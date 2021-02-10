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Киев (24528) Нацполиция (15725) Национальный корпус (393) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Полицейские устанавливают анкетные данные лиц, находящихся по указанному адресу, и цель их пребывания там.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

В полиции указали, что около 15 часов получили по спецлинии 102 сообщение о собрании неизвестных лиц на перекрестке ул. Иоанна Павла Второго и ул. Перспективной в Печерском районе столицы. На место отправились спецназовцы, следователи и оперативники.

"Полицейские устанавливают цель собрания мужчин и проводят с ними превентивные профилактические беседы с целью предотвращения совершения каких-либо правонарушений", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нацкорпус нашел и заблокировал базу ОПЗЖ с титушками в Киеве, - Билецкий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позже в столичном главке добавили, что следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовным преступлениям) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские обеспечивают правопорядок и проводят неотложные следственные действия, в том числе обыск в помещении на ул.Тверской тупик. Кроме того, правоохранители устанавливают анкетные данные лиц, находящихся по указанному адресу, и цель их прибытия", - отмечают в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Моя секретарша имела судимость? Да, бл#дь, ну и что?! Я предложил ей стать депутатом, - Кива. ВИДЕО

Ранее в среду в пресс-службе партии "Национальный корпус" сообщили, что их активисты заблокировали в центре Киева, на ул.Тверской тупик,3 "базу боевиков" партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые, по утверждению националистов, готовились к провокациям в столице.

Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает Нацкорпус, обнаружили титушек ОПЗЖ 01
Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает Нацкорпус, обнаружили титушек ОПЗЖ 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+43
Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 6851
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10.02.2021 19:01
+40
Треба чавити кремлівських гнид ,вщент !!!))))
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10.02.2021 19:04
+26
Все правильно... ОПЗЖ - партія війни... Війни з українським народом...
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10.02.2021 19:24
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Правила форума Совет форумчан
НАЙТИ и ОБЕЗВРЕДИТЬ ... Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 7113
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10.02.2021 19:00 Ответить
"Раз пошли на дело Кива с Рабинович.... " Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 9820

а нацики из-за угла им сделали "гоп-стоп"...... Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 730
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10.02.2021 19:39 Ответить
НАЙТИ и ОБРЕЗАТЬ...
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10.02.2021 20:05 Ответить
Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 6851
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10.02.2021 19:01 Ответить
Все правильно... ОПЗЖ - партія війни... Війни з українським народом...
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10.02.2021 19:24 Ответить
ОПЗЖ,це реальна загроза Україні , як сувереній та соборній державі та українцям,як націі !!!!))))
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10.02.2021 19:30 Ответить
ул.тверской тупик...
такое сочетание никакой декоммунизацией не устранить
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10.02.2021 20:02 Ответить
Ну если даже эта рыговская подстилка, топившая в своё время за Овоща, "прозрел", то таки да, так оно и есть. Поліція обшукує приміщення, в якому, як стверджує "Нацкорпус", виявили "тітушок ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 1390 Бегут крысы с тонущего корабля. Даже те, кто им "подыгрывал" и покрывал!
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11.02.2021 01:12 Ответить
Треба чавити кремлівських гнид ,вщент !!!))))
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10.02.2021 19:04 Ответить
За них же голосував мудрий нарід.
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10.02.2021 19:09 Ответить
Українці,з 1991 р. обирают досвідченних ...крадіїв та шахраїа , тому "мают те що мают"",як казав перший з обраних !!!)))
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10.02.2021 19:11 Ответить
досвідчених вибирає і ЛаптєРейх....скоро там березову кору за делікатес будуть гризти Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 3211
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10.02.2021 19:17 Ответить
Менв якось пох.., що вони там гризти будут,мене більше непокоїть стан справ в Україні !!!)))
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10.02.2021 19:20 Ответить
20 % будь-якій країні - це НЕ МУДРИЙ НАРІД. а жертви пропаганди Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 2233
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10.02.2021 19:11 Ответить
За Гитлера тоже голосовал , сталина боготворили ! Народ🐑🐏🐐 - стадо тупых Баранов , им нужен поводырь !
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10.02.2021 19:13 Ответить
А хіба нацжони не підшаманюють тітушками опзж ? Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 6359
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10.02.2021 19:08 Ответить
Как ты в совете форумчан?
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10.02.2021 19:53 Ответить
посланцю-засланцю, то твої хрестики ?
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10.02.2021 20:04 Ответить
Конкурентів прибирають. .
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10.02.2021 19:58 Ответить
Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 4401 Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 5508
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10.02.2021 19:08 Ответить
непонятно корпус какой нации?укры титушню бы угомонили молча и не стучали мусорам...
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10.02.2021 19:09 Ответить
тітушню потрібно гасити як і нац. корпусу так і поліції.. особливо останнім Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 8331
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10.02.2021 19:12 Ответить
свингеры и пакемоны...первый сезон,первая серия...
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10.02.2021 19:22 Ответить
це ти про свої сексуальні уподобання? Сміливий!! Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 2110
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10.02.2021 19:35 Ответить
рот їх, дивись який
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10.02.2021 19:09 Ответить
Я все понимаю! Но, может быть это шахматисты собрались в шахматы поиграть!!!???

