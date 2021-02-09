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Украинские пилоты из Миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканского миротворца. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Украинские миротворцы в ДР Конго обеспечили срочную медицинскую эвакуацию вертолетом миротворца из Марокко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Украинские пилоты из Миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканского миротворца 01

Экипаж вертолета Ми-8 из состава украинского национального контингента в ДР Конго в экстренном порядке совершил перелет из населенного пункта Ниамилима на аэродром города Гома, спасая жизнь тяжелобольного марокканского военного.

Украинские пилоты из Миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканского миротворца 02

На аэродроме Гома украинский вертолет уже ждала карета скорой помощи, чтобы доставить марокканского военного в госпиталь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана. ФОТОрепортаж

Украинские пилоты из Миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканского миротворца 03

Отмечается, что украинские миротворцы в Конго уже не первый выполняют срочную медицинскую эвакуацию людей, нуждающихся в немедленной госпитализации. 

Читайте: В Конго от внезапной остановки сердца умер украинский миротворец Сергей Савченко. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
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Хватит устраивать этот цирк на той земле которая никому нафиг не нужна в том числе и нам.Все пилоты и военные наши должны бить здесь.У нас своей войны хватает ещё за бабуинами бегать.
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09.02.2021 02:33
+5
Молодцы, браво.!
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09.02.2021 01:56
+5
... и тупо сидеть дома, не летая... ибо зелёное чмо урезало лимит керосина на учебные полёты до минимума. Там хоть люди летают, тренируются... Зелёная мразота реально забила на боевую авиацию!!!
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09.02.2021 07:05
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Молодцы, браво.!
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09.02.2021 01:56 Ответить
Молодці, хлопці.
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09.02.2021 02:07 Ответить
Хватит устраивать этот цирк на той земле которая никому нафиг не нужна в том числе и нам.Все пилоты и военные наши должны бить здесь.У нас своей войны хватает ещё за бабуинами бегать.
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09.02.2021 02:33 Ответить
В Марокко не был. Был в Ливии (Джофра) и Анголе (Лубанго, Катумбела - авиабазы).
Вопрос - куда девают деньги. Платит ООН. По бюджету не проходят.
В этой херне "некисло" разбираюсь. Там не показ флага, там деньги. В основном из МО в миссии ООН ездили одни и те -же люди (знание английского, и португальского). Арабисты отдельно.
Мне пофигу, я ездил не от МО. Просто еще дохрена видел. Кстати, послепрививок для Африки, задница была, как барабан. Зато, при всех командировках, я не подхватил малярию.
Хочешь найти военнослужащего незаконно бывшего в Африке - мед карта, малярия.
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09.02.2021 04:00 Ответить
Щодо грошей - ти правий... Один мій знайомий спокусився хорошими грошима і поїхав у Африку вчить негрів, як організовувать сафарі для наших "крутеликів". Потреба, як завжди, виникла "учора", тому поїхали без щеплень, по армійському принципу - "Ночь кормить, к утру - зарезать...". Хватонули лихоманку. Знайомого встигли "відволать, а товариш його - помер...
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09.02.2021 06:07 Ответить
.. а что..есть прививки от малярии? Хочешь найти гражданского..незаконно бывшего в Африке... медкарта, малярия... )))) Вот очень интересно..что за уколы Вам лупили в задницу...))) Обычно любовь к чёрным красавицам ...и тогда веселуха с задницей..как барабан. ))) А больше Африка кроме жёлтой лихорадки ничего не требует!)))) Расскажите..что кололи..?. А то с 85 года по Африкам... и ничего оказывается не знаем!))))
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09.02.2021 07:13 Ответить
Кроме прививок еще и "Фансидар" для профилактики жрать приходится. Я тоже в курсе. Українські пілоти з Місії ООН у Конго врятували життя марокканського миротворця - Цензор.НЕТ 2221
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09.02.2021 08:55 Ответить
И шо от маляры прививка есть?...У нас в бригаде в либерию все ездили законно..и.все они прививки делали...но маляру подхватило 50% минимум
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09.02.2021 15:11 Ответить
+ 3 тоже поддержую!
