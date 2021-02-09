На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области двое военнослужащих Мукачевского погранотряда задержаны при получении взяток за содействие контрабанде сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники, независимо друг от друга, решили получить взятки за содействие на участках своих подразделений противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением сигарет в страны ЕС.





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Сегодня правоохранители задержала одного из взяточников после получения им неправомерной выгоды в размере 800 долларов. Второй военнослужащий был задержан после получения 900 долларов взятки.





Досудебные расследования в отношении двух военнослужащих Мукачевского отряда открыты по ч. 3 ст. 368 УК "Принятие предложения, обещание или получения неправомерной выгоды".

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