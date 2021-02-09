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Фото Киевские новости
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Киев (10131) снегопад (329) Густелев (7)

В Киеве выпало 30 см снега. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

Фоторепортаж о том, как столица справляется со снегопадом.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН и  Киевскую городскую госадминистрацию, за последние двое суток в столице выпало 30 сантиметров снега.

Только за вчерашний день из города вывезли 350 тонн снега. Об этом на брифинге рассказал замглавы КГГА Александр Густелев.

В Киеве выпало 30 см снега 01
В Киеве выпало 30 см снега 02
В Киеве выпало 30 см снега 03

По его словам, ночью в Киеве дороги расчищали 459 единиц техники и 260 работников.

В Киеве выпало 30 см снега 04
В Киеве выпало 30 см снега 05
В Киеве выпало 30 см снега 06
В Киеве выпало 30 см снега 07
В Киеве выпало 30 см снега 08

Согласно Админкодексу, штраф за нарушение в части некачественной уборки снега составляет до 1700 грн.

Замглавы КГГА также сообщил, что практически весь общественный транспорт вышел на линию, в городе продолжают эвакуировать транспортные средства, которые мешают движению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На улицах столицы работает более 450 единиц спецтехники, - Кличко. ВИДЕО

В ночь на 9 февраля дорожники продолжали очистку города от снега, работало уже 462 единицы спецтехники, задействованы 540 работников в составе 68 бригад.

В Киеве выпало 30 см снега 09
В Киеве выпало 30 см снега 10

Снегопад в Киеве продолжался более 31 часа, и коммунальщики не успевали расчищать дороги. Горожан просят не использоваль личное авто, и по возможности пользоваться метро.

Согласно прогнозам, сегодня в столице до -2°, а ночью температура опустится до -6°. 