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09.02.2021 06:06 Ответить
А літать вчиться, в екстремальних умовах, наші літуни, і підтримувать льотні навички, де будуть? Вдома вони літатимуть за наші гроші, а там - за гроші ООН... Різниця зрозуміла?... Путін, он, взагалі, відкрито проголосив Сірію "безплатним полігоном" для своїх ВПС...
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09.02.2021 06:11 Ответить
Якраз той самий випадок... Приватне підприємство "Українські вертольоти", котре арендує у ВСУ та МВС вертольоти Мі-24 та Мі-8 (загалом під тридцять штук) та використовує їх в місіях ООН, в 2014-му навідріз відмовилось повертати вертольоти згідно договору, у випадку війни.
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09.02.2021 06:37 Ответить
https://avia.gov.ua/State-Civil-Aircraft-Register-of-Ukraine/

Це тобі..брехло!!! Знайди хоча б один Мі-24 в *Українськіх вертольотах*. От скажи...чого ти таке брехливе? Ну не знаєш...не розумієш... не пиши.
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09.02.2021 07:29 Ответить
Для тих, хто соєвий ідіот: в реєстрі там вертольоти, котрі у власності "Українські вертольоти".
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09.02.2021 08:11 Ответить
Спеціально для соєвих дегенератів: факт
Усі вертольоти України, котрі використовуються в миротворчих місіях закордоном, аредновані приватною структурою у МВС та ВСУ і платять мізер в бюджет України за аренду.
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09.02.2021 08:52 Ответить
.. сколько они платят... это не твоё зелёное дело!!! В своё время полторы сотни Ил-76 были сданы в аренду ... Вой стоял... Как так...военные Ил-76 работают в аренде в частных компаниях. Так в частных компаниях люди получили все гражданские допуска... Компании полностью за свой счёт обучили экипажи полётам по МВЛ, полностью переоборудовали самолёты под гражданские требования и приносили в бюджет немалые деньги. И это были ГОТОВЫЕ экипажи с огромным опытом натренированности. Пришло одно чмо..вроде тебя .. и запретило эти полёты. Самолёты забрали у авиакомпаний... и поставили под забор. Экипажи не летали. И так и сгнили под забором. Много добились? Потом тупо распродали , то что было более менее живо в разные страны. Что чушка безмозглая скажешь?
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09.02.2021 12:52 Ответить
.. зелёный баран!!! В реестре Украины ВСЕ!!! вертолёты, использующиеся в *У.В*!!! Ни один гражданский!!! вертолёт в ООН не попадёт без украинской регистрации. Других вертолётов в *У.А* НЕТ!!! При аренде передаётся военный вертолёт с двумя цифрами на борту. Типа 56 .Красный. Вертолёт перекрашивается в белый цвет и получает украинскую госрегистрацию и полный комплект гражданских документов.. UR-CSG... например. UR-символ государства Украина. Эти вертолёты работают везде и в ООН и в разных странах по контрактам ГРАЖДАНСКИМ!!! Военные!!! украинские вертолёты Ми-8 и Ми-24 для миссии ООН тоже перекрашиваются в белый цвет и получают временную ООНовскую регистрацию и их символы на борт. https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%9C%D0%B8-24+%D0%9E%D0%9E%D0%9D&sxsrf=ALeKk03c4ypNcFxIwJxF1t7v_JEW8QalRQ:1612866303243&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=K_Pq16dbXhs5ZM%252C1OiEBkIdgDeTxM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR_zzfp44f-UWq4HoNWxb4v088pjg&sa=X&ved=2ahUKEwjSmMyYy9zuAhXltYsKHWWPCCkQ9QF6BAgKEAE#imgrc=K_Pq16dbXhs5ZM Аналогично военные Ми-8. Они выполняют полёты ТОЛЬКО в интересах ООН и имеют ВООРУЖЕНИЕ!!! И запомни..брехло!! Ни один Ми-24 не сдавался в *У.В*.. *У.В*..чисто гражданская компания. Ми-24 боевой вертолёт. И ООН использует только Ми-24 ВСУ. И запомни ЧМО... Есть авиакомпании с собственными и выкупленными у МО вертолётами.
