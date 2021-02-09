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Полезный флешмоб, падение рейтинга, мирный российский протест. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Полезный флешмоб, падение рейтинга, мирный российский протест. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Странно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал до 23%, - опрос Центра Разумкова

Полезный флешмоб, падение рейтинга, мирный российский протест. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Дайте ему селедки!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль: Украина - часть "русского мира". Большая глупость это отрицать

Полезный флешмоб, падение рейтинга, мирный российский протест. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Прямое включение

Полезный флешмоб, падение рейтинга, мирный российский протест. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Полезный флешмоб

Полезный флешмоб, падение рейтинга, мирный российский протест. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Ночной разговор

Полезный флешмоб, падение рейтинга, мирный российский протест. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Откройте!

Полезный флешмоб, падение рейтинга, мирный российский протест. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Смена электоральных настроений

Полезный флешмоб, падение рейтинга, мирный российский протест. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Каждому свое

Полезный флешмоб, падение рейтинга, мирный российский протест. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Мирный российский протест

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Москве заглох автозак с арестованными участниками митингов. Они помогли полиции и подтолкнули его. ВИДЕО

Полезный флешмоб, падение рейтинга, мирный российский протест. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

На свалку истории

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Топ комментарии
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Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1954
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09.02.2021 23:43
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Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6706 Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6493
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09.02.2021 23:58
+38
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10.02.2021 00:09
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Полезный флешмоб, падение рейтинга, мирный российский протест. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4408
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09.02.2021 23:42 Ответить
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1954
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09.02.2021 23:43 Ответить
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8629 Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4112
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10.02.2021 00:02 Ответить
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10.02.2021 00:09 Ответить
А чому-ж долар при жЮльке не залишився по 4грн.?
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10.02.2021 00:17 Ответить
Класно ви так себе загнали.
правда тут:
https://mof.gov.ua/uk/mvf
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10.02.2021 00:23 Ответить
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За Юлі економіка росла шаленими темпами навіть в кризу, а за Пєці такими ж темпами падала.
За Юлі в 2010му зовнішній борг складав 30% від ВВП, а за Пєці вже 90%.
За те Пєця наплодив десятки тисяч продажних тролів за намародерені десятки мільярдів доларів, і бреше на Юлю
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10.02.2021 08:00 Ответить
ура !!!

наконец то наш любимый Ванька вернулся !!

теперь он вдвое больше всякой брехни " правды" про бабу Юльку напишет Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4081
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10.02.2021 09:33 Ответить
Іван, де мій мішок пряників який ти обіцяв вчора? Торгової марки "Рошен"! Віддай гад негайно, а то "Пасть порву, моргалы выколю"))))))))))))))) Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7948
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10.02.2021 09:48 Ответить
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Ти краще скажи - чому тут на сайті у мародерських тролів повний аншлаг, а по опитуванням Юля лідірує по соціальним симпатіям?
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10.02.2021 11:29 Ответить
Ні в яких соціальних симапатіях юля не лідирує, так само, як і улюблений тобою пєця.. Вони два друга по нещастю, обоє вічні аутсайдери, так що даремно ти ревнуєш. Тому глибоко вдихни, пошкреби по кишенях, збери все до копійки і піди купи мені мішок пряників як і обіцяв. Бо я через тебе гада, сьогодні вже втретє, пью чай без пряників!
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10.02.2021 12:11 Ответить
Що, Пєця таки кинув? Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3724 Я ж тебе попереджував! Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6748Ех... Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3629
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10.02.2021 12:20 Ответить
Іван, не бери з брехливої баби Юлі приклад, дотримуйся даного слова, гони мішок публічно обіцяних пряників.
Не думай що тобі вдасться пропетлять! Ти порушуєш 509 статтю Цивільного кодексу "Поняття зобов"язання та підстави його виникнення"; ст. 1144 "Право на публічну обіцянку винагороди без конкурсу".
А якщо ти негайно! не віддаси мішок пряників, фірми "Рошен", будеш нести відповідальність за ст. 1167 ЦК України "Загальні підстави відповідальності за завдану моральну шкоду"! Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7744
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10.02.2021 13:51 Ответить
Не відволікай. Я зараз твої пряники точу, аж у мозок б'є Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2560
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10.02.2021 14:19 Ответить
Молодець! Тільки вкладай щільніше, щоб більше влізло.. Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4400
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10.02.2021 17:28 Ответить
ванька радій! =) Вже цілих 2 юлек володиміровних!!! Заздрю *****, як що одна з них прийде до влади...
PS: Одна вже, можно казати при владі, економіка росте шаленими темпами навіть в кризу!!! =)))
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10.02.2021 10:37 Ответить
ги ги ги
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10.02.2021 14:23 Ответить
Знаєш, що це?

