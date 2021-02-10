РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13587 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
3 636 7
паспорт (1134) подделка (413) СБУ (18658) Донецкая область (7112) Евросоюз (15853)

Межрегиональная группировка подделывала паспорта стран ЕС, цена одного документа стартовала от 200 евро, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Донецкой области Служба безопасности Украины пресекла деятельность межрегиональной группы, которая подделывала паспорта стран Евросоюза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, незаконную схему организовали трое жителей Запорожья. В областном центре они обустроили подпольную типографию. К схеме злоумышленники привлекли нескольких работников легальных компаний по трудоустройству граждан за рубежом. Подделки сбывали через два рекрутинговые агентства с филиалами в столичном регионе, Запорожской, Одесской и Донецкой областях. Стоимость одного "липового" паспорта стартовала от 200 евро.

Правоохранители провели 9 одновременных санкционированных обысков в офисных помещениях компаний и по местам проживания фигурантов дела в Запорожье, Днепре и Белой Церкви. Во время следственных действий изъяты более 20 готовых поддельных паспортов, 600 пластиковых бланков для изготовления документов, полиграфическое и компьютерное оборудование. Также обнаружены наличные, банковские карты, мобильные телефоны, штампы, печати, черновые заметки, подтверждающие противоправную деятельность.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых подделок и бланков на черном рынке составляет 18 млн гривен.

Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников схемы.

Читайте: Более миллиона украинцев не имеют прописки, а каждый третий проживает не по месту регистрации, - Федоров

Межрегиональная группировка подделывала паспорта стран ЕС, цена одного документа стартовала от 200 евро, - СБУ 01
Межрегиональная группировка подделывала паспорта стран ЕС, цена одного документа стартовала от 200 евро, - СБУ 02
Межрегиональная группировка подделывала паспорта стран ЕС, цена одного документа стартовала от 200 евро, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и опять СБУ конечно
показать весь комментарий
10.02.2021 15:49 Ответить
что то нет новости о перестрелке мертвечуковских титушек и нацкорпуса...
показать весь комментарий
10.02.2021 15:49 Ответить
Тверской тупик, 3
показать весь комментарий
10.02.2021 15:52 Ответить
Если паспорта и штампы не Украины,то нихрена им не будет кроме штрафа за незаконное предпринимательство.
показать весь комментарий
10.02.2021 15:54 Ответить
Ну это недорого .. Межрегиональная группировка подделывала паспорта стран ЕС, цена одного документа стартовала от 200 евро, - СБУ - Цензор.НЕТ 4682
показать весь комментарий
10.02.2021 15:57 Ответить
И каким боком это к СБУ относится? Этим дармоедам реально заняться нечем, их наплодили тысячи и тысячи, вот они во все дыры как тараканы и лезут. Шпионов идите ловить!
показать весь комментарий
10.02.2021 16:25 Ответить
 
 