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09.02.2021 12:39 Ответить
Кончене чмо, в реєстрі показано власність. І там не показано та не може бути показано власністю майно яке є в аренді.
ПиСи: я в черговий раз впевнююсь, які тупі дегенерати в секті соєвої свині.
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09.02.2021 13:17 Ответить
Запомни... мудак!!! В реестре указаны ВСЕ!!! и личные..и арендованные и государственные ГРАЖДАНСКИЕ самолёты..вертолёты... аэростаты..планеры. ... Брехло!! Без регистрации ни одно воздушное судно не вылетит за пределы Украины. То что ты потенциальный дурачёк.. ничего не понимающий ..тут ты зачётно продемонстрировал. Ты бы... убогое.. подумал бы... Взяв в аренду у военных фуру... смогу ли я ездить на военных номерах? А за границу? Правильно..конченное..!!!))) Надо сдать военный номер.. снять с фуры пулемёт .. демонтировать всё военное... зарегистрировать фуру в госреестре... получить техпаспорт..номера и начать ездить!!))) А тут авиатехника!!))) Ну ты не удивляешь. Что Зенелохуже43 идиот... что ты...бостууга идиот... А как ты прекрасно это демонстрируешь!!!)))) Думай...дебил! Ты читал реестр ВС... которые имеют право летать. Военные типы сюда не попадают. Летать могут только по Украине и при межгосударственных договорах ..за пределами..!!!))) Ой дурне ж ты...)))))
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09.02.2021 13:40 Ответить
Соевий імбецил, в тому реєстрі властність авіакомпанії. Боже, навіщо ти у соєвих дегенератів мозок забрав? Українські пілоти з Місії ООН у Конго врятували життя марокканського миротворця - Цензор.НЕТ 3345
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09.02.2021 13:53 Ответить
.. ещё раз для дурака!! Это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ реестр ГРАЖДАНСКИХ воздушных суден. Только эти ВС имеют право выполнять полёты!!! Без регистрации все без исключения ВС , частные.. государственные... арендованные...лизингованные...построенные самостоятельно... купленные и привезённые в Украину ..ЛЕТАТЬ НЕ МОГУТ!!! Да!! Зачётный идиот!!! Тупой ло невменяемости!!))))) Ты хоть дебил читать умеешь? То что не соображаешь... это видно!!! Но читать то можно?
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09.02.2021 14:09 Ответить
..конченное! Там вверху есть файлик... его надо скачать..и всё ...увидишь..!!!))))
https://avia.gov.ua/State-Civil-Aircraft-Register-of-Ukraine/

зелёненький такой..... как ты..дебил!)))))
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09.02.2021 14:11 Ответить
Я розумію, що маю справу з конченим дебілом, котрий так і не відповів: яке відношення "Державний реєстр цивільних повітряних суден" має до військових вертольотів, котрі у ВСУ та МВС арендовані для миротворчих місій приватною структурою.
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09.02.2021 14:19 Ответить
крайний раз для идиота... которому пример с фурой ничему не научил!!! Военный вертолёт при попадании в аренду в гражданскую частную...нечастную... авиакомпанию теряет статус военного ВС и ДЕМИЛИТАРИЗУЕТСЯ!!! Используется как гражданское ВС. Получает гражданские регистрационные документы, государственный номер и вносится в Державний реєстр цивільних повітряних суден" . Летать на таком вертолёте могут только ГРАЖДАНСКИЕ экипажи!!! Авиакомпания не имеет права использовать военные вертолёты по их предназначению!!! Она их ДЕМИЛИТАРИЗИРУЕТ!!! Второй раз повторю потенциальному идиоту. Так же и с транспортными самолётами. Снимается всё военное до основания вплоть до бронеплит ..устанавливается гражданская аппаратура и самолёт регистрируется как гражданский. Не может подняться в воздух ни один тип гражданского ВС, если он не внесён в этот реестр. Арендованный ли он у ВСУ..МВД... самого Зеленского....он в этом реестре. Кстати..убогое..посмотри... Там и самолёты и вертолёты ДАП Украина... государственные..что возят зелёного ублюдка...)))
