Террористов "Исламского государства" задержали сотрудники СБУ на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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На Киевщине СБУ разоблачила ячейку международной террористической организации "Исламское государство". Ее лидером является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В 2019 году по поддельным документам он прибыл в Украину и собрал группу "единомышленников", все участники которой являются иностранцами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
Оперативники спецслужбы установили, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками "ИГ". По замыслу лидеров международной террористической организации, они должны были "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.
Правоохранители провели 9 обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Во время следственных действий изъяты средства поражения, в частности:
- взрывоопасное вещество с содержанием тротила;
- граната Ф-1;
- 8 гранатометным выстрелов;
- иностранная валюта;
- банковские карточки;
- черновики с записями финансовых переводов в Сирию.
У фигурантов обнаружена символика международной террористической организации "ИГ", религиозно-экстремистская литература автора, причастного к вербовке боевиков. К материалам уголовного производства следствием также добавлены переписки участников организации с боевиками "ИГ" за рубежом. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.
Расследование проводилось в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия, собираются доказательства для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
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Бывших членов ИГИЛ не бывает.
Вражеские спецслужбы (фсб) регулярно отправляют нашим спецслужбам запросы относительно поиска и выдачи тех или иных людей, которых враг (кацапы) считает экстремистами или террористами. (Например Правый Сектор и Нацкорпус на кацапстане являются экстремистскими организациями).
Но эти люди не всегда таковыми являются. В тоже время в этом вопросе СБУ и наше государство никогда не проявляет принципиальности и часто (не разобравшись в деталях) помогает вражеским (мокшанским) спецслужбам найти и экстрадировать на кацапстан таких людей.
Если это ИГИЛ - окей, если это бойцы, боюющие против москальщины и кадыровских псов, за свободу и независимость Ичкерии - это позор.
..только представить, закрыли всего 3 фашистских канала, а целая страна радуется и испытывает гордость, буд-то там что -то экстраординарное, нет ни судов над предателями родины, ни закона о коллаборационизме, ни закона о реституции по Крыму, как буд-то так и надо
виправдати інтервенцію до Сирії, якби для боротьби з "ісламською державою".