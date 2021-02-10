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Киев (24528) Нацполиция (15725) правоохранительные органы (2944) титушки (506) Крищенко Андрей (372) Национальный корпус (393) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

В помещении, где, по утверждению "Нацкорпуса", находились "титушки ОПЗЖ", полиция изъяла несколько единиц оружия и гранаты. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Во время обысков в Тверском тупике в Киеве правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В помещении, где, по утверждению Нацкорпуса, находились титушки ОПЗЖ, полиция изъяла несколько единиц оружия и гранаты 01

"Как только мы получили сообщение, что две группы человек собрались у здания в Тверском тупике, на вызов выехали дополнительные резервы правоохранителей, которые обеспечили правопорядок и провели первоочередные следственные действия. В частности, в результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будет устанавливаться их происхождения и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста человек, с которыми проводят процессуальные действия ", - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В помещении, где, по утверждению Нацкорпуса, находились титушки ОПЗЖ, полиция изъяла несколько единиц оружия и гранаты 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция обыскивает помещение, в котором, как утверждает "Нацкорпус", обнаружили "титушек ОПЗЖ". ФОТО

В помещении, где, по утверждению Нацкорпуса, находились титушки ОПЗЖ, полиция изъяла несколько единиц оружия и гранаты 03

Следственным отделом Печерского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовным преступлением) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации события.

Ранее в пресс-службе партии "Национальный корпус" сообщили, что их активисты заблокировали в центре Киева, на ул.Тверской тупик,3 "базу боевиков" партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые, по утверждению националистов, готовились к провокациям в столице.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+39
В центре Киева, помощник Авакова собирает банду вооруженных гранатами отморозков и полиция не замечает этого, пока Нацкорпус не поднял хай и то, я уверен, что менты так оперативно прибыли, чтобы эту шушеру бандюков там не перемочили, сейчас их вывезут и отпустят с благодарностью домой.
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10.02.2021 20:11
+25
Яка жорстка конкуренція на ринку тітушек, ти диви...)))
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10.02.2021 20:11
+24
Такое впечатление, что он кому то нужен, у меня одно обьяснение, этот дегенерат дискридитирует любую среду куда попадает.
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10.02.2021 20:22
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Кстати, порохососное "воинство" вполне ожидаемо начало поливать гуаном Нацкорпус, который реально борется с ватой, в отличие от диванных хомячков, которые кроме скулежа в интернете и наяривания на сывочолого хетьмана не способны.
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10.02.2021 21:30 Ответить
ну , заради справедливості , тут просто треба згадати хто вивів "в люди" Ківу і Білецького ...
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10.02.2021 22:06 Ответить
Білецького "у люди" авакяшка точно не виводив, він проявив себе з Патріотом України у Харкові задовго до того, як авакяшка став мінстром МВС.
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11.02.2021 16:59 Ответить
СБУ, сейчас надо делать чёс в Харькове, Одессе, Николаеве, наверняка там есть недобитки ЖОПЖЗ, это уже было в 14 году, и начиналось всё с захвата администраций.
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10.02.2021 23:27 Ответить
гранаты не боевые пестик травмат а на ружье скорее ксива есть..опять просак У приміщенні, де, за твердженням "Нацкорпусу", перебували "тітушки ОПЗЖ", поліція вилучила кілька одиниць зброї і гранати - Цензор.НЕТ 9292
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11.02.2021 01:03 Ответить
Полковник поліції Ківа проти полковника поліції Бєлєцкого.
У приміщенні, де, за твердженням "Нацкорпусу", перебували "тітушки ОПЗЖ", поліція вилучила кілька одиниць зброї і гранати - Цензор.НЕТ 9583
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11.02.2021 01:34 Ответить
Ну тепер ківі посадять?
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11.02.2021 02:13 Ответить
Какая зброя? Мальчікі прієхалі на сарєвнованія.☺
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11.02.2021 09:15 Ответить
"А город подумал:- ученья идут" - ВЛАДА ЩЕ НЕ РОЗДИВИЛАСЯ - скоро і ОЧЕЙ не стане!!!
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11.02.2021 09:31 Ответить
"А город подумал:- ученья идут" - ВЛАДА ЩЕ НЕ РОЗДИВИЛАСЯ - скоро і ОЧЕЙ не стане!!!
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11.02.2021 09:32 Ответить
А Кива, как организатор всей этой титушни ... безнаказанно пошел дальше депутатить. Правосудие по украински ...
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11.02.2021 10:16 Ответить
Поражают недалёкие дятлы, кои гонят на НацКорпус.
А ведь они единственные кто не пускает на улицы титушню прокацапскую.
И когда какой-то движ - они там. Просто надо следить за их деятельностью - ибо в большинстве своём СМИ это не показывают.
А если/когда начнётся реальное противостояние - именно они будут в первых рядах. Как они, и подобные им, были в 14-15м на передовой, как на Майдане так и на фронте.
Диванные патриоты сывочолого, зебила и им подобных - танцевали и скакали, но ни как не умирали и не убивали. В большинстве своём.

P.S. Во 2м туре выборов президента голосовал за Петю. И имею право осуждать и обсуждать его окружение, а так же его електорат..
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11.02.2021 18:17 Ответить
Ну очень страшно! "Склад оружия" из стартового пистолета со стартовыми же патронами, учебные гранаты и добовик из охотничьего магазина (наверняка поэтому с доками).
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12.02.2021 00:52 Ответить
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