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09.02.2021 14:43 Ответить
Де плодяться тобі подібні соєві дебілоїди? Українські пілоти з Місії ООН у Конго врятували життя марокканського миротворця - Цензор.НЕТ 5312
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09.02.2021 14:56 Ответить
... ты видимо от рождения идиот!! Ничем помочь не могу. Но радует..что у Земрази подобные в поклонниках. )))) Давай..убогое... смеши далее цензовских. О Бойко не забудь... да о Коболеве...племянике Мирины Порошенко...))))
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09.02.2021 15:08 Ответить
Навигатор ты во многом прав.
В г.Узин компания УАТК арендовала Ил- вернула в МО.78 (заправщики). Выбила к ****** весь ресурс, потом вернула в МО Украины. Ресурс был убит и по движкам и по планеру. Антонец (командовал ВВС Украины) очень некисло поднялся на данной теме.
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09.02.2021 15:09 Ответить
извиняюсь Ил-78.
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09.02.2021 15:11 Ответить
..кстати... хорошая новость!! КацоПсины на Курилах Ан-12 о полосу уронили... Ножку лнвую оторвали... переднюю в фюзеляж загнали... Живы только остались.... Не любят самолёты Антонова псячих!!!____))))) https://www.youtube.com/watch?v=5aGKlSw6VQk&feature=emb_err_woyt
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09.02.2021 16:38 Ответить
Странно. Его полузагруженным хрен к полосе прижать. Уронить, это долго учиться нужно.
может алкоголь, либо перегруз?. Левую пневматы вообще практически невозможно.
Ну умельцы. Ай молоЦЦа. Ан-12, это неубиваемый "сарай".
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09.02.2021 17:56 Ответить
... ну опять!! Алкоголь..перегруз...((( У рашских вояк с перегрузом не прокатит.. с боярой... не уверен. Ан-12 очень сложный в управлении самолёт. Есть поговорка. Кто освоил Ан-12... остальное можно уже не учитывать.. У военных оборудование слабенькое... Что на аэродромах... что в Ан-12. Это гражданские дотягивают...пичкают туда много чего..чтобы летать по миру. У тех всё проще. ОСП с РСП и РМС и счастье. Прижало с минимумом..или возомнил себя асом... полез ниже минимума..и ничего нового. Убивается Ан-12 так же как и все. Приложил с перегрузкой на левую телегу с опережением на переднюю ..т. е как шёл так и сел...Сел так ..что кок с первого двигателя ушёл... Молодец!!!
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09.02.2021 18:37 Ответить
..задаю вопрос! Стоят Ил-76 рядами в шести тогда ещё полках. 206 штук. Держать такую массу ненужной техники.... дорого!!! Военным такое количество абсолютно не нужно. Примеров масса. Десяток транспортных С-130 и десяток С-17... решают все вопросы немецкой армии. А у нас только Ил-76..200..Ан-12..около 70 штук...масса вертолётов и прочая прочая прочая... Что делают в таком случае разумные люди? Правильно... Оставляют нужное... а это не более 10 Ил-76 ..(остановимся на них)..остальное передаём в государство и создаём гражданскую транспортную компанию. Ан нет... Государству этим заниматься совсем не хочется. Это и демилитаризация... и переучивание лётного состава... и много всего. Да и ниша авиационная давно занята. А железячка жрёт 10 тонн в час... И кому она нужна с такими расходами? Демпинговать... Нет смысла. Продавать! И нахрен они никому не нужны. Ну там Алжир купил пяток Ил-78... Пакистан пару...Ил-78..Китай несколько... и всё!! А их почти две сотни. А кероса нет. Стоят. Хранение ещё дороже, чем продать. Посчитали и отдали самолёты в аренду частным авиакомпаниям. Да... Выбили межремонтный ресурс... планера..двигателей.. которые при интенсивной эксплуатации показали полную дермовость. И поставили под забор. Гнили гнили... и пошли с молотка по цене металлолома. Даже утилизировать оказалось невыгодно. Сейчас у военных осталось около десятка. С головой хватает. А около 30 так и стоят под забором....)))) А что бы Вы сделали с этими машинами?
