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Польша (7455) Донбасс (26944) Объединенные силы (605)

Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В соответствии с планами международного военного сотрудничества район проведения операции Объединенных сил посетила совместная делегация Генерального командования Вооруженных сил Республики Польша и представители совместной литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, во время брифинга командир ОТГ "Север" полковник Владимир Горбатюк "ознакомил делегацию с оперативной обстановкой в ​​районе ответственности, с особенностями выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности государства на современном этапе и поделился боевым опытом по сдерживанию российского агрессора".

Во время посещения расположения одной из бригад польских партнеров и представителей ЛитПолУкрбрига продемонстрированы основные образцы оружия, средств индивидуальной защиты личного состава и современные средства связи.

При обсуждении гости отметили и важность проведения реформ в ВС Украины, в том числе и по повышению роли сержантского состава.

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"Мы поддерживаем наших партнеров - украинских военных в их борьбе за территориальную целостность страны, изучаем ваш боевой опыт для подготовки польских военных. Это нам пригодится в дальнейшем сотрудничестве и успешных совместных действиях на предстоящих международных военных учениях", - отметил руководитель польской делегации генерал-майор Марек Соколовски.

Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр 01
Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр 02
Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр 03
Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр 04

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Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр 05
Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр 06

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
вся история Второй мировой в СССР засекречена полностью... есть только сказки маршала Жукова и ещё ряд номенклатурных изданий...
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10.02.2021 15:49
+2
Здраво!
бабка рассказывала что кто-то перепутала портрет(двойной) и не той стороной повесила, зашел воин СС, поляк, увидел портрет Сралина, сказал - да то вшистко едно шо сралин шо Гитлер, и даже штраф не наложил. Моцные хлопцы полаке.
А вообще-то - зря срались они на нас, надо было мочить красножопых, видать - русня бы щас ездила к нам работать, а мы к ..... ээээ, ну да, к канадцам, вот!!11 Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4359
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10.02.2021 15:37
+2
Вони можуть воювати тільки в конфліктах під егідою ООН. 3/4 складу це поляки і місце дислокації в Польщі.
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10.02.2021 16:28
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Поляки мои предки, просто забыли уже 1939 год, когда с двух сторон Германия и СССР её на куски рвали...собственно как и Европа забыла..всякие чемпионаты проводят в раше, совместные проэкты и т.д....давно танки Берлин штурмовали?
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10.02.2021 15:33 Ответить
а кто там кусочек Чехословакии оттяпал?
а на кого Черчилль пьяный говорил - "гиены Европы"?
М?

А у кого армия и укрепрайоны были такие шо фон Манштейн инспектируя, чуть не обосрался и сказал: мы бы это в жизни не штурманули?(у ЧХСЛ)
М?
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10.02.2021 15:40 Ответить
вся история Второй мировой в СССР засекречена полностью... есть только сказки маршала Жукова и ещё ряд номенклатурных изданий...
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10.02.2021 15:49 Ответить
ну так есть шо скрывать.
несчастные 26000 мирных танчиков подверглись суровому нападению 3500 танчиков и так обосрались что аж дидов 4млн. сдалось за 2 месяца.
Алекс. Макед. нервно курит. Клаузевиц - вообще - пропеллер.
И жаль что такие воины проиграли, ибо кого не спроси - скажет что "под немцами" было в разы лучше - хочешь - работай и бери бабло, хочешь сей и сдавай, за бабло, хочешь - пинай груши, но не гадь нигде кроме сортира - никто тя даже пальцем не тронет.
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10.02.2021 15:55 Ответить
так а почему тех кто был в оккупации депортировали (как правило), что бы не было кому рассказывать разницу между комиссарами и немецкими управляющими)
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10.02.2021 15:57 Ответить
ну так вот же, а почему была графа - "были ли ваши родачки в "оккупации?"" - это просто потому шо ты(образно) - мог от них слышать шо "советская власть"..... полное говно.

