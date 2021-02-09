Задержан член банды, вымогавшей у киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали члена преступной группы, которая специализировалась на вымогательстве несуществующих долгов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Для получения 56 тыс. евро, фигуранты осуществляли моральное давление на жителя столицы и даже угрожали убийством.

В понедельник, 8 февраля, одного из злоумышленников полицейские задержали при получении 4000 долларов и 5000 евро - части погашения "долга".

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Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

После проведения необходимых следственных и процессуальных мероприятий будет дана правовая оценка другим участникам преступной группы, отметили в полиции.

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