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09.02.2021 15:23 Ответить
Навигатор.
Я еще отслеживал продажу (левую) ВД-7м они шли к Ту-22 (Ливия, Ирак). Двигатели уходили нульсовые через порты в г. Одесса. Заодно догружали ФОБ-250, ФАБ 100.
Херачили через Укрспецэкспорт, Укроборонресурс и Компанию LR Avioniks Technologies (Израиль)
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09.02.2021 15:55 Ответить
Сильно Ираку и Ливии эти поставки помогли? А особенно Ту-22))) Сейчас то же и продолжается. Из Бургаса... Брно... Сербии особенно караванами в Израиль.. Индонезию...Египет..и даже в ЮАР.... НАТО по сравнению с бывшими Варшавскими договорнятами просто пацанята... Бацька полным ходом свои Ил-76 гоняет в виде передвижной авиалавки..)))
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09.02.2021 16:34 Ответить
Кстати, в Джофре на Ан-26 дохрена белорусов было. Я видел три борта. Но при муамарике интересоваться чем то, было нецелесообразно. там быстро решали "за капонир".
Тогда санкции были, ехали на такси через Тунис. Сотня баксов с носа.
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09.02.2021 18:00 Ответить
. и сейчас ничего не поменялось!! Ан-32..наши..Ил-76 наши...Москальни маловато... единицы. В основном наши.... И там и там..и с той и с той стороны... Правда риск огромный... но отчаянные....
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09.02.2021 18:40 Ответить
и кстати УАТК не арендовала самолёты у МО. УАТК это структурное предприятие МО, занимающееся эксплуатацией и продажей высвобождаемой техники. Это позднее создание гражданской авиакомпании под крылом МО. Результат один... Банкротство. И стоят в Борисполе Ил-76..Ту-154..Ан-12... Уже только на памятники..))))
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09.02.2021 15:38 Ответить
... и тупо сидеть дома, не летая... ибо зелёное чмо урезало лимит керосина на учебные полёты до минимума. Там хоть люди летают, тренируются... Зелёная мразота реально забила на боевую авиацию!!!
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09.02.2021 07:05 Ответить
Насчет подзаработать денег это да , но пользы в войне 0. Когда клоун гавнокомандующий результат предсказуем.
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09.02.2021 07:14 Ответить
..пользы в войне 0 от вертолётов..или экипажей?
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09.02.2021 07:31 Ответить
Примерно это же говорит рядовой немецкий бизнесмен насчет санкций для раши.
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09.02.2021 08:07 Ответить
Тонко подмечено.
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09.02.2021 08:33 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
ШАМ. В резульате ответного удара муджахидов ракетами "Буркан" по местам дислокации #русских и асадитов в Кафр Набл среди русских есть потери. По предварительным данным речь идет об уничтожении капитана Даниила Зверева и ранении Марата Медведева и некоего Сафина #сирия
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09.02.2021 02:58 Ответить
Наши пилоты молодцы, но становится грустно, что в Африке марокканца мы спасти можем, а у себя на Донбассе Ярослава Журавля спасти не смогли
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09.02.2021 04:39 Ответить
Выполнить заурядный перелет -это рутинная работа. А Журавля спасать никто не дал. В армии в отличие от добробатов все делают по приказу. С одной стороны хорошо , а с другой фигня.
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09.02.2021 07:11 Ответить
В армии в отличие от добробатов все делают по приказу/

Вот это и беда, граничащая с преступлением.
Другими словами - "махновщина".
Поле этого, нечего орать на каждом углу, какие потери у фантастических добробатов (тербатов фактически).
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09.02.2021 12:21 Ответить
Нам, украинцам, нужно просить американцево тобрать группу наших и научить на их базе США технике пилотирования и ведению боя на современных самолетах типа F-16 или более старых истребителях.