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Топ комментарии
+17
Давно такої гарної зими не було...
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09.02.2021 13:21
+14
Стільки ж випало в березні 2013, але тоді місто вимерло на пару днів і навіть хліба в магазинах не було... Так що прогрес порівняно з часами Жопова все-таки є!
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09.02.2021 13:21
+9
Сейчас тебе за аренду лопаты счет пришлют...
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09.02.2021 13:29
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09.02.2021 13:19 Ответить
Давно такої гарної зими не було...
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09.02.2021 13:21 Ответить
при "космонавті" була... космонавт говорив, як випав. так і розтане, навіщо його чистити й прибирати?
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09.02.2021 14:20 Ответить
Стільки ж випало в березні 2013, але тоді місто вимерло на пару днів і навіть хліба в магазинах не було... Так що прогрес порівняно з часами Жопова все-таки є!
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09.02.2021 13:21 Ответить
Він поїхав кудись у Відень ювілей весілля святкувати. А що - сніг майже кожної зими є, а ювілей - ні.
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09.02.2021 13:33 Ответить
Так отож...
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09.02.2021 13:33 Ответить
пан жопоблоков ездил на бал в Вену ))
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09.02.2021 13:39 Ответить
Той день в 13ому як катастрофа був....
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09.02.2021 13:33 Ответить
Вообщето полметра. Так что сегодня, щитай деццкий сад.
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09.02.2021 13:45 Ответить
Півметра ніби обіцяють до завтра... Але суть не в цьому - суть в тому, що зараз хоч трішки прибирають, а тоді на це болт поклали величезний!
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09.02.2021 13:50 Ответить
Тоді випало 50 см.
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09.02.2021 13:52 Ответить
Ну зараз теж обіцяють 50 см, снігопади ще ж не припинилися!
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09.02.2021 13:53 Ответить
Одномоментно 50 и 50 за три-чотири дні це різні речі.
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09.02.2021 14:14 Ответить
Особливо, коли ніхто не прибирає, а в.о. мера валить бухать в Австрію!
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09.02.2021 14:25 Ответить
Тут без заперечень. Я он з вікна в себе на Трої бачу грейдер, що чистить дороги. Краса...
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09.02.2021 14:31 Ответить
У мене на Святоші навіть у дворі трахторець пройшовся...
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09.02.2021 14:34 Ответить
На Трої у двори не заїдеш- усе авто забыто.
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09.02.2021 14:37 Ответить
Я в тринадцатом пол дня машину откапывал свою,еще и соседям подмогнул чуток..Сломал пластиковую лопату в ноль.Был повод приобрести складную алюминивую лопату Фискарс
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09.02.2021 16:17 Ответить
В мене їх металева складна лопата.
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09.02.2021 17:12 Ответить
Тоді,коли він випав, а свою машину під снігом не міг знайти,а зараз вона спокійно стоїть трохи притрушена. Ні в яке порівняння не їде теперешній снігопад з тим.
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09.02.2021 17:26 Ответить
А відкидати сніг рук не вистачає.Ніхто не хоче працювати за мізер в комунальних службах.
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09.02.2021 13:22 Ответить
Сегодня пытались выехать из двора... на дороге выкатали колею но до неё из двора по снегу доехать нужно... одна машина села... вытолкали... вторая та же история... перед тем как самому выезжать пошёл у дворника взял лопату и расчистил выезд... вот сижу и думаю за что плачу «утримання прибудинкової території». Это при том что в 8.30 я еле открыл дверь парадного, т.к. крыльцо было завалено снегом...
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09.02.2021 13:25 Ответить
Сейчас тебе за аренду лопаты счет пришлют...
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09.02.2021 13:29 Ответить
Не подумал..... 100% в платежку включат. А у них же ещё тариф на лопату как за трактор будет...
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09.02.2021 13:30 Ответить
А еще и за моральный ущерб дворнику могут добавить... У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 8981
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09.02.2021 13:33 Ответить
Я так понимаю что за порчу снега вжарят меня по полной?!
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09.02.2021 13:35 Ответить
Ой, там же и инструктажа по ТБ не было...
Кароч... переходи на нелегальное положение пока снег не растает... У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 7812
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09.02.2021 13:46 Ответить
может проще пойти на общ транспорт?
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09.02.2021 13:33 Ответить
Не проще. Сам проверял. Транспорт ездит, а вот дойти.... тоже с лопатой лучше.
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09.02.2021 14:52 Ответить
"Взял у дворника лопату..." А что в это время делал дворник? Если он в это время дома сидел, значит, он взял твои деньги и смеётся над тем, как ты за него работаешь. Твоим поступком он доволен.
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09.02.2021 13:40 Ответить
Он чистил дорожки... пусть смеётся я ж на Х5 езжу, ему точно есть над чем посмеяться...
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09.02.2021 15:04 Ответить
Та же история. Правда хоть дорожки прочистили. Но двор весь завален. Но ничего. Через пару дней будет + и все это потечет, а потом опять замерзнет и они выйдут с ломаками неделю отбивать лед и убирать то что можно было убрать лопатой за пол дня. У меня это так примерно работает.
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09.02.2021 14:50 Ответить
Детям на радость.
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09.02.2021 13:25 Ответить
весело.. красиво.. зима.. тазики свои дома оставляйте и наслаждайтесь зимой, столько снега может выпасть через пару столетий, с этим потеплением грёбанным..
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09.02.2021 13:27 Ответить
Пролежал бы снежок до 15 марта,урожай зерновых был бы крутой,и озимые в голом поле не погибнут...
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09.02.2021 13:27 Ответить
Вот если бы снежок выпал в конце ноября, да с морозцем, тогда и озимым в радость. А так их колпашит разница температур от -20 до +12. Периодически в периоды потепления злаковые возобновляют вегетацию. А затем опять баиньки. И это ОЧЕНЬ плохо.
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09.02.2021 13:34 Ответить
В 15 и тоже круглая опа
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09.02.2021 13:30 Ответить
На последней фотке Ланос едет,как король)
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09.02.2021 13:31 Ответить
Спеціально взяв сьогодні вихідний- може, до завтра трохи почистять.
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09.02.2021 13:32 Ответить
Лет 30 назад помню жене своей будущей стишок сочинил,в лютый морозец...
У твоего подъезда Снегопад
Ты вся в снегу,боишься простудиться
А я боюсь случайно заблудиться
Когда над Миром валит Снегопад... У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 8059
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09.02.2021 13:33 Ответить
Прям Роберт Фрост)
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09.02.2021 13:39 Ответить
То рыдает, то хохочет,
То на кухню к нам тайком
Просочиться ветер хочет,
Притворяясь сквозняком.
Снег упал на всю округу,
За окном темным-темно.
Мы не глядя друг на друга,
Пьём шипучее вино.

