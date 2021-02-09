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Фото Политика Украины
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депутат (1133) Полтава (278) Полтавщина (466) райсовет (23) Кива (317) Оппозиционная платформа - За жизнь (342)

Секретарь Кивы Дячун, укравшая iPhone, стала заместителем главы Полтавского райсовета. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Карина Дячун, которая работала секретарем народного депутата от этой политсилы Ильи Кивы, стала заместителем главы Полтавского районного совета. В июле 2019 года она была признана виновной в краже смартфона iPhone 6 Plus стоимостью 4100 грн.

Как пишет "Полтавщина", инцидент произошел в магазине Та-Da. Девушка незаметно взяла телефон и, выключив, забрала себе. Однако после включения дома на него поступил звонок от правоохранителя, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина попросил вернуть телефон. В конце концов все закончилось судом. 22-летняя уроженка села Диброва Котелевского района, Полтавской области полностью признала свою вину и раскаялась. Ей присудили штраф в размере 850 грн.

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Несмотря на скандальный момент в своей биографии, Дячун, которая, кстати, является выпускницей Харьковского университета внутренних дел, решила баллотироваться на местных выборах в 2020 году. В ноябре она стала депутатом Киевского райсовета Полтавы, однако выбрала мандат депутата Полтавского районного совета и в январе 2021 года была избрана заместителем ее главы.

Киву не удивило прошлое его бывшего секретаря, и он выразил свою поддержку Дячун. "Она работала в офисе в качестве моего секретаря. Относительно суда, то спрошу: ну и что? Я имел судимость. Я смотрю не на это, а на деловые и человеческие качества. Есть такая поговорка "От сумы и тюрьмы – не зарекайся". Поэтому я согласовал ее назначение секретарем, а затем поддержал и ее выдвижение", – сказал нардеп.

Секретарь Кивы Дячун, укравшая iPhone, стала заместителем главы Полтавского райсовета 01
Секретарь Кивы Дячун, укравшая iPhone, стала заместителем главы Полтавского райсовета 02
Секретарь Кивы Дячун, укравшая iPhone, стала заместителем главы Полтавского райсовета 03

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Топ комментарии
+51
"… является выпускницей Харьковского университета внутренних дел" - я смотрю это кузница кадров ещё та в Харькове, постоянно на слуху этот рассадник совдеповщины в ментовской полицейской среде.
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09.02.2021 14:10
+37
Фамилия Дрочун ей бы больше подошла. Секретарь Кивы Дячун, укравшая iPhone, стала заместителем главы Полтавского райсовета - Цензор.НЕТ 3535
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09.02.2021 14:07
+37
Мы живем в интересное время, когда воры и бандиты считают того, кто живет по закону, умственно отсталым.
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09.02.2021 14:12
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Эта стона обречена. У народа в голове опилки
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10.02.2021 13:58 Ответить
Почему судимых не убивают?
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10.02.2021 17:25 Ответить
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