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Полезный флешмоб, падение рейтинга, мирный российский протест. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Прямое включение
Полезный флешмоб
Ночной разговор
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Смена электоральных настроений
Каждому свое
Мирный российский протест
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На свалку истории
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Топ комментарии
+42 Павло ШОвте
показать весь комментарий09.02.2021 23:43
+38 Топ Ган
показать весь комментарий09.02.2021 23:58
+38 Порохобандерівець
показать весь комментарий10.02.2021 00:09
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Пожалуйста, подождите...
правда тут:
https://mof.gov.ua/uk/mvf
За Юлі в 2010му зовнішній борг складав 30% від ВВП, а за Пєці вже 90%.
За те Пєця наплодив десятки тисяч продажних тролів за намародерені десятки мільярдів доларів, і бреше на Юлю
наконец то наш любимый Ванька вернулся !!
теперь он вдвое больше всякой
брехни" правды" про бабу Юльку напишет
Не думай що тобі вдасться пропетлять! Ти порушуєш 509 статтю Цивільного кодексу "Поняття зобов"язання та підстави його виникнення"; ст. 1144 "Право на публічну обіцянку винагороди без конкурсу".
А якщо ти негайно! не віддаси мішок пряників, фірми "Рошен", будеш нести відповідальність за ст. 1167 ЦК України "Загальні підстави відповідальності за завдану моральну шкоду"!
PS: Одна вже, можно казати при владі, економіка росте шаленими темпами навіть в кризу!!! =)))
При Порохе Украина впервые слезла с расейской газовой иглы
А Порох будет считаться врагом Расеи и через 100 лет!
Бійся, мародерський троль, бійся
Ну що лохи, тримайте мій для вас презент.
І ви не скигліть не збирайтесь у протест,
Бо вже зі мною не кіно, а цілий квест.
Що робити нам тепер ніхто не знає,
Друзів Рината й Беню я не зажимаю
Обдеру к є**ням і не скиглити дам,
Витрачати треба менше на свої хотєлки вам.
Обдерем к є**ням, треба менше тратить вам
Нє х*р плебсу жирувати, олігархів всім спасати…
https://www.youtube.com/watch?v=NNVoY7gqSQo&feature=youtu.be
Как же этим персонажам удалось одурачить, а потом и уничтожить столько народа?
Уму непостижимо.
https://youtu.be/Wcah_5Gx6-Q
или нет разум-кова
какая заница