Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена "КРОК", – Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохранители раскрыли мошенническую схему прохождения студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности "КРОК".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Организовал схемц бывший ректор одного из медицинских вузов вместе с двумя помощниками, используя широкий круг знакомств в Министерстве здравоохранения Украины и государственной организации "Центр тестирования".

"За вознаграждение от $3 тыс он обещал решить вопрос с успешной сдачей лицензированных экзаменов и получением соответствующего сертификата. Получив "заказ", экс-ректор предлагал преподавателям и студентам-отличникам за $500 сдать интегрированный тестовый экзамен вместо клиента. Для этого он вместе с соучастниками меняли фотографию в паспорте заказчика на фото подставного студента, который успешно сдавал экзамен, получал сертификат и возможность продолжения дальнейшего обучения на медицинском факультете", - говорится в сообщении.







Уже установлен ряд эпизодов сдачи экзамена по поддельным паспортам и более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов по указанной мошеннической схеме. Ежегодная прибыль от такой деятельности составлял около 2 млн долларов.







Сейчас решается вопрос уведомления о подозрении трем лицам по факту мошенничества (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. При обысках по месту жительства этих лиц и по месту проведения экзаменов были найдены экзаменационные работы подставных студентов, документация о проведении экзаменов, бланки сертификатов об успешном прохождении экзаменов.