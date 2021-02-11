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Киевская область (3537) СБУ (18658) терроризм (18674) Исламское государство (584)

Террористов "Исламского государства" задержали сотрудники СБУ на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Киевщине СБУ разоблачила ячейку международной террористической организации "Исламское государство". Ее лидером является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В 2019 году по поддельным документам он прибыл в Украину и собрал группу "единомышленников", все участники которой являются иностранцами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Оперативники спецслужбы установили, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками "ИГ". По замыслу лидеров международной террористической организации, они должны были "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

Правоохранители провели 9 обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Во время следственных действий изъяты средства поражения, в частности:

- взрывоопасное вещество с содержанием тротила;
- граната Ф-1;
- 8 гранатометным выстрелов;
- иностранная валюта;
- банковские карточки;
- черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

Также читайте: Один из руководителей террористической организации "Исламское государство" задержан в Киеве, - СБУ. ФОТО

У фигурантов обнаружена символика международной террористической организации "ИГ", религиозно-экстремистская литература автора, причастного к вербовке боевиков. К материалам уголовного производства следствием также добавлены переписки участников организации с боевиками "ИГ" за рубежом. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Расследование проводилось в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия, собираются доказательства для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобожденные из сирийского лагеря женщины наконец-то дома. Украина всегда будет возвращать всех своих граждан, - Зеленский. ФОТО

Террористов Исламского государства задержали сотрудники СБУ на Киевщине 01
Террористов Исламского государства задержали сотрудники СБУ на Киевщине 02
Террористов Исламского государства задержали сотрудники СБУ на Киевщине 03
Террористов Исламского государства задержали сотрудники СБУ на Киевщине 04
Террористов Исламского государства задержали сотрудники СБУ на Киевщине 05
Террористов Исламского государства задержали сотрудники СБУ на Киевщине 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
чурбани кацапські...
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11.02.2021 09:58
+9
дивовижно. шукати прихильників даєш- как два пальці об асфальт! а як почистити сбу та щемити сепарів- то ніяк , законодавство не дозволяє
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11.02.2021 09:58
+8
ИГИЛовцы, воры в законе, уголовщина разная в Украине как у себя дома...можно не объяснять зачем приехал, чем занимаешься, откуда деньги....что хотят то и делают.... почему не ехать ...
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11.02.2021 10:09
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чурбани кацапські...
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11.02.2021 09:58 Ответить
+++
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11.02.2021 11:44 Ответить
а ви впевнені?
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11.02.2021 13:16 Ответить
"республика дагестан" на аусвайсі з двоголовою куркою...
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11.02.2021 13:56 Ответить
то чому відразу кацапські. Може бути що, вони якраз і воюють проти кацапстана. Нащо ж ФСБ їх у розшук подавати?
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11.02.2021 14:57 Ответить
Можливо,а може й ні...та краще хай воюють у рідних горах.
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11.02.2021 16:23 Ответить
дивовижно. шукати прихильників даєш- как два пальці об асфальт! а як почистити сбу та щемити сепарів- то ніяк , законодавство не дозволяє
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11.02.2021 09:58 Ответить
рюзьге.
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11.02.2021 10:00 Ответить
Не беженцев, а членов ИГИЛ.
Бывших членов ИГИЛ не бывает.
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11.02.2021 10:05 Ответить
Это кто определил,братья из фсб наводку дали сбу?
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11.02.2021 10:08 Ответить
ХЗ . . СБУ как-то же определило. А так как они не комерсы, то я склоняюсь верить СБУ. Если бы там был замешан бизнес, то однозначно бы был на стороне дагов.
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11.02.2021 10:19 Ответить
СБУ апрєдєліла на запит ФСБ
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11.02.2021 13:15 Ответить
боярышник при ним был?
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11.02.2021 10:06 Ответить
ІДІЛ гірше путіноїдів. Ті голови людям не ріжуть просто так
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11.02.2021 10:09 Ответить
А ви впевнені що, всі кого в Мацкві називають ІДІЛом, є такими насправді? Вони он повно наших бійців подали в розшук, як убивць і терористів.
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11.02.2021 13:14 Ответить
ИГИЛовцы, воры в законе, уголовщина разная в Украине как у себя дома...можно не объяснять зачем приехал, чем занимаешься, откуда деньги....что хотят то и делают.... почему не ехать ...
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11.02.2021 10:09 Ответить
Ты дома тоже у себя стоишь "руки на стену"? Любой повод используют навозоеды кацапские чтобы Украину обгадить.
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11.02.2021 10:15 Ответить
Я к себе домой никогда не пущу ИГИЛовцев, воров в законе, уголовщину... в Украину пускают без проблем, они годами живут и занимаются преступлениями.. патриоты говорят это не правильно- тырщики говорят это "как цапы" виноваты...
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11.02.2021 11:17 Ответить
а в Сірії вони вбивали кацапів ці сірійцев??
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11.02.2021 10:13 Ответить
Хіба вагнерівців Москва подає в розшук?
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11.02.2021 13:06 Ответить
Больше похожи на террористов "Новоросского государства"
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11.02.2021 10:13 Ответить
скоріше російські мусульмани, які втікли з рахи.
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11.02.2021 13:05 Ответить
руSSкие разных мастей и кровей... представляли рашешвайн мир?
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11.02.2021 10:14 Ответить
Продажные мусора Авакова легализуют ково хошь.Нет системной работы всех правоохранительных органов.Судьи,Мусора,продажные СБУшники ,политики- питательная среда для агентов московского улуса.
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11.02.2021 10:25 Ответить
допитати чурбанів через який кордон вони потрапили і всіх відповідальних на передову, там вони зрозуміють хто такі з паспортами РФ, може хтось і останній раз
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11.02.2021 10:36 Ответить
полностью согласен с маразматиком
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11.02.2021 10:59 Ответить
Ой, це часом не їхніх дружин зеленський повертав із сірії напередодні нового року?
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11.02.2021 11:02 Ответить
Все граждане ***************.почему замазаны ***** вопрос?
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11.02.2021 11:22 Ответить
якщо їх потім звільнять то, ерефія не зможе тикати у фоткі з словами: а вот жє, ви іх дєржалі!
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11.02.2021 13:04 Ответить
Как приятно читать мнения политических экспертов на сайте Бутусова. Особенно про чурбанов кацапских. Надеюсь, что многие крымские татары это прочитали и понимают, что такое Украина. Раньше такие новости были из РФ, потом эта волна докатилась до Крыма. Теперь уже в Киеве начали подбрасывать запрещённую литературу с тротилом. Если у них была граната и они боевики ИГИЛ, то почему они её не применили. СБУ становится подразделением ФСБ. Подкидывают литературу и патроны "чурбанам"
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11.02.2021 11:51 Ответить
Тут вот в чем дело. Есть много людей, которые сражаются за свою свободу и независимость против кацапских тварей. Эти люди часто скрываются от мокселських спецслужб (фсб), в том числе на территории Украины.
Вражеские спецслужбы (фсб) регулярно отправляют нашим спецслужбам запросы относительно поиска и выдачи тех или иных людей, которых враг (кацапы) считает экстремистами или террористами. (Например Правый Сектор и Нацкорпус на кацапстане являются экстремистскими организациями).

