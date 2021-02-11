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Шевченко Евгений (119) Дубинский Александр (352)

Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Нардеп Александр Дубинский, исключенный из фракции "Слуга народа" начал продавать свои автомобили. Ранее против него ввели санкции США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко.

"Кажется, мама больше не "любит скорость", потому что Дубинский начал продавать свои многочисленные авто, пока их не арестовали. Санкции в действии, господа", - говорится в сообщении.

Также Шевченко опубликовал соответствующие скриншоты.

Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не любит скорость, - агент НАБУ Шевченко 01
Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не любит скорость, - агент НАБУ Шевченко 02
Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не любит скорость, - агент НАБУ Шевченко 03

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только собирается рассмотреть вопрос членства Дубинского.

Читайте: Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук

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Топ комментарии
+75
Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9229
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11.02.2021 12:37
+56
собачий рот та свиняча дупа гострить лижи на ростов....
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11.02.2021 12:34
+48
Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7022
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11.02.2021 12:39
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собачий рот та свиняча дупа гострить лижи на ростов....
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11.02.2021 12:34 Ответить
Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7022
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11.02.2021 12:39 Ответить
+++
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11.02.2021 16:51 Ответить
Маму любіт Сорос. Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5690
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11.02.2021 12:36 Ответить
Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9229
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11.02.2021 12:37 Ответить
У нього наче проблеми з банками ?
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11.02.2021 13:42 Ответить
ато
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11.02.2021 14:19 Ответить
Дорого. З Америки за ці гроші можна двох, трьох річні пригнати.
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11.02.2021 12:36 Ответить
Можна,тільки весь розвальцованний.
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12.02.2021 10:46 Ответить
Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2174
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11.02.2021 12:37 Ответить
Да уж, как-то совсем плохо в Украине с конфискацией незаконно нажитых состояний
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11.02.2021 12:37 Ответить
и да, ведь он готовится к побегу. Бене он уже не нужен, а Зё может попытаться использовать как пример борьбы за святое дело. Поэтому и сбрасывает активы
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11.02.2021 13:51 Ответить
Дубинский на кадиллаке, мама на гелендвагене, хонду на буксир и... зравствуй Ростов-папа...
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11.02.2021 12:38 Ответить
Так граждане, идем массово жаловатся на канал ПетуШария! Не дадим Собачему рту скучать в одиночестве!
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11.02.2021 12:39 Ответить
Докукарекался пророссийский ублюдок!!
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11.02.2021 12:39 Ответить
Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 103
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11.02.2021 18:47 Ответить
кубик в "политическом! цвете! Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7245
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11.02.2021 12:39 Ответить
Перемалював:
Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9710
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11.02.2021 13:14 Ответить
https://auto.ria.com/uk/auto_mercedes_benz_g_55_amg_28165503.html
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11.02.2021 13:16 Ответить
(067) 377 62 60,продавець васілій,дубіна шифрується))
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11.02.2021 22:29 Ответить
Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4931
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11.02.2021 13:33 Ответить
Ахахаахахаххахахаах, подождите, потеряет корочку депутата, его на улицах пинать начнут.
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11.02.2021 12:39 Ответить
Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1797
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11.02.2021 12:40 Ответить
ДУБінський зібрався , мабуть , до Румуніі , бо в ростові його обчистять , як липку 🤣🤣🤣
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11.02.2021 12:42 Ответить
в Румынии тоже любят бранзулетки, О. Бендер не даст соврать...
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11.02.2021 14:42 Ответить
Підтверджую !
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12.02.2021 00:17 Ответить
В Румынию страшно - достанут и посадят.
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12.02.2021 01:15 Ответить
На сайте, эти авто продает некий "Василий", и у него только эти три лота, видимо взял имя из своего румынского паспорта, там он наверное Василий Дубинеску.
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11.02.2021 12:43 Ответить
то він в душі - васілій
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11.02.2021 14:11 Ответить
Куда не глянешь - всюду голый Вася
Идет домой измучен и разбит
И если утром трешка завелася -
К обеду, смотришь, шар его залит

