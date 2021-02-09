Украинские пилоты из Миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканского миротворца. ФОТО

Украинские миротворцы в ДР Конго обеспечили срочную медицинскую эвакуацию вертолетом миротворца из Марокко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Экипаж вертолета Ми-8 из состава украинского национального контингента в ДР Конго в экстренном порядке совершил перелет из населенного пункта Ниамилима на аэродром города Гома, спасая жизнь тяжелобольного марокканского военного.

На аэродроме Гома украинский вертолет уже ждала карета скорой помощи, чтобы доставить марокканского военного в госпиталь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана. ФОТОрепортаж

Отмечается, что украинские миротворцы в Конго уже не первый выполняют срочную медицинскую эвакуацию людей, нуждающихся в немедленной госпитализации.

Читайте: В Конго от внезапной остановки сердца умер украинский миротворец Сергей Савченко. ФОТОрепортаж