напр даже за румын писали - пришел офицер, к портным, Одесса, заказал мундир, увидел шо дети голодные, позвал адъютанта, тот принес из машины консервы, шоколад и т.д., - в совке такое бы могло быть?
хм... могло бы - если было хавло, то может и накормил бы девочку танкист, а потом.... ну, после пехотинца, бо тот был посвирепей и поп.роворней Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4297
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10.02.2021 16:10 Ответить
Ничего подобного весь ход военных действий довно
рассекреченн для цивилизованного мира, и все всё знают особенно подлость СССР. Так что за поребриком и празднуют 9го мая а нек весь мир скорбит 8го. Так что нефик нам впаевать.
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10.02.2021 17:20 Ответить
Чехів здали союзники та перелякана місцева елітка...потім словаки жваво за німців воювали. Правда потім вже проти німців.
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10.02.2021 15:51 Ответить
можеш почитати шо творилось у самій Німеччині. Там красножопі реально тероризували, люди просто вибір мали невеликий, дем-соц, комі, або ше там щось, ну і потім партія популістів тов. Людендорфа/Гітлера.
я читаю - ну реально там таке було шо дивно як тих "**реїв" не вбивали одразу, у нас би, при такому становищі..... сум і кара... Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8856
там просто Кайзер навіть плакався - ми програли бо "Мойша в чоботи солі всипав, а мав би меду додати"(типу того, а шо лузер мав би писати?)
При тому шо тисячі іудеїв показували відзнаки - ми воювали поряд з вами.
.... ну, не знаю , але даремно було так гнати на них. хоча - не їх земля там була - так в крайності - давай "откупноє", виганяй, але по-людськи, як ніби-то і хотів тов. ААГ, але може щось не вийшло...
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10.02.2021 16:04 Ответить
Не треба було гансів так версалєм душити. А погроми то є давня дойчтрадиція. Ще з часів перших хрестових походів.
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10.02.2021 16:20 Ответить
срансів
на, почитай, я може тіко з третину осилив:
http://rushist.com/index.php/hitler-life/2250-roditeli-i-semya-gitlera
ну то вроді початок - там сі розбереш
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10.02.2021 16:24 Ответить
Лише невіглас може вважати, що версаль не став базісом дрцгої світової.
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10.02.2021 18:56 Ответить
так я за шо й кажу!
кретини тут зрівнюють Пусіна з Гітлером - тоді це треба щоб їх зрівняти з Бонаупарте.
І шо неправильно робив Фюрер? ... ну, там читати треба, але робив то шо хотіли всі.
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10.02.2021 19:06 Ответить
Бонапарте, вперше в історії зігнав усіх дорослих та здорових чоловіків в армію(де їх більшість стала черноземом), повністю підірвавши генофонд нації. А хвранцузи на нього дрочать🥴
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10.02.2021 20:17 Ответить
За Бонапарте йшли й добровільно мочитись за Республіку.

правда була провінція лоялістів, забув як там, але трималась 10-15(?) років. Англія помагала. цікаво б почитати, але впадлу іскать)
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11.02.2021 09:12 Ответить
як там у армію б не йшли, але результат на вулицях Марселю та Парижу...а остаточно демографію країни поклала перша світова..якщо не помиляюсь, то Бретань довше за всіх бодалась проти "революціонерів".
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11.02.2021 09:23 Ответить
ну ось, а різне бидло каже - а чо там французи не хтіли воювати з Фюрером. Йди бл., воюй, чорт з ракушки. Звіздіти то не мішки носити. Дебіли блін.
Це тіпа як би зара ЗСУ втратили 2млн. солдатів, а за 20 років якесь бидло ниє - а чо ЗСУ не помогали якійсь Бурятіі, коли на неї напала якась Монголія. Йди блін, воюй, чорт.
Ну шо не так, пане?
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11.02.2021 09:30 Ответить
не можна сказати, що на той час хвранцузи геть не мали людського ресурсу...+багато приматів рекрутували з колоній...але це певно була лебедина пісня нації, за якою пішли ще більш ганебні поразки в Азії та Африці.
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11.02.2021 09:53 Ответить
ну так, споглядаючи історію, видно шо Ілон Маск правий.
просто мало що могло так співпасти та вилитись у те що ми на жаль бачимо.
я не буду перелічувати, напр. я дав посилання - скажи як ви бачиш то шо відьувалось з Фюрером? м? шанси там 1 до трильйона шо буде те, а не інше.
за Сраліна просто не кажу бо то було гівно. навіть попів і то типу розганяв, а потім....
Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5942

Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9390
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11.02.2021 10:01 Ответить
не знаю, що саме з ним відбувалось...цей персонаж мені ніколи особливо не цікавив.
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11.02.2021 10:13 Ответить
та по Сралін заснуввав "РПЦ"
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11.02.2021 10:15 Ответить
"контрольована віра".
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11.02.2021 10:31 Ответить
полякі навіть забули про те, як свинособача орда майже 11 років тому нахабно вбила усе військово-політичне кервіництво їх держави .
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10.02.2021 15:41 Ответить
єто не мі.. єто капітан Волошин с іспаньскім діспєчєром..))))
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10.02.2021 15:50 Ответить
та отож. Польща, хоч і оголосила свої претензії щодо видачи рештків літака та про свої підозри щодо теракту, але далі цього не пішла. Тобто кричущий факт знищення керівництва європейської держави, єдиний у новітній історії, надалі замовчується..
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10.02.2021 15:54 Ответить
всё правильно... нечего летать по скаленовстану...надеюсь другим будет наука
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10.02.2021 15:58 Ответить
Здраво!
бабка рассказывала что кто-то перепутала портрет(двойной) и не той стороной повесила, зашел воин СС, поляк, увидел портрет Сралина, сказал - да то вшистко едно шо сралин шо Гитлер, и даже штраф не наложил. Моцные хлопцы полаке.
А вообще-то - зря срались они на нас, надо было мочить красножопых, видать - русня бы щас ездила к нам работать, а мы к ..... ээээ, ну да, к канадцам, вот!!11 Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4359
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10.02.2021 15:37 Ответить
"зря срались они на нас, надо было мочить красножопых"
був досвід співпраці https://www.youtube.com/watch?v=LqzmtpPuWV0
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10.02.2021 15:43 Ответить
не особо ЗУНР хотела с врагами воевать бок-о-бок. а потом обосрались все, но поляки вырулили с помощью.... рабов своих, которым как всегда сказали - бла-бла-бла, ну, типо ослабим "довление".
видео длинное, да я и так в курсе более-менее.
но что видно - "что-то"(не Яхве) "рулит" миром. я вот читаю за Гитлера - ну это вообще - реально шоп это все случилось.... = 5 раз подряд выиграть "Джжон-Поц" и потом в покер Трампу по прическе провести.... ну даже рукой Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6332
Это Маск прав - "мир цифровой с вероятностью 1 к 1 000000000"
он такое сказал то
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10.02.2021 15:50 Ответить
вибачте, не зовсім зрозумів до чого тут ЗУНР. події, про які йдеться у фільмі, відбулися у 1946-му.
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10.02.2021 16:37 Ответить
видео длинное, да я и так в курсе более-менее.\\\\\\\\

а, я не понял, мотанув но то не 1920-ые.
та просто 50 минут, простите, ну неохота же, даже потому шо и так знаю шо мы обосрались и тужливо поем и попьем за журливую долю.
и скажи шо я брешу, га?
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10.02.2021 17:15 Ответить
Я щоь не розумію чому УкрЛитПол бригада не воює Донбасі ? Навіщо тоді вона ?
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10.02.2021 15:50 Ответить
Вони можуть воювати тільки в конфліктах під егідою ООН. 3/4 складу це поляки і місце дислокації в Польщі.
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10.02.2021 16:28 Ответить
Это " 35-я линия" в г.Краматорске? И все кто то там присутствовал из " наших" - это уже УБД? На фото ООСом и не пахнет как- то
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11.02.2021 01:03 Ответить
 
 