Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР, на въезде скопились 1400 фур. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На въездах в город скопилось уже более 1400 грузовиков.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины, для ликвидации последствий сильного снегопада в Киеве задействовали бронетранспортеры и тракторы.
Из-за длительного снегопада и морозной погоды на отдельных участках дорог столицы возникли снежные заносы и гололедица, что привело к транспортному коллапсу. Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги.
Укравтодор в свою очередь обеспечил проезд государственными дорогами Киевской области и расчистил 50 км основных магистралей столицы.
"За несколько часов работы это позволило пустить в Киев часть фур, которые еще с вечера понедельника скапливаются на въездах в город. Речь идет об ул.Бажана, ведущей к трассе М-03 Киев - Харьков, об ул.Заболотного - М-05 Киев - Одесса, а также о подъезде к Киеву по Житомирской трассе от границы с областью до м. "Житомирская", - отмечается в сообщении "Укравтодора", опубликованном на странице в Фейсбук.
На данный момент на въездах в Киев скопилось более 1400 грузовиков.
"Ограничение для фур по въезду в город затрудняет движение для авто, снегоуборочной техники и водителям грузовиков, которые почти сутки ждали, когда откроют город", - подчеркивают в "Укравтодоре".
По мнению госагентства автодорог, сложившаяся ситуация также напоминает о важности строительства Киевской объездной дороги, которая сможет разгрузить столицу от транзитного транспорта.
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вот что они блеать хотят зафиксировать? даже разметки дорожной не видно, дороги не чищены.
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