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09.02.2021 05:44 Ответить
Твой патриотизм разделяю , но в остальном ты ерунду пишешь.Пилотировать опытного летчика обучать не надо, а работе с вооружением обучают в классе. Может ты слышал о лозунге командующего авиацией Андрееве : "летать впереди самолета". Этот принцип обучения при своей простоте доказал свою эффективность. Тут мы оказались на высоте.
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09.02.2021 07:07 Ответить
ты тролишь штоль... Украинские пилоты из Миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканского миротворца - Цензор.НЕТ 8731
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09.02.2021 07:15 Ответить
А человеческим языком можно ....?
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09.02.2021 07:24 Ответить
Может ты слышал о лозунге командующего авиацией Андрееве : "летать впереди самолета". Этот принцип обучения при своей простоте доказал свою эффективность. Тут мы оказались на высоте.

какая "высота"...у пилотов средний налет около 15 часов год, а последний новый крафт был поставлен 15 лет назад...
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09.02.2021 07:32 Ответить
.. ну может у Вас в рахе... под флагом которой Вы тут выступаете..и 15 часов..))) С 2014 по 2019 ежегодный налёт в бригадах ВСУ на одного пилота составлял от 90до 110 часов. В ВТА и ТА до 150. А вот пришла зелёная мразота... и всё рухнуло. В 2021 дай Бог на 15 часов выйти...((( В январе этого года была только ОДНА лётная смена. ВСЁ!!!
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09.02.2021 07:42 Ответить
Для начала узнай , разберись а уж затем вещай. Если тебе это затруднительно , объясню этот метод обучения двумя словами -действия должны быть осознанными.Для этого не надо подыматься в воздух. И кстати я писал о ОПЫТНЫХ летчиках ,как минимум первого класса. Для них 15 часов ( ой мало) - это "поддержка штанов"
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09.02.2021 07:44 Ответить
так откуда им взяться, "опытным пилотам"...раскрой тему...
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09.02.2021 08:48 Ответить
..видно ..уважаемый... что авиацию Вы изучали по книгам и картинкам!!))) Особенно с обучением работы с вооружением в классе. ))) Вот никогда не думал...что обучать опытного лётчика с Миг-29 на F-16 не нужно.
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09.02.2021 07:37 Ответить
ПЕРЕОБУЧАТЬ !!! (а не ОБУЧАТЬ) нужно и нетоль ко летчика и для этого не надо ехать НА АВИАБАЗУ США. Переобучение на 95% ( или около) происходит в классе. Или сейчас по другому ? ВОТ ОБ ЭТОМ И ШЕЛ РАЗГОВОР!!!
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09.02.2021 07:59 Ответить
Я не ошибся! Вы ооочень далеки от авиации и о понятии ПЕРЕУЧИВАНИЕ!!! а не переобучение!!! В классе происходит теоретическое переучивание... Это 15-20 процентов программы переучивания. Дальше тренажёр. У военных до 10 процентов. У гражданских на современных пассажирских самолётах тренажёр значительно больше... До 50 процентов. Далее на новом типе начинается наземная подготовка. До 10 процентов времени переучивания. А дальше..начинается практическая лётная подготовка с инструктором. Начинается с обучения запуска двигателя и обучения рулению... А потом полёт по кругу... полёт в зону.. полёты днём и ночью... самостоятельные полёты по кругу... и т. д и т.п. И это ОООЧЕНЬ долгое время. До 30 процентов лётной программы с инструктором..а потом самостоятельные полёты на натренированность... А учитывая..что на 9 машин одна спарка... то представье..как это всех обучить. Поэтому надо ехать в США... где учебные базы с десятками спарок и боевых машин и ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ!!! Думаю...НЕМНОЖКО..Вы приблизились к авиации!!!))))))
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09.02.2021 12:16 Ответить
Подумал-подумал и ведь действительно знания в основном я получал по книгам и картинкам ! Опыт это уже потом. А у Вас как?
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09.02.2021 08:15 Ответить
.. И..что далее книжек и картинок Вы не продвинулись!!))) Да будь Вы семь пядей во лбу... Никакая книжка не научит летать. Можешь знать все что написано в книжке до корешка... а если Бог хисту не дал... хрен ты будешь лётчиком. Сколько золотых медалистов выпущенных из училищ так и не стали боевыми лётчиками. Сотни.... А были посредственные ребята... троечники... а летали идеально. Только ручками.. головой и чувством самолёта.
