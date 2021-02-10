Трое полицейских избили фермеров на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Трое полицейских на Харьковщине избили фермеров и надели на них наручники. Прокуратура расследует факт превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.
Досудебным расследованием установлено, что трое сотрудников полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области, в составе группы быстрого реагирования на служебном автомобиле "Шкода-октавия", осуществляли 09.09.2020 патрулирование Сахновщинского района области, то есть находились на службе при исполнении своих служебных обязанностей.
"Во время патрулирования они обнаружили в поле вблизи с. Дар-Надежда Сахновщинского района области комбайн и трактор с прицепом, возле которых находились мужчины, занимавшиеся ремонтом комбайна. Работники полиции выдвинули мужчинам необоснованное требование о предоставлении документов, подтверждающих право собственности на земельный участок и транспортные средства. На указанное требование мужчины сообщили, что документы находятся по месту жительства последних и их по требованию сотрудников полиции привезет отец. После этого мужчины продолжили выполнять ремонтные работы на комбайне, а сотрудники полиции без всяких на то оснований нанесли мужчинам удары руками и ногами по туловищу, причинив последним физическую боль, а также применили к мужчинам специальное средство "наручники", ограничив свободу передвижения пострадавших, чем унизили и оскорбили их личное достоинство", - говорится в сообщении прокуратуры.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Пожалуйста, подождите...
Такого майдана как был, больше в Украине не будет. И не думайте , что "на верху" сидят дураки.
Поэтому мусора и против легализации оружия.
якби тим фєрмєрам вдалося б вбити мусарів, то сиділи б ті фєрмєри в тюрьми до скінчення віку - це в найкращому випадку! а скоріш за все, аваков повбивав би їх!
Там смайлики стоят - а значит это шутка. Ты думаешь я ничего не знаю? Вон Стерненко уже зарезал аваковскую титушку, так тот из кожи вон лезет, что бы посадить активиста.
Подія сталася у вересні 2013 року в одному з хостелів у місті Дніпрі. Громадянин Хорватії знаходився у кімнаті разом з 36-річною вагітною українкою. Раптово між ними виникла сварка, в результаті якої чоловік наніс потерпілій численні удари по голові. Від одержаних травм жінка померла, а зловмисник з місця злочину зник.
Вироком Окружного суду м. Спліт чоловіка визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.1,2 та 4 ст.111 Кримінального кодексу Республіки Хорватія (вбивство з обтяжуючими обставинами) та призначено покарання у вигляді 35 років позбавлення волі.Такие приговоры должны быть для бандитов.
Ещё вапрсосы?
Откуда ты, мудило, знаешь маршрут их патрулирования?
Ты, придурок, не допускаешь мысли, что они могли с дороги увидеть комбайн в поле и подъехать, заинтересовавшись?
Такие как ты - малообразованные и агрессивные люди, всегда имеют собственное мнение по ЛЮБОМУ вопросу - короновирус, компетенция гаагского трибунала или зачем Иван Топорыжкин пошёл на болото. При этом нихрена не зная ПО СУТИ - всегда уверены в собственной стопроцентной правоте.
Ты, гавелдык многомудрый, не слыхал про случаи, когда на засеянные фермерами поля наезжали левые бригады, косили и вывозили чужой урожай?
Вот например чтобы избежать ЭТОГО были нужны полицаям документы на землю.
Усёк, придурошный?
Что комбайн делал НА ПУСТОМ ПОЛЕ?
коли вони усвідомлять, що будут потрапляти на ті самі зони, на які запроторили інших бандюків, вони моментально стануть чесними поліцейськими
Розкажу випадок у США з громадянином України, нелегально перебувавшого у США десять років за туристичною двотижневою візою. Зупинили поліцейські під час купівлі спиртного в неблагополучному районі одного з міст США. При обшуку знайшли ніж. Основні вимоги - назвати декілька цифр страхового полісу і вказати адресу проживання. Посадивши в свою машину, підїхали до вказаної адреси, переконались, що "клієнт" дійсно тут проживає, так як відкрив двері названої квартири, поїхали далі патрулювати. Ні погроз, ні кайданок, ні протоколів.