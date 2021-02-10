Экс-главу правления одного из банков подозревают в растрате 22 млн грн, - СБУ. ФОТО

По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении экс-главе правления одного из коммерческих банков в растрате миллионов гривен вкладчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что топ-менеджер банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Злоумышленник потратил деньги из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком компаний.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что действия фигуранта нанесли вкладчикам банка убытки на сумму более чем 22 млн грн.

Сейчас экс-главе Правления сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Киева, должностными лицами банка были реализованы две программы лояльности с привлечением средств фондов финансирования строительства. По условиям акции стоимость квадратного метра площади квартиры составляла от 169,75 до 190,55 грн, что подтверждается заключенным договорам инвестирования строительства между банком и доверителями.

В связи с невыполнением двумя юридическими лицами условий акционных программ, банк разорвал договора инвестирования и безосновательно вернул им 22,7 млн грн, что в десять раз превышает сумму инвестированных ими средств.

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