США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Торжественная церемония передачи международной технической помощи от США состоялась сегодня на территории Военно-морской базы "Юг" в Практической гавани в Одессе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Всего украинские военные получили от партнеров 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и другое сопутствующее оборудование.
"Начиная с 2014 года мы с нашими коллегами провели более 200 мероприятий общей подготовки. Сегодня мы получили лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другое оборудование. Все это - поддержка наших друзей на пути к свободной и независимой Украине, - отметил ккомандующий Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Также он рассказал, что в первом полугодии этого года ВМС Украины получат еще три патрульных катера от США.
Во время церемонии представителям воинских частей ВМС Украины были вручены сертификаты на переданную технику и средства.
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Офицеры Генштаба РФ догадываются, что просит у США Украина и какая техника выгружается по ночам в Одесском порту из американских транспортных судов типа «RORO» (грузовое судно для перевозки техники на колесной и гусеничной базе). Тем временем, в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов.
Джо Байден подарил Украине три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года, а также в Одессу в феврале прибыли 10 скоростных катеров Willard,водолазное оборудование, тепловизоры, средства спутниковой связи, радиотехнические комплексы и сухие пайки для морпехов.
полковник Болбочан взял Чонгар на небоевых единицах - мотодрезинах
большевики, говорят тоже были очень возмущены использованием "небоевых" единиц
можно доплыть и по воде, на которой БТР - прекрасная мишень.
Чонгарский - это не мой вопрос, чего мне влезать в чужой спор?
Писали що ці катери край потрібні частинам спецназу для тихої і швидкої доставки груп у визначений район, для патрулювання баз, місць дислокації, портів, рейдів, для протидиверсійної оборони, у якості доглядових для перевірки плавзасобів. У форматі пошуково-рятувальних - для швидкого пошуку на воді. Завдань для них багато.
Потреба ВМС в таких катерах складає не один десяток... і т.д.