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взятка (5958) Киевская область (3539) следователь (136) ГБР (2551)

Следователь полиции Киевщины попался на взятке 13 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователь одного из районных управлений полиции ГУНП в Киевской области попался на вымогательстве и получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователь полиции Киевщины попался на взятке 13 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР 01

По предварительной информации, полицейский потребовал у гражданина 13 тыс. долларов. За эти средства он обещал не привлекать его к уголовной ответственности и закрыть уголовное производство.

5 февраля 2021 следователю сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следователь полиции Киевщины попался на взятке 13 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР 02

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Следователь полиции Киевщины попался на взятке 13 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР 03

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Автор: Володимир Янченко
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Что это за вброс? У нас нет коррупции, мы уже другие люди - так старший, Зеленский, сказал!
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08.02.2021 18:39 Ответить
он просто хотел купить себе лучше машину
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08.02.2021 18:41 Ответить
сумма..- видно состав нехилый...
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08.02.2021 18:48 Ответить
"Попался на взятке" - это слишком громко сказано. "Попался" - звучит как будто он гарантированно обеспечил свою посадку, что далеко не так. Правильно писать: "Был замечен во взятке". Слідчий поліції Київщини погорів на хабарі 13 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - ДБР - Цензор.НЕТ 9824
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08.02.2021 18:49 Ответить
а можно раскрить великую тайну? следак такого то овд, звание, фио. или, а вдруг забашляет и знать никто ни кого не будет, ДА?? и дело было или не было....
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08.02.2021 19:03 Ответить
...ну, на это и расчет, забашлял-отстранили-перевели в другой райотдел.
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08.02.2021 19:27 Ответить
от розбійник
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08.02.2021 19:12 Ответить
В самих Штатах нет такого количества новых стобаксовых купюр,сколько тут носят в виде взяток всяким хитровышмарканым.
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08.02.2021 19:51 Ответить
на передок покидька, в кірзачі
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08.02.2021 20:13 Ответить
Аваков расскажет, что полицейские взяток не берут

а народ утверждает обратное...
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08.02.2021 22:52 Ответить
 
 