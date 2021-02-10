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Трое полицейских избили фермеров на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Трое полицейских на Харьковщине избили фермеров и надели на них наручники. Прокуратура расследует факт превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

Досудебным расследованием установлено, что трое сотрудников полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области, в составе группы быстрого реагирования на служебном автомобиле "Шкода-октавия", осуществляли 09.09.2020 патрулирование Сахновщинского района области, то есть находились на службе при исполнении своих служебных обязанностей.

"Во время патрулирования они обнаружили в поле вблизи с. Дар-Надежда Сахновщинского района области комбайн и трактор с прицепом, возле которых находились мужчины, занимавшиеся ремонтом комбайна. Работники полиции выдвинули мужчинам необоснованное требование о предоставлении документов, подтверждающих право собственности на земельный участок и транспортные средства. На указанное требование мужчины сообщили, что документы находятся по месту жительства последних и их по требованию сотрудников полиции привезет отец. После этого мужчины продолжили выполнять ремонтные работы на комбайне, а сотрудники полиции без всяких на то оснований нанесли мужчинам удары руками и ногами по туловищу, причинив последним физическую боль, а также применили к мужчинам специальное средство "наручники", ограничив свободу передвижения пострадавших, чем унизили и оскорбили их личное достоинство", - говорится в сообщении прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Трое полицейских избили фермеров на Харьковщине, - прокуратура 01

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Топ комментарии
+17
Фермеры взятки должны заносить в полицию каждый год. А те наверное уклонились.
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10.02.2021 11:11
+17
Не переживай, мент. Украина - это не па-рашка и, даже, не Беларусь.
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10.02.2021 11:21
+15
Харьковские полицейские это натуральные мусора. Самые отмороженные в Украине, после БЕРКУТов.
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10.02.2021 11:08
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А ведь в какой-то момент случится наоборот...
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10.02.2021 11:06 Ответить
Беларусь и РФ прказывают,что больше не случится.
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10.02.2021 11:20 Ответить
Не переживай, мент. Украина - это не па-рашка и, даже, не Беларусь.
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10.02.2021 11:21 Ответить
Никогда ментом не был,но суть ни в этом.
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10.02.2021 11:26 Ответить
А в чем тогда ТВОЯ СУТЬ? Быть таким же рабом как в рашке и в Беларуси и скулить из подворотни? В этот ТВОЯ суть? Тогда ты хуже ментов...
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10.02.2021 11:59 Ответить
Не надо на меня давить словами и фразами.
Такого майдана как был, больше в Украине не будет. И не думайте , что "на верху" сидят дураки.
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10.02.2021 12:05 Ответить
А хто?
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10.02.2021 12:08 Ответить
"Вы же меня наповал бьете этим вопросом!" (с)

Троє поліцейських побили фермерів на Харківщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1034
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10.02.2021 12:27 Ответить
Опа це треба розуміти що поліцай Бродяжний 2 признається що вони є ОПГ і погрожує україньцям що будуть нас гнобити та вбивати? Що думає громада, і що будемо з цим робити - яка ваша думка?
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10.02.2021 15:40 Ответить
В них і не могло відбутись.Рабів до раю не пускають бо вони ********** мишибраття.. Троє поліцейських побили фермерів на Харківщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9778
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10.02.2021 11:26 Ответить
Посадить мусоров
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10.02.2021 11:07 Ответить
А если бы было разрешено оружие, то мусоров бы не посадили .... а похоронили. )))
Поэтому мусора и против легализации оружия.
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10.02.2021 11:22 Ответить
Угу, а потом посадили бы и пострадавших. Вы серьозно думаете что по пулям, баллистике, ранениям, носеру на оружии, и пороховым следам не найдкт того кто совершил убийство огнестрелом? Стандартная отмазка чтоб не давать оружие людям.
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10.02.2021 11:39 Ответить
ну навіщу писати таку тупу муйню?!
