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Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд позволил Антоненко находиться за пределами стеклянного бокса. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Апелляционный суд Киеве 10 февраля рассматривает жалобу защитников фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета военного и музыканта Андрея Антоненко об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент Радіо Свобода, в начале заседания защита подала ходатайство о возможности находиться рядом с защитниками, а не в стеклянной боксе, информирует Цензор.НЕТ. Адвокаты настаивали на европейской практике, указывая, что такой шаг позволит защитить честь и достоинство Антоненко.

Прокурор Михаил Тишин выступил против такой возможности, ссылаясь на предыдущие решения судов разных инстанций, где судьи отвергали это. Коллегия судей на месте приняла решение удовлетворить ходатайство, и Андрей Антоненко вышел из стеклянного бокса.

Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд позволил Антоненко находиться за пределами стеклянного бокса 01

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Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд позволил Антоненко находиться за пределами стеклянного бокса 02
Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд позволил Антоненко находиться за пределами стеклянного бокса 03

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.

Шевченковский районный суд 2 февраля удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения всем обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета на 60 суток - до 2 апреля.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
афуеть какой прогресс! суки прокурорские Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд позволил Антоненко находиться за пределами стеклянного бокса - Цензор.НЕТ 6627
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10.02.2021 15:52
+12
Може пана Авакяна у той скляний бокс запхати? Щоб простою не було.
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10.02.2021 15:54
+9
Справа про вбивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Антоненку перебувати за межами скляного боксу - Цензор.НЕТ 1314 Аваков ох как переживает ,глядишь скоро сам в аквариум попадёт ...
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10.02.2021 15:58
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Правила форума Совет форумчан
та невже?!!
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10.02.2021 15:51 Ответить
афуеть какой прогресс! суки прокурорские Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд позволил Антоненко находиться за пределами стеклянного бокса - Цензор.НЕТ 6627
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10.02.2021 15:52 Ответить
Може пана Авакяна у той скляний бокс запхати? Щоб простою не було.
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10.02.2021 15:54 Ответить
Запихни, герой.
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10.02.2021 16:33 Ответить
Справа про вбивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Антоненку перебувати за межами скляного боксу - Цензор.НЕТ 1314 Аваков ох как переживает ,глядишь скоро сам в аквариум попадёт ...
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10.02.2021 15:58 Ответить
Всякому время, каждому свое...
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10.02.2021 16:02 Ответить
Пора ему в рюкзак с каркасом из пластиковых труб сухари собирать...
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10.02.2021 16:13 Ответить
Чмо к@цапське, навіть коли ти пишеш через впн, усі бачать твої к@цапські роги.
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10.02.2021 16:30 Ответить
Судьи, проникшись идеями превосходства арийской расы дебильности мотивов преступления, выдвинутых следствием и сомнительности доказательств, позволили Антоненко находиться за пределами стеклянного бокса.
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10.02.2021 16:12 Ответить
пещерное правосудие ЗеВаковской епохи занимается хйньой.. - от реального, ожившего преступного мира им всем за это благодарочка
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10.02.2021 16:33 Ответить
Отпустіть падли невинного чоловіка !
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10.02.2021 16:59 Ответить
А ось сформувати пакет звинувачень для продовження санкцій проти представників влади Євнуховича вони виявилися неспроможними протягом 7 років!
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10.02.2021 17:05 Ответить
У судей абсолютно разное отношение к человеку в костюме и пахнущему дживанши, и к тому кого привезли из камеры в вонючих шмотках и с запахом тех стен ....ИМХО.
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10.02.2021 17:47 Ответить
Хотелось бы иметь призрачную надежду, что это первый шаг к дальнейшем отмене ареста, дело ж "тухлое".
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10.02.2021 20:34 Ответить
 
 