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10.02.2021 00:12 Ответить
Что такое 59,1 и 110 на графике динамики потребления?
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10.02.2021 00:19 Ответить
Кому отдавал, конкретно?
При Порохе Украина впервые слезла с расейской газовой иглы
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10.02.2021 00:19 Ответить
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Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3878 Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4505 От, дід чеше!!!
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10.02.2021 08:02 Ответить
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3826
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10.02.2021 00:15 Ответить
наче все і нічого, тількі не вистачає таблиці компенсації низьких тарифів з бюджету )
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10.02.2021 00:25 Ответить
Крайние точно холуи. Они с Расеей не воевали.
А Порох будет считаться врагом Расеи и через 100 лет!
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10.02.2021 00:18 Ответить
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6960
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10.02.2021 00:25 Ответить
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А у Юлі є свій канал ТБ, мародерький троль?
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10.02.2021 08:04 Ответить
Зубажылка
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10.02.2021 00:12 Ответить
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Тобі мародерських грошей вистачає на комірне? За Юлі комуналка була вдесятеро меньша, а пенсія вдвічі більша в доларах.
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10.02.2021 08:06 Ответить
і паливо виросло в ціні в 3 рази!
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10.02.2021 12:08 Ответить
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Лячно, Павло? Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2851
Бійся, мародерський троль, бійся Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6506
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10.02.2021 08:15 Ответить
А я найкращий в цьому світі президент
Ну що лохи, тримайте мій для вас презент.
І ви не скигліть не збирайтесь у протест,
Бо вже зі мною не кіно, а цілий квест.

Що робити нам тепер ніхто не знає,
Друзів Рината й Беню я не зажимаю
Обдеру к є**ням і не скиглити дам,
Витрачати треба менше на свої хотєлки вам.

Обдерем к є**ням, треба менше тратить вам
Нє х*р плебсу жирувати, олігархів всім спасати…
https://www.youtube.com/watch?v=NNVoY7gqSQo&feature=youtu.be
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09.02.2021 23:46 Ответить
Последняя картинка навеяла грусть.
Как же этим персонажам удалось одурачить, а потом и уничтожить столько народа?
Уму непостижимо.
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09.02.2021 23:48 Ответить
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2723
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09.02.2021 23:51 Ответить
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3969 Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3362
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10.02.2021 00:00 Ответить
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3062
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10.02.2021 13:18 Ответить
Всем известно, что бунтари на России зело свирепы, про это даже песни поют:

https://youtu.be/Wcah_5Gx6-Q
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09.02.2021 23:55 Ответить
Бессмысленные и беспощадные. При чем даже к себе. Бабы еще нарожают
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10.02.2021 00:14 Ответить
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6706 Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6493
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09.02.2021 23:58 Ответить
Это продолжение "Слуги народа".
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10.02.2021 00:15 Ответить
Хіба і там отаманом був Голобородько?
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10.02.2021 06:55 Ответить
Не русский мир, а русский рейх.
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10.02.2021 01:33 Ответить
Пора уже чтобы "Русский мир" с Донбасса перешёл на РФию,
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10.02.2021 01:35 Ответить
есть ли разум-ков на планете
или нет разум-кова
какая заница
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10.02.2021 07:28 Ответить
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7327
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10.02.2021 08:45 Ответить
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4295
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10.02.2021 12:06 Ответить
В купі політичного лайна випірнув на поверхню пряник "розумков". Є сподівання, що смердить не від нього, а від його оточення. Але люди від свого абинеюльства вже нюх втрачають, тому цілком можливо, що пряник "розумков" буде наступною абинеюлькою
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10.02.2021 14:34 Ответить
Пенс, в тебя конкретно крыша поехала на почве почитания "бахини" Юльки...абынеюльки...абырвалг...признание америки...еще парочку! Ванья смирись , объекту твоих грёз за 60,ее поезд ушел еще в 10-м. Все! Когда ты уже дойдешь до пятой стадии принятия неизбежного???
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10.02.2021 17:09 Ответить
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 276
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12.02.2021 11:06 Ответить
 
 