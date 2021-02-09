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Фура въехала в микроавтобус на Прикарпатье: два пассажира погибли, еще 13 получили травмы, - полиция. ФОТОрепортаж (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на Ивано-Франковщине, в котором погибли два человека.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации в Ивано-Франковской области в Facebook.

По данным ведомства, 8 февраля около 23:30 поступило сообщение, что на автодороге государственного значения Н-10 сообщением "Стрый-Черновцы-Мамалыга" в селе Павловка Ямницкой сельской ТГ произошло ДТП с пострадавшими.

Следователи предварительно установили, что 20-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц Атео", выезжая с второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом "Мерседес Спринтер", которым управлял 46-летний житель Калуша.

От полученных травм погибли два пассажира микроавтобуса: 53-летняя и 54-летний жители Рогатинщини. Также в медучреждение с травмами различной степени доставлены еще 13 пассажиров автобуса.

Правоохранители проверили водителей на состояние опьянения - оба водителя трезвые.

Водителя специализированного грузовика задержали в порядке ст.208 УПК Украины на месте аварии. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Вскоре следователи сообщат о подозрении жителю Павловки, а суд изберет меру пресечения.

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Фура въехала в микроавтобус на Прикарпатье: два пассажира погибли, еще 13 получили травмы, - полиция 01
Фура въехала в микроавтобус на Прикарпатье: два пассажира погибли, еще 13 получили травмы, - полиция 02
Фура въехала в микроавтобус на Прикарпатье: два пассажира погибли, еще 13 получили травмы, - полиция 03
Фото: полиция/Facebook

Фура въехала в микроавтобус на Прикарпатье: два пассажира погибли, еще 13 получили травмы, - полиция 04

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Їхати по снігу в такій гробовозці мона тільки пустоголовим, на кшталт Буратіни.
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09.02.2021 07:58 Ответить
интересно, куда в пол-двенадцатого ночи мчал мусоровоз?
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09.02.2021 08:31 Ответить
Садовой мусор вывозит из Львова под покровом ночи по старой схеме...
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09.02.2021 08:49 Ответить
Доречі, у нас там сміттєзвалище недалеко.
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09.02.2021 11:48 Ответить
19-20-ти летнего пистона посадили за руль огромного мусоровоза... Остутствие опыта вождения такой техники скорее всего причина ДТП...
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09.02.2021 09:10 Ответить
да еще и в такую погоду
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09.02.2021 09:55 Ответить
А може пацанчик придбав права в "автошколі", яку недавно накрили в Києві?
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09.02.2021 10:36 Ответить
 
 