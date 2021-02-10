"Безкоштовний спорт доступний кожному": в Киеве расчищают снег лопатами, сделанными из агиток Кличко. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Курьезы
Киевляне заметили, как сотрудники ЖЭКа чистят снег на Днепровской набережной лопатами, сделанными из табличек, которые устанавливали на открытых мэром Киева Виталием Кличко спортивных площадках.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отметим, что в Киеве уже несколько лет устанавливают спортплощадки "StreetWorkout" по городской программе "Бесплатный спорт доступен каждому".
Напомним, что третий день в Киеве идет сильный снегопад, который сопровождается морозом и ветром. В городе введено оперативное положение для общественного транспорта.
Топ комментарии
+7 саша паламарчук
показать весь комментарий10.02.2021 11:55
+5 Скромный Кролик
показать весь комментарий10.02.2021 12:25
+3 Сергей Пустовит 6108b1ca
показать весь комментарий10.02.2021 15:51
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Там Садовой сам с совочком вышел в снегу колупаться на камеру.