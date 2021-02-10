Трое полицейских избили фермеров на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО

Трое полицейских на Харьковщине избили фермеров и надели на них наручники. Прокуратура расследует факт превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

Досудебным расследованием установлено, что трое сотрудников полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области, в составе группы быстрого реагирования на служебном автомобиле "Шкода-октавия", осуществляли 09.09.2020 патрулирование Сахновщинского района области, то есть находились на службе при исполнении своих служебных обязанностей.

"Во время патрулирования они обнаружили в поле вблизи с. Дар-Надежда Сахновщинского района области комбайн и трактор с прицепом, возле которых находились мужчины, занимавшиеся ремонтом комбайна. Работники полиции выдвинули мужчинам необоснованное требование о предоставлении документов, подтверждающих право собственности на земельный участок и транспортные средства. На указанное требование мужчины сообщили, что документы находятся по месту жительства последних и их по требованию сотрудников полиции привезет отец. После этого мужчины продолжили выполнять ремонтные работы на комбайне, а сотрудники полиции без всяких на то оснований нанесли мужчинам удары руками и ногами по туловищу, причинив последним физическую боль, а также применили к мужчинам специальное средство "наручники", ограничив свободу передвижения пострадавших, чем унизили и оскорбили их личное достоинство", - говорится в сообщении прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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