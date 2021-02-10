Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Полицейские устанавливают анкетные данные лиц, находящихся по указанному адресу, и цель их пребывания там.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
В полиции указали, что около 15 часов получили по спецлинии 102 сообщение о собрании неизвестных лиц на перекрестке ул. Иоанна Павла Второго и ул. Перспективной в Печерском районе столицы. На место отправились спецназовцы, следователи и оперативники.
"Полицейские устанавливают цель собрания мужчин и проводят с ними превентивные профилактические беседы с целью предотвращения совершения каких-либо правонарушений", - сказано в сообщении.
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Позже в столичном главке добавили, что следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовным преступлениям) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
"Полицейские обеспечивают правопорядок и проводят неотложные следственные действия, в том числе обыск в помещении на ул.Тверской тупик. Кроме того, правоохранители устанавливают анкетные данные лиц, находящихся по указанному адресу, и цель их прибытия", - отмечают в полиции.
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Ранее в среду в пресс-службе партии "Национальный корпус" сообщили, что их активисты заблокировали в центре Киева, на ул.Тверской тупик,3 "базу боевиков" партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые, по утверждению националистов, готовились к провокациям в столице.
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а нацики из-за угла им сделали "гоп-стоп"......
такое сочетание никакой декоммунизацией не устранить
Что им предъявлять?? Подождали бы немного, понаблюдали, а потом взяли бы с поличным!
ЧТО ЗА НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ ! ОДНА ПОКАЗУХА! Кому она нужна? Я гражданский, но и то это понимаю!!!!!!!!!
====фраза вкорне неверна....
Правильно писать должно.."ПодожГли бы немного, понаблюдали..."
в Україну прийшов
Потрібно, щоб душу в нас кожний знайшов !
уничтожение врагов Украини - почетная обязанность и священный долг каждого сознательного гражданина этой страны.
украинцам нужно научиться только одному - убивать врагов государства, как делал Бандера и меньше баоаболить языком