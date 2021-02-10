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Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена "КРОК", – Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители раскрыли мошенническую схему прохождения студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности "КРОК".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена КРОК, – Офис генпрокурора 01

Организовал схемц бывший ректор одного из медицинских вузов вместе с двумя помощниками, используя широкий круг знакомств в Министерстве здравоохранения Украины и государственной организации "Центр тестирования".

"За вознаграждение от $3 тыс он обещал решить вопрос с успешной сдачей лицензированных экзаменов и получением соответствующего сертификата. Получив "заказ", экс-ректор предлагал преподавателям и студентам-отличникам за $500 сдать интегрированный тестовый экзамен вместо клиента. Для этого он вместе с соучастниками меняли фотографию в паспорте заказчика на фото подставного студента, который успешно сдавал экзамен, получал сертификат и возможность продолжения дальнейшего обучения на медицинском факультете", - говорится в сообщении.

Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена КРОК, – Офис генпрокурора 02
Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена КРОК, – Офис генпрокурора 03
Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена КРОК, – Офис генпрокурора 04

Уже установлен ряд эпизодов сдачи экзамена по поддельным паспортам и более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов по указанной мошеннической схеме. Ежегодная прибыль от такой деятельности составлял около 2 млн долларов.

Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена КРОК, – Офис генпрокурора 05
Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена КРОК, – Офис генпрокурора 06
Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена КРОК, – Офис генпрокурора 07

Сейчас решается вопрос уведомления о подозрении трем лицам по факту мошенничества (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. При обысках по месту жительства этих лиц и по месту проведения экзаменов были найдены экзаменационные работы подставных студентов, документация о проведении экзаменов, бланки сертификатов об успешном прохождении экзаменов.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Щоб вас, курви, тільки ваші випускники лікували...
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10.02.2021 19:47
+7
Всі знають за побори, що іноземны студенти купують заліки і відміткии, студенти пропускають лекції і навчання і що? Да ніх..я. Відкати справно ідуть наверх. Тільки Супрун боролася з цим ганебним явищем. Соромно за державу.
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10.02.2021 22:03
+5
в КМУ вобще карандашом заставляют писать тест
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10.02.2021 19:39
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Правила форума Совет форумчан
я это все знаю не понаслышке. жена - медик.
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10.02.2021 19:37 Ответить
в КМУ вобще карандашом заставляют писать тест
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10.02.2021 19:39 Ответить
А толку, якщо замість вас буде підробляти відмінник.
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11.02.2021 09:55 Ответить
Наверно работа медиком очень прибыльна, если на это идут.
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10.02.2021 19:41 Ответить
Не. Им просто нравиться резать людей, а никто не даст без диплома этого делать законно.
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10.02.2021 20:08 Ответить
Большинство медиков не терапевтов из детишек торгашей и фермеров! Тупые, наглые и жадные до денег! Надо отбивать потраченные бабки! Смотрю по молодежи в нашей больнице!
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10.02.2021 19:46 Ответить
Щоб вас, курви, тільки ваші випускники лікували...
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10.02.2021 19:47 Ответить
Зголодніли преподи на дистанційному навчанні )))
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10.02.2021 20:01 Ответить
Два ляма баксов???
А что, так можно было???
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10.02.2021 20:05 Ответить
буратіна аднака
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10.02.2021 23:36 Ответить
Обычный человек, который работает и зарабатывает, вместо того что бы ныть как унылое говно и винить всех кого угодно в своих неудачах.
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10.02.2021 23:56 Ответить
код схемы простой... две шаги налево,две шаги напгаво,шаг впегёд и повогот..
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10.02.2021 20:11 Ответить
Страна больших возможностей.
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10.02.2021 20:12 Ответить
І потім курва ці так звані лікарі вас лікуватимуть! (
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10.02.2021 20:19 Ответить
А Ви ще дивуєтесь, що ми попереду всіх в лідерах по захворюванню.
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10.02.2021 20:54 Ответить
Всі знають за побори, що іноземны студенти купують заліки і відміткии, студенти пропускають лекції і навчання і що? Да ніх..я. Відкати справно ідуть наверх. Тільки Супрун боролася з цим ганебним явищем. Соромно за державу.
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10.02.2021 22:03 Ответить
КМУ - это вобще 3.14здец. не ходи к врачам с дипломом оттуда. отвечаю.
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10.02.2021 22:48 Ответить
так і в електриків . кого не вбило струмом одразу, того добьють таки лікарі. боронь Боже
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10.02.2021 23:34 Ответить
Не дай Б-же потрапити до таких "лікарів".
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11.02.2021 00:40 Ответить
Ещё будем удивляться, что в Украине трудно жить? Будем опять винить кого-то в наших бедах? Может, надо в зеркало посмотреть каждому на самого себя? Не только врачи такие, а большинство специалистов. Теперь мне безразлично, но когда-то я по наивности не могла понять, почему врачи так часто отправляли на операцию, на мой взгляд ненужную и которую я так и не сделала, пока наконец не узнала об оплате в кармашек халата. А все мои "приключения", связанные с официальной медициной, заставили меня присмотреться к медицине народной, чем я и пользуюсь почти 20 лет.
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11.02.2021 01:37 Ответить
По этому пользоваться "бесплатной" медициной очень глупо. Не дай бог заболели - идите в частную клинику, там таких оленей не держат
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11.02.2021 14:14 Ответить
3000$ чтобы потом за 6000 грн в месяц лечить 1005000 бабушек в день?
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11.02.2021 14:39 Ответить
Мошенничество с ВНО - это вершина айсберга. Если углубиться в сам процесс обучения, сессий, зачетов, профессиональных компетенций преподавателей и то КАК они преподают, то этот случай с мошенничеством - просто детская шалость.
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11.02.2021 17:18 Ответить
На фото - факультет провизоров. Знаю одну сельскую сеьью, у которых доця училась там на провизора. Будучи на 4 году обучения она не знала с какой стороны находится поджелудочная железа. Родители хвастали, что отдают за её учение по несколько тыщ баксов. Теперь понятно, на что.
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12.02.2021 11:05 Ответить
 
 