(с) Новиков
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12.02.2021 10:19 Ответить
А когда заводы начинают тигипке продавать это что значит?
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11.02.2021 12:44 Ответить
А заводы тоже продавались после введения санкций? Не напомните ?
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12.02.2021 01:16 Ответить
ойц...
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11.02.2021 12:45 Ответить
Хонда какая то дешёвая.
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11.02.2021 12:45 Ответить
Ну с2000 ніколи шибко дорогою і не була...
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11.02.2021 13:15 Ответить
Дрова продає, віком більше десяти років.
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11.02.2021 13:16 Ответить
Стоимостью порша это дешевая хонда?!
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12.02.2021 10:50 Ответить
якби ахмет\новинський\петрик\беня та інші вурдалаки почали поспіхом та за безцінь збувати свої активи о це було б діло...а цей пішак...ні про що.
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11.02.2021 12:47 Ответить
Краще б тато не заощаджував на резині! Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1460
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11.02.2021 12:47 Ответить
Зато тепер Дубінеску має можливість продати маму
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12.02.2021 00:09 Ответить
Пора ставать на лыжи - подумал дубинеску.!
РФ или Румыния - вот в чём вопрос ?
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11.02.2021 12:48 Ответить
Это же сколько кэша придется бениной жопе под матрасом хранить=)))
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11.02.2021 12:50 Ответить
Я так розумію він їх продає за готівку. Тоді де він її збрігає?... Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5423
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11.02.2021 12:54 Ответить
а що на АвтоРІА і ОЛХ його ще не заблокували? ))
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11.02.2021 12:54 Ответить
Десятилетнее старьё,от такого дерьма детали могут отваливаться на ходу,мама может пострадать,идиоты думают,что дуба резко победнел,дуба просто обновляет парк для скоростной мамашки.
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11.02.2021 12:55 Ответить
Он просто вспомнил одного любителя автомобилей и что автомобили в самолет не поместишь.
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12.02.2021 01:19 Ответить
если мама уж очень и очень любит скорость, мог бы и "Мрию" зафрахтовать для мамы.
а так - либо дубинец-собачий рот не любит маму, либо просто ему в носки шо та теплого протекло.
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12.02.2021 01:27 Ответить
какое же оно х*йло то...
Высрало в ролике - типо перекуп просрал че у Мерса двигло 7.2, которых в мире всего с 10, меньше то, а потом типо перекуп звонил Жопе и просил вернуть машину взвд, плюс 5к. баксов.... Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8974
это реально... даже не "лапша",просто козачек пох.вально навалил во рты своим обожрателям.....
я хз.з, но такого... смотрел канал его, но епт собачий его рот, не ож*дал
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11.02.2021 13:01 Ответить
А шо, в Румынии на велосипеде придётся ездить, как босс его зелёный завещал.
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11.02.2021 13:08 Ответить
В Румунії немає велосипедів. Там є тільки бічіклєти.
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11.02.2021 13:19 Ответить
ну еще Дачией можно прибарахлиться.. Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4610
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11.02.2021 13:36 Ответить
коломойский выкинул его как использованый презерватив, вот он и виживает как может)
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11.02.2021 13:15 Ответить
"Продает" и "конфисковали, как купленное на незаконно заработанные деньги" - это разные вещи. Борьба с коррупцией по украински.
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11.02.2021 13:21 Ответить
Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2029

Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6036

Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4525
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11.02.2021 13:36 Ответить
Татьяна Лайф! Як тобі ця хохмочка? Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1575
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11.02.2021 13:40 Ответить
Напевно вона на колінах "приймає" нову методічку
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11.02.2021 13:55 Ответить
А чого це ця потвора у доларах ціну ставє ?? Хай у деревянних рубликах продає !!!
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11.02.2021 13:55 Ответить
ВИДНО ХОРОШО СЧЕТА ЗАБЛОКИРОВАЛИ !) НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ВСЕМ УКРАИНСКИМ ОЛИГАРХАМ ТАКЖЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ !)
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11.02.2021 14:37 Ответить
Так называемому =агенту= нечего делать ? Так напиши где он деньги взял на эти авто !
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11.02.2021 14:50 Ответить
Так называемому =агенту= нечего делать ? Так напиши где он деньги взял на эти авто !
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11.02.2021 14:51 Ответить
Что-то недорого продаёт. Катал маму на поддержанных? Не? Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1553
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11.02.2021 16:50 Ответить
Мама разлюбила скорость? Таки прилетел штраф ?
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11.02.2021 17:00 Ответить
Пока еще не поздно
Нам сделать остановку..
Мамуля, нажми на тормоза. Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4612
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11.02.2021 18:04 Ответить
ой мама мама шик... и в дым ))))))
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11.02.2021 21:23 Ответить
... пшик и дым))
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11.02.2021 21:35 Ответить
А цены в гривнах или в рублях? Дорого хочет....Пусть попробует сдать на цветмет....Там за них по весу 20 000 грн. могут дать....И бесплатно покормят... И его , и маму....
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11.02.2021 23:08 Ответить
Не пойму почему прастый нарид скиглит про свою бедность если его слуги имеют такие тачки,то по логике вещей хазяйва в полном шоколаде,или я чет не понимаю?
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12.02.2021 02:07 Ответить
Какие тачки? 12-ти летние *евробляхи* ето дорогие тачки? Вот у Пороха новенькие мерседесы за $1,2ляма вот то тачки.
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12.02.2021 10:47 Ответить
Я щось не розумію, що це за бренд такий "агент НАБУ Шевченко" і чому він виступає, як окрема бойова одиниця?
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12.02.2021 03:25 Ответить
Как Кива озвучивает текст, который ему написал Аваков, так агент НАБУ Шевченко озвучивает то, что директор Сытник говорить не должен.
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12.02.2021 10:09 Ответить
НАБУ нужно устроить контрольную закупку
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12.02.2021 10:07 Ответить
А Дубинский оказывается нищеброд по меркам порохоботов. Ездит на 12-ти летних машинах которые у нас называют евробляхами. Видимо поетому и продает ето старье а себе купит новенькие екологически чистые и растаможенные по $200-300тыс.
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12.02.2021 10:45 Ответить
Ну да, сравнил. Порох заработал бабло и купил, а тупой собачий рот у Бени насосал.
Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2820 Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2820 Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2820
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12.02.2021 11:45 Ответить
Не знаю, як йому могли вірити...
По морді ж видно, що особа мутна і брехлива.
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12.02.2021 12:15 Ответить
ахахах.. даже гелик покрасил в цвет партии Зе, а зеленский опустил дубинского как последнего лоха Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1707
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13.02.2021 21:20 Ответить
 
 