якби тим фєрмєрам вдалося б вбити мусарів, то сиділи б ті фєрмєри в тюрьми до скінчення віку - це в найкращому випадку! а скоріш за все, аваков повбивав би їх!
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10.02.2021 11:49 Ответить
Улыбнитесь - вас снимает скрытая ...
Там смайлики стоят - а значит это шутка. Ты думаешь я ничего не знаю? Вон Стерненко уже зарезал аваковскую титушку, так тот из кожи вон лезет, что бы посадить активиста.
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10.02.2021 13:36 Ответить
занадто тонка іронія у вас вийшла
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10.02.2021 13:41 Ответить
Мусора це вже неприкосновенні небожителі і можуть бити коли і кого їм заманеця? Підстава для затримання у поліцаїв яка була? А для побиття яка підстава була - вони становили загрозу для когось у полі? Таких поліцаїв і потрібно стріляти - це був би самозахист.
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10.02.2021 15:48 Ответить
Харьковские полицейские это натуральные мусора. Самые отмороженные в Украине, после БЕРКУТов.
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10.02.2021 11:08 Ответить
Их надо ротировать. Послать в соседнюю область ... Донецкую или Луганскую на передовую.
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10.02.2021 11:23 Ответить
це ризиковано, бо вони там увійдуть в склад московського вдупучлєнія
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10.02.2021 11:50 Ответить
Даже непривычно такое читать. А где ранее судимые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражавшиеся в адрес полицейских?
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10.02.2021 11:08 Ответить
найцікавіше, що ці фєрмєри не відірвали нещасним паліцейським погони!
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10.02.2021 11:51 Ответить
аваков черт
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10.02.2021 11:10 Ответить
да петушара он позорный
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10.02.2021 11:46 Ответить
Фермеры взятки должны заносить в полицию каждый год. А те наверное уклонились.
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10.02.2021 11:11 Ответить
а де ви бачіли серед мусаров інтилигентних і совістливих людей?
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10.02.2021 11:11 Ответить
Треба мусорам додати повноважень,дозволити проводити обшуки,зупиняти і обшукувати транспорт,стріляти без попередження і обов"язково підвищити зарплатню.може тоді вони перестануть бити тих хто їх найняв на роботу і утримує? Трое полицейских избили фермеров на Харьковщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5096
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10.02.2021 11:17 Ответить
раскулачивание или продразверстка ????
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10.02.2021 11:20 Ответить
замена продразверстки ************ Троє поліцейських побили фермерів на Харківщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 586
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10.02.2021 11:53 Ответить
В рамках міжнародного співробітництва Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 передано компетентним органам Республіки Хорватія матеріали кримінального провадження відносно 36-річного хорвата, обвинуваченого у вбивстві вагітної жінки.
Подія сталася у вересні 2013 року в одному з хостелів у місті Дніпрі. Громадянин Хорватії знаходився у кімнаті разом з 36-річною вагітною українкою. Раптово між ними виникла сварка, в результаті якої чоловік наніс потерпілій численні удари по голові. Від одержаних травм жінка померла, а зловмисник з місця злочину зник.
Вироком Окружного суду м. Спліт чоловіка визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.1,2 та 4 ст.111 Кримінального кодексу Республіки Хорватія (вбивство з обтяжуючими обставинами) та призначено покарання у вигляді 35 років позбавлення волі.Такие приговоры должны быть для бандитов.
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10.02.2021 11:22 Ответить
Предлагаю удобрить сотрудниками полка полиции особого назначения ГУНП вышеуказанный земельный участок и на этом, считать инцидент исчерпаным.
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10.02.2021 11:24 Ответить
Неплохо бы уродам по 8 лет + штраф по 300 000 с РЫЛА. Нима бабла - запрет выезда и арет недвижимости.
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10.02.2021 11:27 Ответить
ПЯТНАШКОЙ по РОГАМ тварюкам !!!! Троє поліцейських побили фермерів на Харківщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2693
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10.02.2021 11:33 Ответить
Стояли, чекали, провіряли, напали. Може не тих провіряли?