О взаимных наших болях
Рассуждаем мы шутя.
А во мраке что-то воет,
Что-то плачет, как дитя,
То ли время, то ли вьюга...
Впрочем, это всё одно.
Ведь со мной моя подруга
И шипучее вино. (С)
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09.02.2021 14:01 Ответить
Та да,вчера был мороз -21..а сегодня +7..капец погодка... У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 7998
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09.02.2021 13:37 Ответить
В нормальных городах с таким-же населением выходят чистить снег не 450 единиц техники(включая дворников) У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 7181 - а минимум по 4.500 ед. техники !!! Кацапо-столицу вон чистили 10.000 +...
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09.02.2021 13:38 Ответить
Виталий снег вывозит , этим чистится город, улицы, вместе со снегом вывозится вся грязь. А в Одессе все списывается , если снег выпадает, это кормушка для посвящённых
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09.02.2021 13:40 Ответить
Зі спальних масивів точно нічого не вивозиться- просто на узбіччя зсувають.
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09.02.2021 13:43 Ответить
Из центра вывозят, в спальниках просто откидывают. Но конечно лучше, чем при Лёне-Космосе и Попове. При Космосе вообще ничего никогда не чистили. Сам таял. У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 8388
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09.02.2021 13:59 Ответить
Первый свой стих я сочинил в 15 лет в 8 классе...,Батя Сенатор каже,ну все сынок,отправлю тебя в Литературный институт им.Горького... У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 4975А я кажу,не Батя, на Мацковию не поеду...,там одни бараны и болваны Мавзоленые... У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 4392
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09.02.2021 13:41 Ответить
Только за вчерашний день из города вывезли 350 тонн снега



Интересно как бы поступили с этим снегом крысчане?
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09.02.2021 13:42 Ответить
Зактували б у 3 літрові банки про запас.
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09.02.2021 13:47 Ответить
Да, засолили ли бы на лето. У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 8465
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09.02.2021 13:49 Ответить
Сожрали бы весь в виде снежинок, в прыжке, на высоте 2,5 метра от земли.
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09.02.2021 13:48 Ответить
А у нас ні тепла, ні холоду. Нуль. Снігу сантиметрів 5, тихо. Дітвора тягає санки. Лєпота.
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09.02.2021 13:45 Ответить
Да там пусть хоть шпилятся прилюдно, это же свинособакия.
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09.02.2021 13:53 Ответить
Ох, какой быстроногий Алень, везде успевает!!!))
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09.02.2021 13:57 Ответить
Прощавай, москалику.
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09.02.2021 14:17 Ответить
Тебе перехрестять поперек спини.
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09.02.2021 14:23 Ответить
Да нет, у нас они мирно ходят. Хотя, может, заезжих кацапов и шпилят - не знаю.
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09.02.2021 19:47 Ответить
И смартфоны есть у всех...
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09.02.2021 14:01 Ответить
Це все Юлька винуватая
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09.02.2021 14:07 Ответить
ні. Вона лише по економіці і газу виступає. А тут вінувато ...глобальне потіпління)) Із за нього і сніг і мороз ..взимку і весь місяць мороз, навіть і до мінус 20 У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 324 А у Клічка, напевне всі гроші на техніку, реагенти та прибирання снігу вже поділили...а тут таке...Їм що тепер..свої гроші повертати?
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09.02.2021 14:13 Ответить
Сніг зійде в Києві весною ...при цьому разом із асфальтом, який наближені до мера клали восени в дощ))
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09.02.2021 14:15 Ответить
В Одессе вчера с утра каток был, сегодня солнце припекает и +7. На юге области +14. С пятницы морозы, надоели эти погодные качели.
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09.02.2021 14:21 Ответить
Это да. Пустой майдан почистить надо и пустые парки обязательно. А остановки и пешеходную часть, да нах оно надо.)
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09.02.2021 14:47 Ответить
Які вони красиві оті жіночки-трудівниці!
Дай Доле їм Здоров'я і Щастя!
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09.02.2021 17:32 Ответить
я думал нло прилетело а в тарелке ленин и бармалей....
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09.02.2021 18:40 Ответить
Оцениваю деятельность киевской власти по расчитке снега на минус два. По хорошему, Клично должен заплатить за каждую разбитую машину в этом п*це
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09.02.2021 23:47 Ответить
 
 