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вымогательство (259) Киев (11120) Нацполиция (9693) правоохранительные органы (2482) рэкет (76)

Задержан член банды, вымогавшей у киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве правоохранители задержали члена преступной группы, которая специализировалась на вымогательстве несуществующих долгов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Задержан член банды, вымогавшей у киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция 01

Для получения 56 тыс. евро, фигуранты осуществляли моральное давление на жителя столицы и даже угрожали убийством.

В понедельник, 8 февраля, одного из злоумышленников полицейские задержали при получении 4000 долларов и 5000 евро - части погашения "долга".

Задержан член банды, вымогавшей у киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция 02

Также смотрите: Вымогателей во главе со "смотрящим" задержали на Львовщине. ФОТОрепортаж

Задержан член банды, вымогавшей у киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция 03

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

После проведения необходимых следственных и процессуальных мероприятий будет дана правовая оценка другим участникам преступной группы, отметили в полиции.

Смотрите также: Группа рэкетиров, вымогавших 60 тыс. долл. "долга", задержана на Волыни, - Нацполиция. ФОТО

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Топ комментарии
+11
похож
Задержан член банды, вымогавшей в киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1628
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09.02.2021 19:36
+7
Задержан член банды, вымогавшей в киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5976 Сука, поймайте лучше банду, которая каждый месяц у 40 миллионов граждан вымогает за газ, свет и воду?
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09.02.2021 19:37
+6
по нижнему фото вроде илюха Кива, не?
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09.02.2021 19:34
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по нижнему фото вроде илюха Кива, не?
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09.02.2021 19:34 Ответить
Площадь Кацманавтов
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09.02.2021 19:35 Ответить
похож
Задержан член банды, вымогавшей в киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1628
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09.02.2021 19:36 Ответить
Калейдоскоп огней...
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09.02.2021 19:44 Ответить
один памперс на двоих.
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09.02.2021 21:07 Ответить
даст судье на лапу, отпустят в зале суда-поедет убьет заявителя и спокойно уедет в парашку где его не достанут.
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09.02.2021 19:36 Ответить
Задержан член банды, вымогавшей в киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5976 ****, поймайте лучше банду, которая каждый месяц у 40 миллионов граждан вымогает за газ, свет и воду?
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09.02.2021 19:37 Ответить
а чего снова так скудненько? ни фамилии ни национальности. вам другие пострадавие не нужны? тогда на кого вы работаете вообще? дело государственное или вам забашляли, чтоб не платить долг? неувязочка получаеться.
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09.02.2021 19:40 Ответить
Да уберите уже эти фоточлены на мордах этих членов...и номера на мерине расретушируйте...
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09.02.2021 19:47 Ответить
вымогал в киевлянина, т.е. заставлял кого-то заплатить киевлянину?
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09.02.2021 19:51 Ответить
Ну член схватили - за него вытащат и всё остальное... Задержан член банды, вымогавшей в киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8865
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09.02.2021 19:54 Ответить
Какие бобосы крутяца мама мия...живут же люди!
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09.02.2021 20:40 Ответить
Шо за базар,фсе пучком...и нам тогоже...ой вэй...
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09.02.2021 21:08 Ответить
Гей ,хохли! Не вимагавшєй» В» кієвляніна,а «У» кієвляніна. Переходьте вже на свю мову.
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09.02.2021 21:41 Ответить
На кол собаку
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09.02.2021 23:02 Ответить
 
 