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10.02.2021 11:34 Ответить
главное что отсидев, они по закону спокойно востановяться в ментовку. классный закон, ****. а почему не пожизненно лишать права занимать должности, а всего лишь 3 года?
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10.02.2021 11:34 Ответить
И ни один идиот не подумал - вот так просто кровожадные менты начали мочить бедных колхозников?
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10.02.2021 11:50 Ответить
А шо менти вообще робили у полі? Була заява від власника техніки? Ні не було? Тоді може у них була орієнтіровка на викрадену техніку? Ні теж не було? Так якого х-я вони там робили і чого докопались до людей?
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10.02.2021 15:55 Ответить
"трое сотрудников полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области, в составе группы быстрого реагирования на служебном автомобиле "Шкода-октавия", осуществляли 09.09.2020 патрулирование Сахновщинского района области, то есть находились на службе при исполнении своих служебных обязанностей.Источник: https://censor.net/ru/p3247058"
Ещё вапрсосы?
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10.02.2021 16:34 Ответить
Ти дебіл? Вони в полі патруліровалі і бистро реагіровалі? Какого хера вони вообще були в полі, вони поле охраняли? Ще раз питаю заява або орієнтіровка є на угнану техніку? Нема? Так якого х вони там вообще були?
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10.02.2021 17:47 Ответить
Вова, дорогой, если ты выковырял из жопы что-то коричневое - это не обязательно янтарь!
Откуда ты, мудило, знаешь маршрут их патрулирования?
Ты, придурок, не допускаешь мысли, что они могли с дороги увидеть комбайн в поле и подъехать, заинтересовавшись?
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10.02.2021 18:28 Ответить
Ну судя по записям из нас двоих в жопе ковыряешься ты. Да допускаю допускаю что они интересуются всем где можно поживиться и с кого можно сшибить деньгу. Вот такие уроды и занимаются рейдерством и грабежами в свободное от патрулирования время, а порой и совмещая. А ты похоже из этих патрулирующих, никак напарник? А нахера им документы на земельный участок понадобились не объяснишь? Рейдернуть по быстрому собирались? Ты же там в теме похоже, просвети нас.
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11.02.2021 02:27 Ответить
Просвещу, Вова!
Такие как ты - малообразованные и агрессивные люди, всегда имеют собственное мнение по ЛЮБОМУ вопросу - короновирус, компетенция гаагского трибунала или зачем Иван Топорыжкин пошёл на болото. При этом нихрена не зная ПО СУТИ - всегда уверены в собственной стопроцентной правоте.
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11.02.2021 10:19 Ответить
Да нет мусорок ты не съезжай с темы, просвещай нас нахрена были нужны полицаям документы на землю, они что и землю патрулировали? А ну комбайн же на земле стоял? У прохожих документы на тротуар еще не требуете, но уже ожидаемо, да? А зачем избивали людей, почему не вызвали дополнительный наряд и не провели задержание цивилизованно? Насчет агрессии это да, вы правы... не удивлюсь если вас завтра стрелять или вешать начнут. Как там с кагарлыком уже разрулили, мусорки на работу вернулись всем отделением, за исключением тех двух... тех попозже отпустят? А что по сути, по этому делу ты знаешь - давай выкладывай, мы внимательно слушаем, сейчас и розсудим всем миром кто прав а кто не очень. Называя меня вовой ты конечно чувствуешь себя солидней, увереннее, умнее, сильнее да паскудник? Это твоя обычная манера общения с людьми? Можешь плохо кончить с такими подходами и такими манерами.
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11.02.2021 11:28 Ответить
Слышь, Вован, это ты в своей обосцанной подвортне своим кривозубым корешам рассказывай, как ты мусосров поганых поднимал на ножы.
Ты, гавелдык многомудрый, не слыхал про случаи, когда на засеянные фермерами поля наезжали левые бригады, косили и вывозили чужой урожай?
