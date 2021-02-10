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ЖЭК (18) Киев (9932) Кличко (2361) снегопад (283)

"Безкоштовний спорт доступний кожному": в Киеве расчищают снег лопатами, сделанными из агиток Кличко. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Курьезы

Киевляне заметили, как сотрудники ЖЭКа чистят снег на Днепровской набережной лопатами, сделанными из табличек, которые устанавливали на открытых мэром Киева Виталием Кличко спортивных площадках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Безкоштовний спорт доступний кожному: в Киеве расчищают снег лопатами, сделанными из агиток Кличко 01

Отметим, что в Киеве уже несколько лет устанавливают спортплощадки "StreetWorkout" по городской программе "Бесплатный спорт доступен каждому".

Безкоштовний спорт доступний кожному: в Киеве расчищают снег лопатами, сделанными из агиток Кличко 02

Также смотрите: Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР, на въезде скопились 1400 фур. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Безкоштовний спорт доступний кожному: в Киеве расчищают снег лопатами, сделанными из агиток Кличко 03

Напомним, что третий день в Киеве идет сильный снегопад, который сопровождается морозом и ветром. В городе введено оперативное положение для общественного транспорта.

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Топ комментарии
+7
"Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 7215
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10.02.2021 11:55
+5
"Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 1963
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10.02.2021 12:25
+3
Майданчики обладнані в багатьох дворах, в т.ч. в моєму, часто помічаю не лише молодь, а й людей старшого покоління, що виконують на них вправи. До чого тут "обіцянки"?
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10.02.2021 15:51
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Новий вид спорту від Кличка. Бери побільше, кидай подалі. "Безкоштовний спорт доступний кожному": в Киеве расчищают снег лопатами, сделанными из агиток Кличка - Цензор.НЕТ 6225
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10.02.2021 11:48 Ответить
пока летит - отдыхай "Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 4439
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10.02.2021 12:18 Ответить
Ну хоч на щось згодилися ці обіцянки.
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10.02.2021 11:51 Ответить
Майданчики обладнані в багатьох дворах, в т.ч. в моєму, часто помічаю не лише молодь, а й людей старшого покоління, що виконують на них вправи. До чого тут "обіцянки"?
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10.02.2021 15:51 Ответить
Аналогично. Сам занимаюсь.
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10.02.2021 15:57 Ответить
100% - Лопатой нужно заехать по хлебалу ее хазяину
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10.02.2021 17:29 Ответить
Які обіцянки? Этих площадок уже тьма по Киеву. Хорошая и правильная тема.
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10.02.2021 15:56 Ответить
"Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 7215
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10.02.2021 11:55 Ответить
Тю. Во Львове вобще никак не чистят.

Там Садовой сам с совочком вышел в снегу колупаться на камеру. "Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 9199
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10.02.2021 12:19 Ответить
"Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 9731
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10.02.2021 12:27 Ответить
Брешеш...Дороги у Львові відносно чисті...Тротуари деякі нечищені...Але ситуація в рази краща ніж у Києві...
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10.02.2021 12:30 Ответить
Дороги в Киеве тоже чистые, если не считать полосу, которая используется для стоянки автомобилей. Сегодня видел технику и на тротуарах. Где такой нет, чистят лопатами. Что не так в Киеве? Во дворах снега дофига - это да.
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10.02.2021 16:01 Ответить
"Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 1963
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10.02.2021 12:25 Ответить
Новость о том, что ктото спёр табличку?
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10.02.2021 12:36 Ответить
Правильное применение агитматериалов!
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10.02.2021 12:50 Ответить
 
 