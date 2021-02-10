Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр. ФОТОрепортаж

В соответствии с планами международного военного сотрудничества район проведения операции Объединенных сил посетила совместная делегация Генерального командования Вооруженных сил Республики Польша и представители совместной литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, во время брифинга командир ОТГ "Север" полковник Владимир Горбатюк "ознакомил делегацию с оперативной обстановкой в ​​районе ответственности, с особенностями выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности государства на современном этапе и поделился боевым опытом по сдерживанию российского агрессора".

Во время посещения расположения одной из бригад польских партнеров и представителей ЛитПолУкрбрига продемонстрированы основные образцы оружия, средств индивидуальной защиты личного состава и современные средства связи.

При обсуждении гости отметили и важность проведения реформ в ВС Украины, в том числе и по повышению роли сержантского состава.

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"Мы поддерживаем наших партнеров - украинских военных в их борьбе за территориальную целостность страны, изучаем ваш боевой опыт для подготовки польских военных. Это нам пригодится в дальнейшем сотрудничестве и успешных совместных действиях на предстоящих международных военных учениях", - отметил руководитель польской делегации генерал-майор Марек Соколовски.









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