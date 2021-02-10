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банки (1903) растрата (222) СБУ (18658)

Экс-главу правления одного из банков подозревают в растрате 22 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении экс-главе правления одного из коммерческих банков в растрате миллионов гривен вкладчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что топ-менеджер банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Злоумышленник потратил деньги из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком компаний.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что действия фигуранта нанесли вкладчикам банка убытки на сумму более чем 22 млн грн.

Сейчас экс-главе Правления сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Киева, должностными лицами банка были реализованы две программы лояльности с привлечением средств фондов финансирования строительства. По условиям акции стоимость квадратного метра площади квартиры составляла от 169,75 до 190,55 грн, что подтверждается заключенным договорам инвестирования строительства между банком и доверителями.

В связи с невыполнением двумя юридическими лицами условий акционных программ, банк разорвал договора инвестирования и безосновательно вернул им 22,7 млн грн, что в десять раз превышает сумму инвестированных ими средств.

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Экс-главу правления одного из банков подозревают в растрате 22 млн грн, - СБУ 01
Экс-главу правления одного из банков подозревают в растрате 22 млн грн, - СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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неужель Игорь Валерич погорел? Экс-глава правления одного из банков подозревается в растрате 22 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5973
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10.02.2021 15:16 Ответить
Это ему на сигареты не хватало.
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10.02.2021 15:30 Ответить
там как подоражало та при зеленых - жуть)))
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10.02.2021 15:31 Ответить
как только закон об СБУ в парламенте - начали показывать работу - смешно
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10.02.2021 15:30 Ответить
Фигня какая-то, может он спешил и забыл, с кем не бывает массы для расстрела тогда как террористы подченили для оформления собственного протокол, теперь Русь не русская и Украина преступная,
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10.02.2021 17:35 Ответить
Они просто часто тонут...
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10.02.2021 17:36 Ответить
 
 