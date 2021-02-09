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На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Закарпатской области двое военнослужащих Мукачевского погранотряда задержаны при получении взяток за содействие контрабанде сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ 01

Пограничники, независимо друг от друга, решили получить взятки за содействие на участках своих подразделений противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением сигарет в страны ЕС.

На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ 02
На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье при сбыте наркотиков задержан пограничник, - военная прокуратура. ФОТО

Сегодня правоохранители задержала одного из взяточников после получения им неправомерной выгоды в размере 800 долларов. Второй военнослужащий был задержан после получения 900 долларов взятки.

На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ 04
На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ 05

Досудебные расследования в отношении двух военнослужащих Мукачевского отряда открыты по ч. 3 ст. 368 УК "Принятие предложения, обещание или получения неправомерной выгоды".

Также смотрите: На Закарпатье на взятке 18 тыс. грн попался пограничник, продававший информацию контрабандистам сигарет, - ГПСУ. ФОТО

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Топ комментарии
+3
Двух жалких погранцов за жалкие 1700 баксов ловит восемь бездельников из вийскпрокуратуры,какой то уввб,сбу,набу,шмабу,лабуду,тратя миллионы бюджетных денег,а настоящее ворьё типа ахметки, беньки и лазаревой спокойно отдыхает и не знает проблем.
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09.02.2021 21:43
+1
Жалко хлопцев. За копейку спалились. Видно, и на эти копейки сбу хочет лапу наложить.
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09.02.2021 21:42
+1
нелох43 , ну дай же команду шоб не брали взятки, скока можна?
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09.02.2021 21:48
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Жалко хлопцев. За копейку спалились. Видно, и на эти копейки сбу хочет лапу наложить.
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09.02.2021 21:42 Ответить
От негідники. Підривають ОСНОВИ ситої гей Європпи.
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09.02.2021 21:56 Ответить
Двух жалких погранцов за жалкие 1700 баксов ловит восемь бездельников из вийскпрокуратуры,какой то уввб,сбу,набу,шмабу,лабуду,тратя миллионы бюджетных денег,а настоящее ворьё типа ахметки, беньки и лазаревой спокойно отдыхает и не знает проблем.
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09.02.2021 21:43 Ответить
Ахмєтка і Бєнька це вори в законі. Всі 6 прхєпіздєнтів в них на зарплаті.
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09.02.2021 22:01 Ответить
В цій прекрасній країні одні возять цигарки за кордон, щоб прогодувати свої сім'ї, інші за мізерну плату ловлять тих, хто возить цигарки за кордон, щоб відняти в них ті цигарки, щоб прогодувати свої сім'ї. А ще інші ловлять тих, хто ловить тих, хто возить цигарки за кордон, щоб відняти у них гроші і цигарки, які вони відняли, щоб прогодувати свої сім'ї. Ось така у них чудова економіка. Можна було б навіть посміятись.
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09.02.2021 21:47 Ответить
возять цыгарки щоб "прогодуваты свои симьи"

Да у этих хитрожопых 400 кв.м это летняя кухня... а потом перекрывают трассу киев-чоп тому що не можуть заплатыты за опалення.
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10.02.2021 17:53 Ответить
нелох43 , ну дай же команду шоб не брали взятки, скока можна?
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09.02.2021 21:48 Ответить
Потерпите, прийдет весна всех пересадим.
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09.02.2021 22:00 Ответить
а не фиг поперед начальства....
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09.02.2021 21:51 Ответить
А сколько сrкрытых до этого ситуаций ? Это хронь, , не излечима .
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09.02.2021 21:51 Ответить
Пограничники, независимо друг от друга, решили получить взятки за содействие на участках своих подразделений противоправной деятельности, уже начинаются отмазки что не организованная банда а просто на сигареты сшибали, и это не поставлено на поток.
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09.02.2021 21:59 Ответить
це швидкогроші
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09.02.2021 22:01 Ответить
Не зрозуміло, а цигарки взагалі були? За зчичай контрабаси платять мовчки. То це була підстава, чи багато попросили?
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09.02.2021 22:56 Ответить
На пограничном посту задержаны пограничники!
Прикольно.
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10.02.2021 09:11 Ответить
Нє, вони вважають, що то круто
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10.02.2021 19:57 Ответить
 
 