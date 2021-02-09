С погибшим на фронте 24-летним воином 28-й ОМБр Назарием Полищуком простились в Черкасской области. ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 февраля, в селе Вотиловка Лысянского района Черкасской области состоялось прощание с Назарием Ивановичем Полищуком, 1996 года рождения, старшим солдатом, военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 6 февраля в районе населенного пункта Новомихайловка Марьинского района Донецкой области вследствие не совместимых с жизнью ранений, полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом говорится в материале местного издания "Вісті Черкащини", сообщает Цензор.НЕТ.

"В селе Вотиловка Лысянского района простились с 24-летним атовцем Назарием Полищуком. 6 февраля мужчина погиб от взрыва неустановленного устройства. Через неделю у него заканчивался контракт и военный должен был возвращаться домой", - отмечается в сообщении.

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Вместе с Назарием Полищуком погиб солдат 28-й ОМБр Алексей Подвезенный. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения, за его жизнь сейчас борются врачи в Днепре.







