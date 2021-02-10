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Краматорск (2175) обстрел (20060) смерч (22) РСЗО (142)

В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО "Смерч" в 2015 году. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Краматорске почтили память жертв обстрела города из РСЗО "Смерч" наемниками РФ 10 февраля 2015 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО Смерч в 2015 году 01

В мероприятии приняли участие командующий Объединенными Силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко, военные, местные жители, представители областной и местной власти.

В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО Смерч в 2015 году 02
В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО Смерч в 2015 году 03

Присутствующие почтили жертв обстрела минутой молчания и возложили цветы к памятным знакам. Военный капеллан отправил литургию по погибшим.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Колонна российских РСЗО "Смерч" едет по Макеевке в феврале 2015-го. ВИДЕО

В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО Смерч в 2015 году 04
В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО Смерч в 2015 году 05

Напомним, 10 февраля 2015 года, российско-оккупационные войска осуществили ракетный обстрел аэродрома и густонаселенных районов Краматорска. В этот день, начиная с 11:51 в Краматорске произошло две серии взрывов с интервалом в 30 минут. Город обстреляли из крупнокалиберных систем залпового огня. По данным Донецкой ОГА, погибли 17 человек, в том числе 9 военных ВСУ. 64 человека получили ранения. Среди них 5 детей. В результате обстрела было повреждено 41 здание.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Местная вата, а её 80-85% не верит, что это кацапы "смерчами" ху...чили по Краматорску. Тоже и в Мариуполе
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10.02.2021 18:47
+8
Кацапы негодяи и подонки ! И не каются мрази!
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10.02.2021 18:50
+8
Памятник дружбы россии и Украины.
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10.02.2021 19:05
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не вижу местной ваты...хай это село кормится с бюджета лугандонии.
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10.02.2021 18:44 Ответить
Не мели дурниць, сепар!
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10.02.2021 18:52 Ответить
***** с выводком в гааге,видимо,не ждёшь?
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10.02.2021 18:53 Ответить
чертям место в аду , а не в Гааге .
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10.02.2021 19:15 Ответить
Захарченко особисто бачив?))) Як і штурмовик поряд з МН-17? Кацапчик, не мели дурні)
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10.02.2021 19:02 Ответить
Местная вата свято верит в обстрел ВСУ своего подконтрольного города и аэродрома ракетами с изменяемой траекторией. Клиника Сэр.
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10.02.2021 18:54 Ответить
Тут уже психиатры не помогут, только патологоанатомы.
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11.02.2021 06:59 Ответить
Местная вата, а её 80-85% не верит, что это кацапы "смерчами" ху...чили по Краматорску. Тоже и в Мариуполе
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10.02.2021 18:47 Ответить
смерть российским фашистам!!!
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10.02.2021 18:50 Ответить
Кацапы негодяи и подонки ! И не каются мрази!
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10.02.2021 18:50 Ответить
Смерть путинский убл@дкам !
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10.02.2021 19:00 Ответить
Краматорськ? Пам"ятаємо як вата не давала колонам ЗСУ знищити заколотників.
В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО "Смерч" в 2015 году - Цензор.НЕТ 8655
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10.02.2021 19:02 Ответить
злодеяний у паРаши на земле нашей- на сто Гааг, но не было с 2014 года ни одного признания от кремлёвского рашизма, в этих злодеяния, ибо трусливая паРаша, так же как в своё время савейский саюс - никогда не имела чести признаться в воинских преступлениях, она всё прикрывала махровой ложью и каждое своё подлое убийство использовала в целях запугивания и пропаганды
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10.02.2021 19:04 Ответить
Памятник дружбы россии и Украины.
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10.02.2021 19:05 Ответить
Безнаказанность мать безпредела . А минский договорняк их дедушка .
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10.02.2021 19:13 Ответить
В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО "Смерч" в 2015 году - Цензор.НЕТ 7182это ты сча такой херой... но скажу тебе что ещё не факт , что ты сидел бы за монитором, как сейчас, а не в окопе где нибудь под Киевом, если б не было т.н. минского "договорняка" и даже не факт , что ты сидел бы с украинской стороны...
как же ж быстро всё забывается и грязью поливается.
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10.02.2021 19:28 Ответить
Ага, розкажи ще, як вата за два тижні дійшла б до Києва. Запам'ятай, кацапи ніколи не підписують перемир'я, якщо можуть захопити ще хоч шматок. Їх ресурси теж обмежені і потрібен час на перегрупування. Тим більше що, для дранг нах Київ їм потрібно було починати повноцінну фронтальну війну з офіційним вводом регулярних військ, а це вже інша історія.
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11.02.2021 09:18 Ответить
 
 