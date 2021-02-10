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США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Торжественная церемония передачи международной технической помощи от США состоялась сегодня на территории Военно-морской базы "Юг" в Практической гавани в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 01

Всего украинские военные получили от партнеров 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и другое сопутствующее оборудование.

США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 02
США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 03

"Начиная с 2014 года мы с нашими коллегами провели более 200 мероприятий общей подготовки. Сегодня мы получили лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другое оборудование. Все это - поддержка наших друзей на пути к свободной и независимой Украине, - отметил ккомандующий Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину доставлены 20 автомобилей "Хамви" для ВСУ, - посольство США. ФОТО

США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 05

Также он рассказал, что в первом полугодии этого года ВМС Украины получат еще три патрульных катера от США.

США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 06
США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 07
США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 08

Во время церемонии представителям воинских частей ВМС Украины были вручены сертификаты на переданную технику и средства.

США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 09

США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 10

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Патрульный катер типа ISLAND для ВМС Украины совершил контрольный выход в море в США. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+21
Вы бы прежде чем смеяться узнайте сколько они стоят будете удивлены.Согласен хочется корветов но и эти лодки для морской пехоты нужны.
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10.02.2021 17:28
+14
США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac - Цензор.НЕТ 3420
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10.02.2021 17:06
+13
Ми вже до надувних лодок опустились...Наступним може бути анонс - США передали Україні сто батончиків "Снікерс"...Я не хочу нікого зневажити,але то якось принизливо на державному рівні отримувати таку "помощь"...
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10.02.2021 17:05
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Страница 2 из 2
Я не против, что передали, наверное, лодки тоже нужны, спасибо, но устраивать пафосный официоз при приеме рыбацких лодок и противобраконьерских катеров это как-то... Посмешить врага очередной раз. Обама одеяла передавал, и спасибо ему за одеяла, но никто не устраивал торжественный прием одеял.
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10.02.2021 18:07 Ответить
Это командир надувной лодки?
США передали ВМС України 10 швидкісних катерів Willard і 70 надувних човнів Zodiac - Цензор.НЕТ 98
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10.02.2021 18:14 Ответить
Любителям *****, сидите на бутылках ровно
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10.02.2021 19:00 Ответить
Пентагон, после ознакомления с авиакатастрофами в российской военной авиации снизил затраты на содержание своих ПВО в два раза. Совсем недавно московские политики в лице Владимира Жириновского относились скептически и высмеивали в своих выступлениях американские подержанные «Хамви» (высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство), подаренные американцами военным ВСУ, то сейчас генералам Сергея Кунжутовича Шойгу уже не до смеха. В 2020 году Вооруженные Силы Украины получили военную помощь от Соединенных Штатов на общую сумму $ 510,5 миллионов (долларов). Это самый высокий показатель за семь лет войны Украины с православной московией. На 2021 год в военном бюджете США заложено ещё $275 миллионов долларов на помощь Украине. Всего за пять последних лет военное ведомство США доставило в Украину воздушным и морским транспортом летального вооружения на общую сумму два миллиарда долларов.
Офицеры Генштаба РФ догадываются, что просит у США Украина и какая техника выгружается по ночам в Одесском порту из американских транспортных судов типа «RORO» (грузовое судно для перевозки техники на колесной и гусеничной базе). Тем временем, в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов.
Джо Байден подарил Украине три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года, а также в Одессу в феврале прибыли 10 скоростных катеров Willard,водолазное оборудование, тепловизоры, средства спутниковой связи, радиотехнические комплексы и сухие пайки для морпехов.
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10.02.2021 21:18 Ответить
Если тепло одеца то лодки хорошие, для Дуная сойдут.
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10.02.2021 18:22 Ответить
В тебе, мабуть, не було шапки-ушанки, тому ти с Курском не пішов у похід? США передали ВМС України 10 швидкісних катерів Willard і 70 надувних човнів Zodiac - Цензор.НЕТ 6160
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10.02.2021 21:46 Ответить
Спасибо Штаты, вы истинный друг Украины.
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10.02.2021 18:25 Ответить
Англія теж друг і соратник України, разом з Канадою. Дякуємо їм за допомогу!
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11.02.2021 12:22 Ответить
так а теперь два года испытывать будут....
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10.02.2021 18:31 Ответить
Хорошие лодки для рыбалки. И денег будут стоить хороших.
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10.02.2021 18:35 Ответить
Кузя твой, плавает как говно, плачет по вам набутылочные
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10.02.2021 19:01 Ответить
Он такой же мой как и твой. Если у человека есть свой взгляд на вещи, то вы сразу всех на бутылку садите?
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10.02.2021 19:28 Ответить
Старая лахтинская песня про своё мнение, ваше мнение **********, а вы сидите на бутылке ровно
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10.02.2021 21:23 Ответить
А эти резиновые лодки бронированные?
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10.02.2021 19:07 Ответить
Голова у тваво ***** бронированная, и у тебя петушка тоже
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10.02.2021 19:14 Ответить
Военно-резиновый флот - это круто!
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10.02.2021 19:10 Ответить
Така барбацуца притягне одну торпеду і з відстані ваша калоша "Мацьква" буде гарною домівкою для різної тваринки))
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10.02.2021 21:52 Ответить
Спасибо США ,это не корветы,но стоят тоже много денег, для морской пехоты незаменимая вещь.
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10.02.2021 19:16 Ответить
для захвата моста через Чонгарский пролив на Сиваше именно то что надо !!!
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10.02.2021 19:51 Ответить
да, да, конечно, мон дженераль,

