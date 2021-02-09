В Киеве выпало 30 см снега. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
Фоторепортаж о том, как столица справляется со снегопадом.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН и Киевскую городскую госадминистрацию, за последние двое суток в столице выпало 30 сантиметров снега.
Только за вчерашний день из города вывезли 350 тонн снега. Об этом на брифинге рассказал замглавы КГГА Александр Густелев.
По его словам, ночью в Киеве дороги расчищали 459 единиц техники и 260 работников.
Согласно Админкодексу, штраф за нарушение в части некачественной уборки снега составляет до 1700 грн.
Замглавы КГГА также сообщил, что практически весь общественный транспорт вышел на линию, в городе продолжают эвакуировать транспортные средства, которые мешают движению.
В ночь на 9 февраля дорожники продолжали очистку города от снега, работало уже 462 единицы спецтехники, задействованы 540 работников в составе 68 бригад.
Снегопад в Киеве продолжался более 31 часа, и коммунальщики не успевали расчищать дороги. Горожан просят не использоваль личное авто, и по возможности пользоваться метро.
Согласно прогнозам, сегодня в столице до -2°, а ночью температура опустится до -6°.
Пожалуйста, подождите...
Кароч... переходи на нелегальное положение пока снег не растает...
У твоего подъезда Снегопад
Ты вся в снегу,боишься простудиться
А я боюсь случайно заблудиться
Когда над Миром валит Снегопад...
То на кухню к нам тайком
Просочиться ветер хочет,
Притворяясь сквозняком.
Снег упал на всю округу,
За окном темным-темно.
Мы не глядя друг на друга,
Пьём шипучее вино.
О взаимных наших болях
Рассуждаем мы шутя.
А во мраке что-то воет,
Что-то плачет, как дитя,
То ли время, то ли вьюга...
Впрочем, это всё одно.
Ведь со мной моя подруга
И шипучее вино. (С)
Интересно как бы поступили с этим снегом крысчане?
Дай Доле їм Здоров'я і Щастя!