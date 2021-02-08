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НАБУ (4031) Днепропетровщина (2894) облсовет (535) Олейник Святослав (7) Антикоррупционный суд (1072)

ВАКС обязал НАБУ открыть дело против экс-главы Днепропетровского облсовета Олейника по подозрению в незаконном обогащении. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло еще одно производство против бывшего главы Днепропетровского областного совета Святослава Олейника. Детективы заинтересовались имуществом чиновника, суммарная стоимость которого на 6,2 миллиона гривен превышает его максимальные доходы.

Об этом стало известно из материалов уголовного дело, копия которых есть в распоряжении РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Дело против экс-главы облсовета НАБУ обязал открыть Высший антикоррупционный суд. Дело расследуют по 368 статье Уголовного кодекса - "Незаконное обогащение".

Если вина Олейника будет доказана в суде, бывший председатель Днепропетровского областного совета может получить срок от пяти до десяти лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Большое строительство" Зеленского на Днепропетровщине поручили скандальной компании, связанной с главой облсовета Олейником, - СМИ

ВАКС обязал НАБУ открыть дело против экс-главы Днепропетровского облсовета Олейника по подозрению в незаконном обогащении 01

Напомним, в конце 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновило расследование против главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника по статье Уголовного кодекса 366-1 "Декларирование недостоверной информации". А Главное следственное управление Государственной фискальной службы занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по статьям 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

Также читайте: Новым главой Днепропетровского облсовета избрали экс-заместителя Коломойского по ДнепрОГА Святослава Олейника

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Олійник , Портнов - шайка коломойского "опєрівшаяся" в політиків в рядах Білого братства Батьківщини
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08.02.2021 18:54
+2
Точнее будет - по НИМ .......плачет.
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08.02.2021 18:55
+1
Святослав Олейник - шестерка Коломойского, тюрьма по нему уже давно плачет
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08.02.2021 18:50
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бывший прокуроришка...))
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08.02.2021 18:49 Ответить
Накопичив, ще з дитинства недоїдав ,ходив колядувати ,щедрувати і все складав до скриньки !!!)))
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08.02.2021 19:04 Ответить
Непосильным трудом.
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08.02.2021 19:59 Ответить
Коррупционер место которому в СИЗО с конфискацией -- ТВАРЬ ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити справу проти ексголови Дніпропетровської облради Олійника за підозрою в незаконному збагаченні - Цензор.НЕТ 8988
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08.02.2021 19:34 Ответить
Он на откатах налупашил больше и не в гривнах, а в ДОЛЛАРАХ !
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08.02.2021 18:50 Ответить
Святослав Олейник - шестерка Коломойского, тюрьма по нему уже давно плачет
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08.02.2021 18:50 Ответить
Точнее будет - по НИМ .......плачет.
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08.02.2021 18:55 Ответить
Олійник , Портнов - шайка коломойского "опєрівшаяся" в політиків в рядах Білого братства Батьківщини
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08.02.2021 18:54 Ответить
Сподіваюсь що незабаром "Матьківщина" кане в Лету !!!)))
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08.02.2021 19:06 Ответить
ВАКС обязал НАБУ открыть дело против экс-главы Днепропетровского облсовета Олейника по подозрению в незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 5229
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08.02.2021 18:56 Ответить
Он что, входил в группу Коломойского? Ну так Филатов же тоже входил. А теперь не входит. ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити справу проти ексголови Дніпропетровської облради Олійника за підозрою в незаконному збагаченні - Цензор.НЕТ 1327 Коломойского обвинили в причастности к убийствам - The Telegraph 30 ноября Коломойский подтвердил ранее опубликованную ZN.UA информацию о том, что в ночь, когда он написал заявление об отставке с поста губернатора Днепропетровской области, между ним и президентом был заключен ряд договоренностей. Одним из пунктов которых стала фактическая неприкосновенность близких соратников олигарха. Конкретно - Лазорко, Олейника, Палицы, Филатова,Корбана.
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08.02.2021 19:16 Ответить
Да были времена, а что было на этих выборах , как Коломойский мочил Филатова...
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08.02.2021 19:19 Ответить
они друг друга стоят...
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08.02.2021 19:30 Ответить
Кто знает, может это был хорошо сыгранный спектакль.
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08.02.2021 22:41 Ответить
 
 