полковник Болбочан взял Чонгар на небоевых единицах - мотодрезинах
большевики, говорят тоже были очень возмущены использованием "небоевых" единиц
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10.02.2021 20:09 Ответить
Не всякий БТР доплывёт до середины керченского моста.
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10.02.2021 20:57 Ответить
Во *******) ты на бтрах по морям хиляешь дятел
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10.02.2021 21:25 Ответить
Гоголя читай, "*********".
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10.02.2021 21:37 Ответить
До середины моста не обязательно тащить лодку по проезжей части -
можно доплыть и по воде, на которой БТР - прекрасная мишень.
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10.02.2021 23:51 Ответить
Я писал про Керченский мост и про то, что БТР - прекрасная цель для катера.
Чонгарский - это не мой вопрос, чего мне влезать в чужой спор?
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11.02.2021 01:45 Ответить
Вот теперь будет на чем ездить на браконьерство генералам из ВМС и погрничникам!
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10.02.2021 20:19 Ответить
Отлично. Спасибо США! Пойдут для морского СпецНаза.
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10.02.2021 20:42 Ответить
У 2015 році літом США вже надавали Україні 5 швидкісних катерів Willard Sea Force 730 та Sea Force 11M - 7-мі та 11-метрових відповідно:"Ціна 11-метрового катера складає близько $850 тис, а 7-метрового в районі $350 тис (ціна залежить від комплектації та умов контракту). тоді писали, що чотири з них підуть у частини спецпризначення ВМС у Одесі та Очакові, а один 7-ми метровий для пошуково-рятувальної служби флоту. Комплектація - навігаційна радіолокаційна станція Furuno стоїть на кожному катері!! Наявний станок під 7.62-мм кулемет (що необхідно для спецназу) Також, з ними в комплекті йде ряд "розхідників", ЗІП, та гарантійне сервісне обслуговування від виробника!! Тоді ще була двотижнева підготовка тих хто їх буде експлуатувати та обслуговувати.
Писали що ці катери край потрібні частинам спецназу для тихої і швидкої доставки груп у визначений район, для патрулювання баз, місць дислокації, портів, рейдів, для протидиверсійної оборони, у якості доглядових для перевірки плавзасобів. У форматі пошуково-рятувальних - для швидкого пошуку на воді. Завдань для них багато.
Потреба ВМС в таких катерах складає не один десяток... і т.д.
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10.02.2021 21:02 Ответить
"Джавелин" прекрасно помещается на такой катер.
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11.02.2021 01:48 Ответить
скоро спишут лодки надувные и по дачам 100%
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11.02.2021 08:33 Ответить
Судя по нашему пришвартованному флоту,таки да..
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11.02.2021 16:28 Ответить
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