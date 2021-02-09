В Киеве выпало 30 см снега. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фоторепортаж о том, как столица справляется со снегопадом.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН и Киевскую городскую госадминистрацию, за последние двое суток в столице выпало 30 сантиметров снега.

Только за вчерашний день из города вывезли 350 тонн снега. Об этом на брифинге рассказал замглавы КГГА Александр Густелев.

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По его словам, ночью в Киеве дороги расчищали 459 единиц техники и 260 работников.











Согласно Админкодексу, штраф за нарушение в части некачественной уборки снега составляет до 1700 грн.

Замглавы КГГА также сообщил, что практически весь общественный транспорт вышел на линию, в городе продолжают эвакуировать транспортные средства, которые мешают движению.

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В ночь на 9 февраля дорожники продолжали очистку города от снега, работало уже 462 единицы спецтехники, задействованы 540 работников в составе 68 бригад.









Снегопад в Киеве продолжался более 31 часа, и коммунальщики не успевали расчищать дороги. Горожан просят не использоваль личное авто, и по возможности пользоваться метро.

Согласно прогнозам, сегодня в столице до -2°, а ночью температура опустится до -6°.