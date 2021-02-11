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Нацполиция (8561) реорганизация (15) реформы (1576) Клименко Игорь (136)

Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны. ФОТО

Открытые полицейские фронт-офисы заработают в каждом регионе страны. Они являются новой моделью первичной коммуникации с гражданами в отделах и управлениях полиции.

Об этом сегодня в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел Украины заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"По-прежнему, основным критерием оценки нашей работы является доверие граждан. Поэтому мы стараемся стать более открытым ведомством, которое предоставляет качественный полицейский сервис. И в ближайших планах - фронт-офисы в каждом подразделении. Вместо небольшого зарешеченного окна в полицейском фойе создадим для посетителей удобное пространство. Компетентные и доброжелательные специалисты будут оказывать гражданам консультации, принимать обращения ", - сообщил председатель Нацполиции.

Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны 01
Он также уточнил, что уже три года такой "прозрачный" фронт-офис эффективно работает в Голосеевском управлении полиции города Киева. 

"В скором времени еще два фронт-офиса заработают в Святошинском и Шевченковском районах столицы. В современном полицейском управлении будет полностью изменена рабочая зона. Каждый из посетителей может лично видеть, как работает полиция. Ведь это помещение спроектировано по европейским стандартам работы: здесь отсутствуют решетки, вместо них - прозрачные стены и открытое пространство с системой видеонаблюдения, что позволяет на должном уровне обеспечить соблюдение прав граждан", - подчеркивают в Нацполиции.

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Современные методики, логистика и обновленная техника в таком фронт-офисе позволяют быстро и качественно получить любую услугу. Для информационной помощи гражданам работает группа первичной коммуникации. Здесь можно получить консультацию, написать заявление о совершении правонарушения или потере документов, записаться на личный прием, узнать о результатах рассмотрения своего обращения и оставить отзыв о работе полицейских.

"Конечно, на переформатирование работы нужно время и финансовые затраты. Но я убежден, что они себя оправдают. И прежде всего, это почувствуют сами граждане ", - подчеркнул Игорь Клименко.

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Топ комментарии
+4
Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны - Цензор.НЕТ 6212
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11.02.2021 12:24
+1
Такие что ли?
Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны - Цензор.НЕТ 8532
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11.02.2021 12:28
+1
Хорошее дело. Подальше от этих т.н. "участков", где граждан послать подальше намагаются
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11.02.2021 12:30
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Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны - Цензор.НЕТ 6212
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11.02.2021 12:24 Ответить
Нова можливість заробити на коштах з держбюджету.
А ще "модельні" тюрми від Мінюсту... Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны - Цензор.НЕТ 5804
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11.02.2021 12:25 Ответить
а "фронтові" будуть ?
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11.02.2021 12:26 Ответить
Такие что ли?
Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны - Цензор.НЕТ 8532
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11.02.2021 12:28 Ответить
Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны - Цензор.НЕТ 5888
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11.02.2021 12:29 Ответить
Хорошее дело. Подальше от этих т.н. "участков", где граждан послать подальше намагаются
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11.02.2021 12:30 Ответить
Это позволит каждому украинцу, которого избила полиция обратиться в фронт офис, что бы с него там поржали!
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11.02.2021 12:30 Ответить
Такого піз***еца з поліцією не було ще ніколи... уявляєте совісні поліцейські рекомендують самі, щоб люди йшли караще до "братви" щоб вирішили проблему бо це буде ефективніше і дешевше в рази.
Друзі, це реально ср*ка, коли потерпілому доводиться наймати таксі, щоб відвезти слідчого на допит підозрюваного а потім ще адвоката щоб допоміг слідчому правильно скласти документи аби суд потім не скасував все те... шок і сльози...
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11.02.2021 12:36 Ответить
Знаем,знаем,уже пытаются обложить местный бизнес данью.
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11.02.2021 12:46 Ответить
Суттєві пропозиції ! Від цього злочинність і корупція зменшиться, та й довіра громадян до поліції збільшиться ! Шила у мішку не сховаєш, тож і з них аж пре "професіоналізмом". Одним словом рехворма поліції.
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11.02.2021 12:46 Ответить
Это надо так уметь испоганить реформу. Из полиции превратиться опять в мусорню
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11.02.2021 12:56 Ответить
Клименко анонсував облаштування відкритих поліцейських фронт-офісів у всіх регіонах країни - Цензор.НЕТ 7145
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11.02.2021 13:01 Ответить
фронт-офисы места ссылок неугодных мусоров
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11.02.2021 13:10 Ответить
Клименко анонсував облаштування відкритих поліцейських фронт-офісів у всіх регіонах країни - Цензор.НЕТ 8913
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11.02.2021 13:13 Ответить
Сервісні центри вже працюють по повній. Без рішали за 2500 не попадеш .
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11.02.2021 13:24 Ответить
 
 