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Сотрудницу Херсонской ОГА будут судить за организацию агентурной сети ФСБ РФ, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудницу Херсонской ОГА будут судить за организацию агентурной сети ФСБ РФ, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению организатору агентурной сети ФСБ РФ в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В августе 2020 контрразведчики СБУ прекратили разведывательную деятельность агентурной сети вражеской спецслужбы, действовавшей на Херсонщине под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации. По заданию кураторов, она организовала сбор разведывательных данных на территории южных областей.

Фигурантка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Следователи органов безопасности сообщили подозреваемой и ее защитникам о завершении досудебного расследования.

Сторона защиты уже ознакомилась с материалами. Обвинительный акт направлен в суд.

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Сотрудницу Херсонской ОГА будут судить за организацию агентурной сети ФСБ РФ, - контрразведка СБУ 01
Сотрудницу Херсонской ОГА будут судить за организацию агентурной сети ФСБ РФ, - контрразведка СБУ 02
Сотрудницу Херсонской ОГА будут судить за организацию агентурной сети ФСБ РФ, - контрразведка СБУ 03
Сотрудницу Херсонской ОГА будут судить за организацию агентурной сети ФСБ РФ, - контрразведка СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Руська курва!
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10.02.2021 10:50
+11
Невже посадять? Та хєр там,буде все як з курвою штепою...
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10.02.2021 10:52
+6
кобила кацапська.
та скільки же цього лайна у країні?!
капець Співробітницю Херсонської ОДА судитимуть за організацію агентурної мережі ФСБ РФ, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4637
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10.02.2021 11:16
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Руська курва!
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10.02.2021 10:50 Ответить
Спалить ее на костре!)))
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10.02.2021 11:56 Ответить
и перед етим не забыть задуть ей монтажной пеной Співробітницю Херсонської ОДА судитимуть за організацію агентурної мережі ФСБ РФ, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 3725
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10.02.2021 13:42 Ответить
Судячи по комплекції - майбутня кандидатка в депутати ВР.
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10.02.2021 11:59 Ответить
Еще одна впопучленочка ,а морду лица прятать не надо...
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10.02.2021 14:00 Ответить
Невже посадять? Та хєр там,буде все як з курвою штепою...
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10.02.2021 10:52 Ответить
В кращому випадку. Та хоч в СІЗО посиділа та встигла реально злякатись... Хоча Україна їй потім компенсувала, та то таке...
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10.02.2021 10:57 Ответить
Нормально, нам нужен обменный материал для наших пленных.
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10.02.2021 10:58 Ответить
посадят, бобику надо показатели, типа борется, а сами шавок гоняют
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10.02.2021 10:55 Ответить
посадити на кілок з гвіздками проплядь і заставити чітати малітву путєну
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10.02.2021 11:02 Ответить
Если уже ОГА организуют агентурные сети ...
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10.02.2021 11:02 Ответить
Бывшая,бывшая, гомновозик из чебоксар....
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10.02.2021 14:02 Ответить
Смешно наблюдать за человеком, который хочет меня обидеть.
Как обезьяна, которая кидается какашками.
Ты за стеклом, а у нее все лапы в говне.
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10.02.2021 14:27 Ответить
Наші продажні суди поймуть і відпустять. Так вже не раз було з ЗРАДНИКАМИ України. А їх зрада ЗНЕШКОДИТИ а не відпускати.
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10.02.2021 11:13 Ответить
кобила кацапська.
та скільки же цього лайна у країні?!
капець Співробітницю Херсонської ОДА судитимуть за організацію агентурної мережі ФСБ РФ, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4637
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10.02.2021 11:16 Ответить
Сивохо до них не бажає приїхати на "платформі примирення"? "Земляки" ж його.
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10.02.2021 12:02 Ответить
"И все снились мне шпионки с бородами и ружьем".
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10.02.2021 11:40 Ответить
Під час війни суд один - 9 грам...
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10.02.2021 13:02 Ответить
пора обьявить в Украине тотальную "охоту на ведьм" (агентов ФСБ)
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10.02.2021 13:44 Ответить
конечно будут, ******* гребаные
как Штепу и прочее кремслевское отребье, уже 7 лет судят
все никак не засудят
твари, только имитируют бурную деятельность и врут
по факту, являются филиалом фсб в Украине
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10.02.2021 16:37 Ответить
Та що ж це таке - зрадник на зраднику сидить і зрадником поганяє. Треба відновити смертну кару і зрадників карати на смерть, бо їх зрадницькі дії ведуть до тисяч смертей та втрати державності.
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22.07.2021 12:36 Ответить
 
 