Что им предъявлять?? Подождали бы немного, понаблюдали, а потом взяли бы с поличным!
ЧТО ЗА НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ ! ОДНА ПОКАЗУХА! Кому она нужна? Я гражданский, но и то это понимаю!!!!!!!!!
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10.02.2021 19:15 Ответить
Подождали бы немного, понаблюдали...

====фраза вкорне неверна....
Правильно писать должно.."ПодожГли бы немного, понаблюдали..." Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 2450
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10.02.2021 19:21 Ответить
В шахматы поиграть... коктейлями молотова? Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 2947
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10.02.2021 19:34 Ответить
Да пішли вони нахер. Чим раніше їм показати, що за ними спостерігають - тим краще. Ще все робити по закону щоб їм штраф в 15 грн. виписали. Ага.
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10.02.2021 20:00 Ответить
тітушня ківи даже в морду не получила? ні одного носа не розквасили? для них такі превентивні дії краще любих співбесід...
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10.02.2021 19:19 Ответить
Полегчало?
Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 8796
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10.02.2021 19:36 Ответить
соплями залился?
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10.02.2021 19:42 Ответить
в середні віки кровопускання було найкращими ліками
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10.02.2021 20:07 Ответить
Титушня сама вызвала полицию, понимая чем кончится прямое столкновение с нацкорпусом. Но где СБУ? я плачу налоги, надеясь, что государство оградит меня и мою семью от мертвчукоско-рашистского реванша. Если власти сами не способны предотвратить подобные сборы титушни, то почему они мешают нацкорпусу?
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10.02.2021 19:19 Ответить
Андруша, ти думаєш, що ми забули, про те, що нац.жони - це тітушки Авакова, якиий разом з Бєнєй і привів цей кацапський реванш в Україну?
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10.02.2021 19:35 Ответить
СБУ кілерів один одному шукають. Вони зайняті.
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10.02.2021 20:01 Ответить
сначала залейте титушек напалмом, а потом разбирайтесь.. напалм дезинфицирует!
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10.02.2021 19:21 Ответить
Хто куди прийде, хворобливе?
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10.02.2021 19:30 Ответить
это титуханы под запись на ул.тверской тупик рассказали? Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 8668
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10.02.2021 19:31 Ответить
Не можна відмінити закони Творця і сила дії задля балансу завжди дорівнює силі протидії як в матерії, так і в суспільстві. Війна вже давно по дорогам блука, І розум лякає, і жертви шука. І душу їдять нам свої хробаки, І плинуть без Віри літа і роки.Вдягай окуляри з яким хочеш склом- Та зміниться світ під твоїм же чолом. Якщо хтось вбиває тепер, то колись І їх повбивають хоч скільки молись. В Природі ж існує Закон назавжди, Що дія й супротив всі рівні завжди!Тому , щоб баланс
в Україну прийшов


