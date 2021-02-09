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Фото Происшествия
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Киев (11120) Укравтодор (417) снегопад (329) патрульная полиция (950)

Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР, на въезде скопились 1400 фур. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На въездах в город скопилось уже более 1400 грузовиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины, для ликвидации последствий сильного снегопада в Киеве задействовали бронетранспортеры и тракторы.

Из-за длительного снегопада и морозной погоды на отдельных участках дорог столицы возникли снежные заносы и гололедица, что привело к транспортному коллапсу. Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги.

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Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР, на въезде скопились 1400 фур 01
Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР, на въезде скопились 1400 фур 02
Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР, на въезде скопились 1400 фур 03
Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР, на въезде скопились 1400 фур 04

Укравтодор в свою очередь обеспечил проезд государственными дорогами Киевской области и расчистил 50 км основных магистралей столицы.

"За несколько часов работы это позволило пустить в Киев часть фур, которые еще с вечера понедельника скапливаются на въездах в город. Речь идет об ул.Бажана, ведущей к трассе М-03 Киев - Харьков, об ул.Заболотного - М-05 Киев - Одесса, а также о подъезде к Киеву по Житомирской трассе от границы с областью до м. "Житомирская", - отмечается в сообщении "Укравтодора", опубликованном на странице в Фейсбук.

На данный момент на въездах в Киев скопилось более 1400 грузовиков.

"Ограничение для фур по въезду в город затрудняет движение для авто, снегоуборочной техники и водителям грузовиков, которые почти сутки ждали, когда откроют город", - подчеркивают в "Укравтодоре".

По мнению госагентства автодорог, сложившаяся ситуация также напоминает о важности строительства Киевской объездной дороги, которая сможет разгрузить столицу от транзитного транспорта.

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Топ комментарии
+12
Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 9177
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09.02.2021 15:12
+9
Аляска, Канада... Япония!
Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 5851
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09.02.2021 15:11
+7
Разве они живут??? Они мучаются там на своих алясках и канадах...
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09.02.2021 15:00
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А аваков не плохо прибарахлился Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 5314
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09.02.2021 14:54 Ответить
А у нас сьогодні на квадроциклі з відвалом хлопчина по вуличкам їздив.
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09.02.2021 14:54 Ответить
А как в Канаде и на Аляске живут?
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09.02.2021 14:57 Ответить
выжывают Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 7088
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09.02.2021 14:58 Ответить
Разве они живут??? Они мучаются там на своих алясках и канадах...
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09.02.2021 15:00 Ответить
Вот так и живут😆😆😆Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 8161
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09.02.2021 15:02 Ответить
А выбрали бы себе Виталю, и на фото был бы мужик в засаленной желтой желетке с лопатой!
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09.02.2021 15:08 Ответить
Аляска, Канада... Япония!
Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 5851
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09.02.2021 15:11 Ответить
Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 9177
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09.02.2021 15:12 Ответить
пля!!!! завтра знову сильний сніг, і в четвер і в п*ятницю!!! в рот йому тіплаход!!!
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09.02.2021 15:02 Ответить
Ещё и снижение температуры воздуха.
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09.02.2021 15:09 Ответить
Я считаю ответственным за эту фигню Кличка. Ты мэр - тебе и давать команду чистить дорогу. Если тебя не слушаются (как Зеленского), значит ты лох. Дороги в Киеве никакие. И нет разницы, что не хватает техники, или подчинённые не выполняют твою команду. В Японии после такого делают харакари. Веталь, если завтра на дорогах будет то же, что и сегодня -всё- -тебе 3,14да
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10.02.2021 00:29 Ответить
Это при том, что на вопрос журналистки, вся ли техника для уборки снега привлечена, киевский чиновник сказал, что резерв ещё большой не задействован. И я подумал, что техники пока достаточно.
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10.02.2021 00:39 Ответить
это для того, чтобы под шумок парочку зеленоголовых опожоповцев переехать..
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09.02.2021 15:03 Ответить
"для ликвидации последствий сильного снегопада в Киеве задействовали бронетранспортеры"

Расстреливают снег из пулемётов? Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 6630
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09.02.2021 15:06 Ответить
Водіїв. Тоді проблема пробок і тягнучок вирішується раз і назавжди.
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09.02.2021 15:12 Ответить
к вечеру на улицы Киева подтянулись мародёры на белых машинах с надписью полиция и включенными проблесковыми маячками.

вот что они блеать хотят зафиксировать? даже разметки дорожной не видно, дороги не чищены.

Распустил Аваков своих кабанов
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10.02.2021 00:32 Ответить
"Пусть снег убирает тот, кто его набросал" © Леня Космос
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09.02.2021 15:08 Ответить
Кличко: пока я не стал мэром, я очень любил снег.
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09.02.2021 15:10 Ответить
А где видео Янелоха,что по весне снег растает?
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09.02.2021 15:28 Ответить
Дальнобои традиционно на лысой резине и с перегрузом.
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09.02.2021 15:54 Ответить
бедный бтр прям как на фронте 1 мировой...
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09.02.2021 18:34 Ответить
Дольнобои чмошники заднеприводные гомосеки всем дорогу пересрали
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09.02.2021 19:37 Ответить
 
 