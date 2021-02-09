В Офисе Президента уже отсутствует информация о деньгах, которые собирали с олигархов на борьбу с COVID-19, - СМИ. ДОКУМЕНТ

В Офисе Президента нет информации относительно средств, собранных на счетах фондов, привлеченных к борьбе с распространением COVID-19, а также о международном аудите этих фондов, о котором в ОП заявляли еще летом.

Об этом говорится в ответе на запрос журналистов Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о проекте Офиса Президента по сбору средств, в частности, от крупного бизнеса для борьбы с коронавирусом, который публично стартовал 16 марта 2020 года. Тогда в ОП за столом собрали олигархов и представителей крупного бизнеса - Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Юрия Косюка и других. Для сбора средств нужна была благотворительная организация, свой менеджмент и счета согласился предоставить одесский фонд "Корпорация монстров". Уже через месяц "Корпорация монстров" и ОП прекратили сотрудничество. Остатки денег олигархов "Корпорация монстров" передала фонду "Прайм". Его специально для этого оперативно купил бизнесмен, приближенный к представителям ОП, Борис Баум.

В мае о собранной под патронатом ОП сумме отчитался заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Несмотря на публично озвученную президентом Владимиром Зеленским потребность на борьбу с коронавирусом в 12 млрд, Тимошенко заявил, что Фонд собрал 374,6 млн гривен. За эти средства была закуплена защита для медиков, оборудование, ПЦР и экспресс-тесты и прочее. За счет средств Фонда были отправлены гуманитарные рейсы за необходимыми товарами в Китай.

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Издание отмечает, что 10 августа 2020 года на запрос Bihus.Info по использованию средств Фондом в Офисе Президента заявили, что уже тогда начался международный независимый аудит работы фондов, которые были вовлечены в борьбу с COVID-19. Тогда же в ОП пообещали, что в случае согласия представителей всех фондов - результаты аудита будут обнародованы. Сейчас же здесь сообщают об отсутствии такой информации в принципе.

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