Вот например чтобы избежать ЭТОГО были нужны полицаям документы на землю.
Усёк, придурошный?
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11.02.2021 12:11 Ответить
Жесть... вот это из тебя дерьмище поперло, где вас только таких делают. Что то мне это напомнило, а точно собачий рот дубинского - вы не братья?. Ты в курсе что урожай весь давно убран - еще до зимы? Хотя кому я это говорю - мусора рейдеров, наркоту и крышевали всегда, знаю не понаслышке, с соседей менты из города мзду вышибали - приезжали с оружием, автомобиль жгли. А ты похоже трепло и мусор позорный - зимой оно урожай защищает на полях... признать очевидное ссыте подонки... даже соврать толково ума не хватает. Не пиши мне больше, с дерьмом общаться не буду. А кончишь ты точно плохо.
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11.02.2021 15:47 Ответить
Слышь, дыбил из подворотни, а что комбайн делал НА ПУСТОМ ПОЛЕ?
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11.02.2021 17:40 Ответить
Что, Вова, гавном подавился?
Что комбайн делал НА ПУСТОМ ПОЛЕ?
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13.02.2021 12:16 Ответить
надо просто законодавчо ліквідувати особливі зони для мусорів!
коли вони усвідомлять, що будут потрапляти на ті самі зони, на які запроторили інших бандюків, вони моментально стануть чесними поліцейськими
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10.02.2021 11:53 Ответить
Авакова на воздух!
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10.02.2021 12:14 Ответить
З якого бодуна їм надавати документи про власність на землю? Доки не буде вільного продажу зброї тут буде пустеля. Поліцаї це панські нагайки, такі собі загони колєйні олігархії. Тому повинен бути паритет. У них є зброя, у злочинців є зброя і у простих громадян вона повинна бути. А травмати заборонити щоб не шмаляли з будь-якого приводу, тому що застосування зброї несе відповідне покарання як мусорні так і громадянам. Потрібно розслідування чергового Кагарлика, і в кінці кінців зробити виборними посадами начальників райвідділів і дільничних, бо ці райморди, які за хабарі попадають на посади поліції інфікують всю вертикаль влади і тягнуть на верхи влади свої районні банди.
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10.02.2021 12:29 Ответить
Аваков вернул всю срань МВД Януковича и Беркутню тоже.
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10.02.2021 12:49 Ответить
применили к мужчинам специальное средство "наручники" -- мужчины обязаны были применить специальное средство "молоток"
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10.02.2021 12:55 Ответить
и шо? и сидеть за гомосексуалиста в тюрьме потом?
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10.02.2021 15:04 Ответить
Мєнти -підараси. Особенно харьківскі, там підараси колєровані. Сєпарня на сєпарні і сєпарньою поганя. Маю підстави так казати, їзжу по всій Україні- то харківські зараз самі дойобисті на трасі.
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10.02.2021 15:03 Ответить
И Шо им в этой стране будет за это ? Лишат премии ? Троє поліцейських побили фермерів на Харківщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5948
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10.02.2021 15:03 Ответить
ТАКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ НА ОРГАНЫ МОЖНО РАЗДЕЛЫВАТЬ !)
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10.02.2021 19:07 Ответить
Напевно це результат вимоги керівництвом до патрульних за зміну скласти декілька протоколів, тому приходиться шукати жертви.
Розкажу випадок у США з громадянином України, нелегально перебувавшого у США десять років за туристичною двотижневою візою. Зупинили поліцейські під час купівлі спиртного в неблагополучному районі одного з міст США. При обшуку знайшли ніж. Основні вимоги - назвати декілька цифр страхового полісу і вказати адресу проживання. Посадивши в свою машину, підїхали до вказаної адреси, переконались, що "клієнт" дійсно тут проживає, так як відкрив двері названої квартири, поїхали далі патрулювати. Ні погроз, ні кайданок, ні протоколів.
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11.02.2021 05:05 Ответить
 
 