Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В соответствии с планами международного военного сотрудничества район проведения операции Объединенных сил посетила совместная делегация Генерального командования Вооруженных сил Республики Польша и представители совместной литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, во время брифинга командир ОТГ "Север" полковник Владимир Горбатюк "ознакомил делегацию с оперативной обстановкой в районе ответственности, с особенностями выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности государства на современном этапе и поделился боевым опытом по сдерживанию российского агрессора".
Во время посещения расположения одной из бригад польских партнеров и представителей ЛитПолУкрбрига продемонстрированы основные образцы оружия, средств индивидуальной защиты личного состава и современные средства связи.
При обсуждении гости отметили и важность проведения реформ в ВС Украины, в том числе и по повышению роли сержантского состава.
"Мы поддерживаем наших партнеров - украинских военных в их борьбе за территориальную целостность страны, изучаем ваш боевой опыт для подготовки польских военных. Это нам пригодится в дальнейшем сотрудничестве и успешных совместных действиях на предстоящих международных военных учениях", - отметил руководитель польской делегации генерал-майор Марек Соколовски.
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а на кого Черчилль пьяный говорил - "гиены Европы"?
М?
А у кого армия и укрепрайоны были такие шо фон Манштейн инспектируя, чуть не обосрался и сказал: мы бы это в жизни не штурманули?(у ЧХСЛ)
М?
несчастные 26000 мирных танчиков подверглись суровому нападению 3500 танчиков и так обосрались что аж дидов 4млн. сдалось за 2 месяца.
Алекс. Макед. нервно курит. Клаузевиц - вообще - пропеллер.
И жаль что такие воины проиграли, ибо кого не спроси - скажет что "под немцами" было в разы лучше - хочешь - работай и бери бабло, хочешь сей и сдавай, за бабло, хочешь - пинай груши, но не гадь нигде кроме сортира - никто тя даже пальцем не тронет.
напр даже за румын писали - пришел офицер, к портным, Одесса, заказал мундир, увидел шо дети голодные, позвал адъютанта, тот принес из машины консервы, шоколад и т.д., - в совке такое бы могло быть?
хм... могло бы - если было хавло, то может и накормил бы девочку танкист, а потом.... ну, после пехотинца, бо тот был посвирепей и поп.роворней
рассекреченн для цивилизованного мира, и все всё знают особенно подлость СССР. Так что за поребриком и празднуют 9го мая а нек весь мир скорбит 8го. Так что нефик нам впаевать.
я читаю - ну реально там таке було шо дивно як тих "**реїв" не вбивали одразу, у нас би, при такому становищі..... сум і кара...
там просто Кайзер навіть плакався - ми програли бо "Мойша в чоботи солі всипав, а мав би меду додати"(типу того, а шо лузер мав би писати?)
При тому шо тисячі іудеїв показували відзнаки - ми воювали поряд з вами.
.... ну, не знаю , але даремно було так гнати на них. хоча - не їх земля там була - так в крайності - давай "откупноє", виганяй, але по-людськи, як ніби-то і хотів тов. ААГ, але може щось не вийшло...
на, почитай, я може тіко з третину осилив:
http://rushist.com/index.php/hitler-life/2250-roditeli-i-semya-gitlera
ну то вроді початок - там сі розбереш
кретини тут зрівнюють Пусіна з Гітлером - тоді це треба щоб їх зрівняти з Бонаупарте.
І шо неправильно робив Фюрер? ... ну, там читати треба, але робив то шо хотіли всі.
правда була провінція лоялістів, забув як там, але трималась 10-15(?) років. Англія помагала. цікаво б почитати, але впадлу іскать)
Це тіпа як би зара ЗСУ втратили 2млн. солдатів, а за 20 років якесь бидло ниє - а чо ЗСУ не помогали якійсь Бурятіі, коли на неї напала якась Монголія. Йди блін, воюй, чорт.
Ну шо не так, пане?
просто мало що могло так співпасти та вилитись у те що ми на жаль бачимо.
я не буду перелічувати, напр. я дав посилання - скажи як ви бачиш то шо відьувалось з Фюрером? м? шанси там 1 до трильйона шо буде те, а не інше.
за Сраліна просто не кажу бо то було гівно. навіть попів і то типу розганяв, а потім....
бабка рассказывала что кто-то перепутала портрет(двойной) и не той стороной повесила, зашел воин СС, поляк, увидел портрет Сралина, сказал - да то вшистко едно шо сралин шо Гитлер, и даже штраф не наложил. Моцные хлопцы полаке.
А вообще-то - зря срались они на нас, надо было мочить красножопых, видать - русня бы щас ездила к нам работать, а мы к ..... ээээ, ну да, к канадцам, вот!!11
був досвід співпраці https://www.youtube.com/watch?v=LqzmtpPuWV0
видео длинное, да я и так в курсе более-менее.
но что видно - "что-то"(не Яхве) "рулит" миром. я вот читаю за Гитлера - ну это вообще - реально шоп это все случилось.... = 5 раз подряд выиграть "Джжон-Поц" и потом в покер Трампу по прическе провести.... ну даже рукой
Это Маск прав - "мир цифровой с вероятностью 1 к 1 000000000"
он такое сказал то
а, я не понял, мотанув но то не 1920-ые.
та просто 50 минут, простите, ну неохота же, даже потому шо и так знаю шо мы обосрались и тужливо поем и попьем за журливую долю.
и скажи шо я брешу, га?