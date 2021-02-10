В помещении, где, по утверждению "Нацкорпуса", находились "титушки ОПЗЖ", полиция изъяла несколько единиц оружия и гранаты. ФОТО

Во время обысков в Тверском тупике в Киеве правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Как только мы получили сообщение, что две группы человек собрались у здания в Тверском тупике, на вызов выехали дополнительные резервы правоохранителей, которые обеспечили правопорядок и провели первоочередные следственные действия. В частности, в результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будет устанавливаться их происхождения и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста человек, с которыми проводят процессуальные действия ", - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Следственным отделом Печерского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовным преступлением) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации события.

Ранее в пресс-службе партии "Национальный корпус" сообщили, что их активисты заблокировали в центре Киева, на ул.Тверской тупик,3 "базу боевиков" партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые, по утверждению националистов, готовились к провокациям в столице.