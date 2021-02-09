На Черкасщине двое полицейских подозреваются в избиении задержанного стулом и шлангом от огнетушителя, - ГБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках (ч. 2 ст. 127 УК) двум старшим участковым офицерам полиции сектора полицейской деятельности отдела полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Установлено, что 5 февраля 2021 г. пострадавший вместе со своим братом и товарищем находились в гараже одного из гаражных кооперативов в г. Городище. В гараж зашли оперативные работники полиции, которые доставили мужчину в сектор полиции, где двое старших участковых пытались получить объяснения по поводу краж и возможного совершения им этих краж.
"С целью получения признания в совершении преступлений двое указанных полицейских в служебном кабинете начали бить гражданина сломав об него железный стул. После чего, для преодоления сопротивления, на потерпевшего надели наручники и нанесли удары руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу", - говорится в сообщении.
В результате пострадавший получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лица, головы и спины, травматического удаления зубов верхней челюсти.
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Чомусь пригадалося, як 5 років тому один депутат бив іншу депутатку пляшкою по голові.
«Тетерук дозволив собі образливі висловлювання на адресу членів фракції «Батьківщина», особисто грубо образив Кужель та вдарив її по голові скляною пляшкою», - заявили у прес-службі «Батьківщини».
Судячи з ваших слів, - їй сподобалося...
У меня по соседству с дачей. участковый дом в аренду взял, высмотрел на улице самого беззащитного мужика, пришел с коллегами, подложил гранату в сарай, (соседи видели)так тот Гад, (которому гранату подложили) не отвертелся!..
А ещё, семья этого участкового, за год, выгнала и выпила, 300 литров самогона...
Могу ещё рассказать как он в соседнем селе воров кур ловил, вывел с коллегами первых попавшихся в поле, показал окрестную красоту природы, те так сразу от полноты чувств и признались, это мол мы гады...
А самое интересное, что все это происходило в районе между г. Городище и г. Кагарлыком...
Згадай вбивцю Лозінського, хто там з ним був подельніком? Прокурор, начальник міліції....
Майдан, мав-би зачистити територію!
Але владу здали кіндер-сюрпризу Кулі в Лоб і Комсомольському Пастору який свого часу давав підписку КГБ про співробітництво... (як всі посадові особи СРСР)
З ностальгією згадую, як все "елітне" бидло, в 2014 році, ходило на напівзігнутих а Шуфрилу били морду... Ех.