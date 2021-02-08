ВАКС обязал НАБУ открыть дело против экс-главы Днепропетровского облсовета Олейника по подозрению в незаконном обогащении. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло еще одно производство против бывшего главы Днепропетровского областного совета Святослава Олейника. Детективы заинтересовались имуществом чиновника, суммарная стоимость которого на 6,2 миллиона гривен превышает его максимальные доходы.

Об этом стало известно из материалов уголовного дело, копия которых есть в распоряжении РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Дело против экс-главы облсовета НАБУ обязал открыть Высший антикоррупционный суд. Дело расследуют по 368 статье Уголовного кодекса - "Незаконное обогащение".

Если вина Олейника будет доказана в суде, бывший председатель Днепропетровского областного совета может получить срок от пяти до десяти лет.

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Напомним, в конце 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновило расследование против главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника по статье Уголовного кодекса 366-1 "Декларирование недостоверной информации". А Главное следственное управление Государственной фискальной службы занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по статьям 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

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