Потрібно, щоб душу в нас кожний знайшов !
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10.02.2021 19:23 Ответить
Аваков сообщил сам себе и произвел обыск.
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10.02.2021 19:27 Ответить
та они хотели помочь снег чистить...
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10.02.2021 19:29 Ответить
Ківа заявило, що то діточки зібралися на турнір по боксу і в нього навіть договір аренди на спортзал є. Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 7858
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10.02.2021 19:36 Ответить
Ти ж знаєш, що у нього прізвище кИва?
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10.02.2021 20:02 Ответить
И шо, аваковцы ничего не нвшли, нвцкорпус утверждает "нашли базу титушек опзж", а аваковцы не нашли, тогдв извинитесь и отпустите хороших пацанов, а на будущее нацкорпус не должен докладывать мусорам, а сами решать вопросы с мертвечуковцами.
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10.02.2021 19:31 Ответить
Тітушки Авакова знайшли тітушок Медведчука. Сюр якийсь...
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10.02.2021 19:31 Ответить
Кацапские террористы, если хорошо поискать там и стволы будут
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10.02.2021 19:32 Ответить
ты видишь титушок?...Нет...и я нет...а они есть!
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10.02.2021 19:32 Ответить
Огнетушитель и собачку вижу. Засыпанные снегом машинки вижу и даже вроде пару лопат. Полицию вижу. Титушек не вижу. Возможно, они еще не успели предъявить свои служебные удостоверения.
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10.02.2021 19:40 Ответить
Все чего то всполошились. А тут просто кива собрал свой кружок и идет обмен опытом, как тереть яйца через карманы Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 3327
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10.02.2021 19:48 Ответить
Нацкорпус и активисты красавцы!! Вам благодарность!!! Гасить титушек на корню и ихних хозяев в первую очередь!!! Вот тут очередь Авакова додавить!!! Активистам респект!!! Путин *****!!!
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10.02.2021 19:49 Ответить
ты себе так понравился! Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ" - Цензор.НЕТ 4115
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10.02.2021 19:50 Ответить
Та да - красава! "ихних"!)))
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10.02.2021 19:55 Ответить
Кункурентна боротьба, розходимося.
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10.02.2021 19:54 Ответить
Всіх в одну камеру!!!
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10.02.2021 20:01 Ответить
не стоит доверять судьбу государства тем кто лоялен к его врагам. если хочешь сделать что то хорошо, сделай это сам.
уничтожение врагов Украини - почетная обязанность и священный долг каждого сознательного гражданина этой страны.
украинцам нужно научиться только одному - убивать врагов государства, как делал Бандера и меньше баоаболить языком
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10.02.2021 20:04 Ответить
Степан Андрійович нікого не вбивав . Схоже на провокацію . Треба діяти за законом .
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10.02.2021 20:55 Ответить
тому й викликали поліцію .
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10.02.2021 20:55 Ответить
ще один балабол 👎👎👎
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10.02.2021 21:13 Ответить
Избрание Дж Байдена президентом США приостановило тщательно разработанный план "Турбо" ,по ликвидации Украины под елочку. Проблемы,с которыми столкнулась сегодня Украина,вызваны не просчетами отдельных чиновников-политиков ,долба"бов,а продуманными действиями ,приведшими к системному кризису в Украине ,как в самой стране,так и во взаимодействиями с теми, кто ее поддерживал все годы ее независимости
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10.02.2021 20:44 Ответить
Тверская без путан не Тверская, а тем более - тупик Кивы
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10.02.2021 20:49 Ответить
Це звісно добре, але чому цими упирями не займається СБУ і чому не СБУ їх знайшла та викрила? Такі як ківа повинні вже на допитах давати покази разом з жолудями та трупчуками... Що заважає монобільшості в купі з ЄС, Батьківщиною та Голосом позбавити їх недоторканості?
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10.02.2021 20:51 Ответить
 
 