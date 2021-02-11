Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Нардеп Александр Дубинский, исключенный из фракции "Слуга народа" начал продавать свои автомобили. Ранее против него ввели санкции США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко.

"Кажется, мама больше не "любит скорость", потому что Дубинский начал продавать свои многочисленные авто, пока их не арестовали. Санкции в действии, господа", - говорится в сообщении.

Также Шевченко опубликовал соответствующие скриншоты.







Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только собирается рассмотреть вопрос членства Дубинского.

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