Украинские пилоты из Миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканского миротворца. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Украинские миротворцы в ДР Конго обеспечили срочную медицинскую эвакуацию вертолетом миротворца из Марокко.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Экипаж вертолета Ми-8 из состава украинского национального контингента в ДР Конго в экстренном порядке совершил перелет из населенного пункта Ниамилима на аэродром города Гома, спасая жизнь тяжелобольного марокканского военного.
На аэродроме Гома украинский вертолет уже ждала карета скорой помощи, чтобы доставить марокканского военного в госпиталь.
Отмечается, что украинские миротворцы в Конго уже не первый выполняют срочную медицинскую эвакуацию людей, нуждающихся в немедленной госпитализации.
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Вопрос - куда девают деньги. Платит ООН. По бюджету не проходят.
В этой херне "некисло" разбираюсь. Там не показ флага, там деньги. В основном из МО в миссии ООН ездили одни и те -же люди (знание английского, и португальского). Арабисты отдельно.
Мне пофигу, я ездил не от МО. Просто еще дохрена видел. Кстати, послепрививок для Африки, задница была, как барабан. Зато, при всех командировках, я не подхватил малярию.
Хочешь найти военнослужащего незаконно бывшего в Африке - мед карта, малярия.
Це тобі..брехло!!! Знайди хоча б один Мі-24 в *Українськіх вертольотах*. От скажи...чого ти таке брехливе? Ну не знаєш...не розумієш... не пиши.
Усі вертольоти України, котрі використовуються в миротворчих місіях закордоном, аредновані приватною структурою у МВС та ВСУ і платять мізер в бюджет України за аренду.
ПиСи: я в черговий раз впевнююсь, які тупі дегенерати в секті соєвої свині.
https://avia.gov.ua/State-Civil-Aircraft-Register-of-Ukraine/
зелёненький такой..... как ты..дебил!)))))
В г.Узин компания УАТК арендовала Ил- вернула в МО.78 (заправщики). Выбила к ****** весь ресурс, потом вернула в МО Украины. Ресурс был убит и по движкам и по планеру. Антонец (командовал ВВС Украины) очень некисло поднялся на данной теме.
может алкоголь, либо перегруз?. Левую пневматы вообще практически невозможно.
Ну умельцы. Ай молоЦЦа. Ан-12, это неубиваемый "сарай".
Я еще отслеживал продажу (левую) ВД-7м они шли к Ту-22 (Ливия, Ирак). Двигатели уходили нульсовые через порты в г. Одесса. Заодно догружали ФОБ-250, ФАБ 100.
Херачили через Укрспецэкспорт, Укроборонресурс и Компанию LR Avioniks Technologies (Израиль)
Тогда санкции были, ехали на такси через Тунис. Сотня баксов с носа.
@newkc14
ШАМ. В резульате ответного удара муджахидов ракетами "Буркан" по местам дислокации #русских и асадитов в Кафр Набл среди русских есть потери. По предварительным данным речь идет об уничтожении капитана Даниила Зверева и ранении Марата Медведева и некоего Сафина #сирия
Вот это и беда, граничащая с преступлением.
Другими словами - "махновщина".
Поле этого, нечего орать на каждом углу, какие потери у фантастических добробатов (тербатов фактически).
какая "высота"...у пилотов средний налет около 15 часов год, а последний новый крафт был поставлен 15 лет назад...
а вот здесь пусть и смотрят...)))) https://www.facebook.com/vsotnik