Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ". ФОТО

Полицейские устанавливают анкетные данные лиц, находящихся по указанному адресу, и цель их пребывания там.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

В полиции указали, что около 15 часов получили по спецлинии 102 сообщение о собрании неизвестных лиц на перекрестке ул. Иоанна Павла Второго и ул. Перспективной в Печерском районе столицы. На место отправились спецназовцы, следователи и оперативники.

"Полицейские устанавливают цель собрания мужчин и проводят с ними превентивные профилактические беседы с целью предотвращения совершения каких-либо правонарушений", - сказано в сообщении.

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Позже в столичном главке добавили, что следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовным преступлениям) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские обеспечивают правопорядок и проводят неотложные следственные действия, в том числе обыск в помещении на ул.Тверской тупик. Кроме того, правоохранители устанавливают анкетные данные лиц, находящихся по указанному адресу, и цель их прибытия", - отмечают в полиции.

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Ранее в среду в пресс-службе партии "Национальный корпус" сообщили, что их активисты заблокировали в центре Киева, на ул.Тверской тупик,3 "базу боевиков" партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые, по утверждению националистов, готовились к провокациям в столице.



