Вымогательство $500 тыс. якобы для экс-руководства ГПУ: Завершено досудебное расследование. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Завершено досудебное расследование в отношении двух лиц, которые путем подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды якобы одному из бывших руководителей Генеральной прокуратуры Украины, завладели средствами двух граждан в сумме 500 тыс. долларов США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Расследованием установлено, что в апреле 2019 подозреваемые, будучи знакомыми с двумя фигурантами уголовного производства по факту вымогательства, сообщили им, что имеют возможность через одного из в то время действующих руководителей Генеральной прокуратуры Украины решить вопрос о закрытии этого производства.
Принятие такого решения они оценили в 500 тыс. долларов США, якобы для передачи их одному из бывших руководителей Генпрокуратуры, хотя на самом деле намеревались завладеть указанными средствами и распорядиться ими по своему усмотрению.
Одного из участников схемы разоблачили сразу после получения всей суммы денежных средств, а его сообщника - в ходе досудебного расследования.
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але уповноважений представник в Мінську був тільки один - Кучма.
А тобі кацапи з Дубінським наперділи в вухо, шо і Мертвечук ?
але вони не були уповноваженими президента.
Дебіл, ти хоч взнай, шо воно таке - тристороння група у Мінську, бо пердиш таку маячню, в яку навіть сам не віриш
але ж ти, дебіл, пишеш, шо Мертвечук був уповноваженим представником.
Порошенко точно йому ніяких повноважень не давав.
Тільки Кучмі.
В общем, «хорошо» Зеленский в Давос съездил прошлой зимой…
В 2020-м году вывод дивидендов за рубеж в период кризиса увеличился на 20% и оставил 3,7 млрд. дол.
Такую информацию привел около часа назад в Фейсбуке экономический эксперт Алексей Кущ.
Это все, что Вам нужно знать о «высоком» налогообложении и патриотичности большого бизнеса в Украине, который рассматривает страну как губку, которую необходимо отжать.
При этом у нас все время налоги хотят снизить…
Налоги снижать, конечно, нужно, но для населения, которое дивиденды не выводит. Да кто ж ему снизит…
За десять месяцев 2020-го объем прямых инвестиций в Украину рухнул в 20 раз (!!!), опустившись до смехотворной суммы в 221 млн (!!!).
И эту цифру кризисом уже не объяснишь, ведь в среднем по миру объем ПИИ сократился на 45%.
Падение объема иностранных инвестиций до уровня инвестплана европейской компании средней руки - это все, что Вам нужно знать про «инвестиционных нянь».
В общем, хорошо Зеленский в Давос съездил прошлой зимой. Инвесторов навез целую котомку…
В тему - Позорное фиаско Зеленского на Всемирном форуме в Давосе - израильские СМИ
Хорошо, что в этом году не выступал, может инвестиций больше станет…