Сотрудницу Херсонской ОГА будут судить за организацию агентурной сети ФСБ РФ, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению организатору агентурной сети ФСБ РФ в государственной измене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В августе 2020 контрразведчики СБУ прекратили разведывательную деятельность агентурной сети вражеской спецслужбы, действовавшей на Херсонщине под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации. По заданию кураторов, она организовала сбор разведывательных данных на территории южных областей.
Фигурантка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Следователи органов безопасности сообщили подозреваемой и ее защитникам о завершении досудебного расследования.
Сторона защиты уже ознакомилась с материалами. Обвинительный акт направлен в суд.
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Как обезьяна, которая кидается какашками.
Ты за стеклом, а у нее все лапы в говне.
та скільки же цього лайна у країні?!
капець
как Штепу и прочее кремслевское отребье, уже 7 лет судят
все никак не засудят
твари, только имитируют бурную деятельность и врут
по факту, являются филиалом фсб в Украине