук був уповноваженим представником.

Порошенко точно йому ніяких повноважень не давав.

Тільки Кучмі.
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08.02.2021 17:58 Ответить
это шо, они решили гюге на опохмелку грошей занести, когда тот проснулся с великого бодунища?
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08.02.2021 17:32 Ответить
Любой развод - стоит дорого Вымогательство $500 тыс. якобы для экс-руководства ГПУ: Завершено досудебное расследование - Цензор.НЕТ 7462
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08.02.2021 17:33 Ответить
особенно перед президентскими выборами, шоб было о чём по 1+1 на Пороха гнать
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08.02.2021 17:37 Ответить
Что-то пошло не так. Воскрпесший брат Ермака нашёл наверное другую нишу в Украинском законодательстве.
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08.02.2021 18:26 Ответить
Прямые инвестиции в Украину рухнули в 20 раз, а большой бизнес ускорил вывод капитала - эксперт 8 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 3

В общем, «хорошо» Зеленский в Давос съездил прошлой зимой…
В 2020-м году вывод дивидендов за рубеж в период кризиса увеличился на 20% и оставил 3,7 млрд. дол.
Такую информацию привел около часа назад в Фейсбуке экономический эксперт Алексей Кущ.
Это все, что Вам нужно знать о «высоком» налогообложении и патриотичности большого бизнеса в Украине, который рассматривает страну как губку, которую необходимо отжать.
При этом у нас все время налоги хотят снизить…
Налоги снижать, конечно, нужно, но для населения, которое дивиденды не выводит. Да кто ж ему снизит…
За десять месяцев 2020-го объем прямых инвестиций в Украину рухнул в 20 раз (!!!), опустившись до смехотворной суммы в 221 млн (!!!).
И эту цифру кризисом уже не объяснишь, ведь в среднем по миру объем ПИИ сократился на 45%.
Падение объема иностранных инвестиций до уровня инвестплана европейской компании средней руки - это все, что Вам нужно знать про «инвестиционных нянь».
В общем, хорошо Зеленский в Давос съездил прошлой зимой. Инвесторов навез целую котомку…
В тему - Позорное фиаско Зеленского на Всемирном форуме в Давосе - израильские СМИ
Хорошо, что в этом году не выступал, может инвестиций больше станет…
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08.02.2021 21:32 Ответить
 
 