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09.02.2021 13:09 Ответить
Витюша!! А у нас в СССЭре Сумское артилерийское училище выпускало лётчиков? Ты..дурбецело вообще уже придурковатым стало? Говорят мудрость и опыт приходят с возрастом.... К тебе только возраст видимо пришёл!)))) А ещё раз высунешься...подносчик снарядов... то пожалеешь..что вообще сюда влез...!!!
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09.02.2021 16:52 Ответить
.. да я и по сей день летаю.! А ты ..отставной козы..барабанщик брехливый... на чём там летал? На печатной машинке в строевом отделе начинал? Или командиром эскадрильи в роты охраны? Знатно ты клоун засветился! Может закинуть тут цензоровским твою биографию с фотографией ? Лётчик-артиллерист..)))) Как там у тебя в личном деле.... Командир артиллерийской эскадрильи, какой то кавалерийской авиационной бригады.???)))))
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09.02.2021 16:58 Ответить
..уважу старость...))) только не удавись... В Украине... Ан-124..Ил-76.. бывший военный... но связи с армией не теряю...Приходят уволенные ребята из армии... и продолжают летать... А на чём Вы... снайпер-артиллерист летали?
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09.02.2021 17:34 Ответить
..достаточно того, что я знаю твою должность и звание! И не подымай хвост..полковник казачьих авиационных войск.
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09.02.2021 16:59 Ответить
А ты знаешь кАзламордое я всю эту хрень удалять не буду , пусть люди читают.
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09.02.2021 17:06 Ответить
.. Крым украинский!!! Параша..это рассея ... рядом с которой ты живёшь!!! Добавлю..путин-*****... А ты хоть и патриот...но и дурашка зачётный!))))
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09.02.2021 17:15 Ответить
..не витюха... Сявченку ты не знаешь. Но оба на всю голову....)))) Староват ты для Сявки....
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09.02.2021 17:21 Ответить
Похоже это просто сумасшедший.....
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09.02.2021 17:28 Ответить
это ты по поводу моих ответов о Крыме..параше и *****?
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09.02.2021 17:31 Ответить
..что Витюха...стыдно стало? Крестики пошли от лётчика-снайпера-артиллериста..))))) Удалять начал? Правильное решение. Ну я уж не буду... Пусть люди видят наших *снайперов*))))
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09.02.2021 17:48 Ответить
ну кому и кобыла..невеста.... Тут тебе флаг в руки....выпускник Сумского высшего артиллерийского командного Дважды Краснознамённого военного училища им. М.В. Фрунзе... волею судьбы ставшего лётчиком-снайпером! ))))))))))))))))))) Пусть люди читают!!!
а вот здесь пусть и смотрят...)))) https://www.facebook.com/vsotnik
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09.02.2021 17:14 Ответить
..хочешь твоё фото покажу Надьке Сявченке...Ты наверняка её знаешь по университету)))) А как уж она обрадуется... увидев тебя... лёДчика-снЯйпера..))) Мозги то где оставил..клоун? Тебя же..как снайпера голым в интернете только не видно...))) Рекомендую тихо удалится ...
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09.02.2021 17:07 Ответить
Летчик только часть группы людей принимающих непосредственное участие в полете. Это техники ,инженера (разные и много) , ОБУ . От работы каждого из этой группы лиц зависит результат. А летчик это образно говоря Гагарин , которому достаются лавры , но и риск самый большой.
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09.02.2021 07:23 Ответить
Українці, вони такі, рятують всіх і завжди! І трохи незрозуміло, чому при нашій активній участі у миротворчих місіях у всьому світі, нам так тяжко досягти згоди ООН на таку ж місію на Донбасі.
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09.02.2021 07:25 Ответить
чонго лонго белый небосвод
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09.02.2021 07:57 Ответить
В Україні немає війни? І ці хлопці виконують вказівки ООН, МВФ замість оборони України. Щасти їм і їх сім'ям.
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09.02.2021 09:53 Ответить
 
 