Но эти люди не всегда таковыми являются. В тоже время в этом вопросе СБУ и наше государство никогда не проявляет принципиальности и часто (не разобравшись в деталях) помогает вражеским (мокшанским) спецслужбам найти и экстрадировать на кацапстан таких людей.
Если это ИГИЛ - окей, если это бойцы, боюющие против москальщины и кадыровских псов, за свободу и независимость Ичкерии - это позор.
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11.02.2021 11:58 Ответить
Руссня - страна спонсор терорризма!.....
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11.02.2021 12:14 Ответить
але Д.Трамп більше довіряє словам ***** , ніж американським спецслужбам . Невже і в нас так само ?
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11.02.2021 13:07 Ответить
у нас нет ни спецслужб, ни законодательства для их действия в правовом поле..так..отдельные эпизоды... или не заплатили..увы....
..только представить, закрыли всего 3 фашистских канала, а целая страна радуется и испытывает гордость, буд-то там что -то экстраординарное, нет ни судов над предателями родины, ни закона о коллаборационизме, ни закона о реституции по Крыму, как буд-то так и надо
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11.02.2021 13:17 Ответить
транзитчики. ехали взорвать кремль..
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11.02.2021 12:16 Ответить
Це, їх по запиту Мацкви затримали? Співпраця продовжується.
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11.02.2021 13:02 Ответить
на росію видадуть , як за президентства Порошенка Тимура Тумгоєва ? Що то за загадкова країна східної Європи ?
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11.02.2021 13:05 Ответить
За Тімура Тамгоєва Україні видали якогось дрібного злодюжку і мусора хвалилися, який то цінний був обмін.
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11.02.2021 13:09 Ответить
Скоро будемо білорусів та прихильників Навального на Москву видавати?
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11.02.2021 13:07 Ответить
Орда - страна террорист. А в Украине есть МВД? Или только вывеска осталась, как на рынке! "Торгуем всем! От гражданства, до уголовных дел - открываем/закрываем!"
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11.02.2021 13:09 Ответить
Та вони тут звітували що, не здатні розкрити кожного року по 55-60% злочинів. Правда не уточнили скільки розритих на зразок Рифмастера.
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11.02.2021 13:12 Ответить
ДЕБИЛЫ НЕ ДАЮТ ДАГЕСТАНЦАМ РОССИЯН ВАЛИТЬ !)
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11.02.2021 14:20 Ответить
Ото ще новина, самі ж недавно їх жінок з дітьми привезли.
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11.02.2021 14:35 Ответить
А что это за страна Восточной Европы? Если Россия, то не надо заливать нам о российско-украинской войне на Донбассе. Уже после аннексии Крыма мы дожны были прекратить любые отношения с РФ. Они нам Януковича, Захарченко, Пшонку и прочих выдали? Чего тогда мы должны им ихних беглецов выдавать. Выйдите на железную дорогу. Посмотрите на вагоны. Какая на половине из них эмблема. Правильно- РЖД. Включите радио какая музыка на большинстве радиостаний? Правильно в исполнении российских исполнителей в том числе поддержавших аннексию Крыма. Не надо обманывать людей.
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11.02.2021 16:05 Ответить
ІГІЛ створили колишні офіцери армії Садама, які отримували військову освіту в СРСР і рфії. Спецура кацапів їм в цьому сприяла, створюючи світове "терористичне опудало", щоб
виправдати інтервенцію до Сирії, якби для боротьби з "ісламською державою".
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11.02.2021 19:35 Ответить
Нормально... Тільки ще цих виродків не вистачало у нас...
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11.02.2021 21:09 Ответить
 
 