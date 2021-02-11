30-летний мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей в Виннице, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать взрывчатку в помещении магазина в Виннице.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.
"11 февраля около 11:00 на спецлинию полиции "102" поступило сообщение от работников магазина сладостей на улице Николая Оводова, что у их заведения находится подозрительный мужчина с сумкой и намерен подорвать взрывчатку. Сразу после введения в действие полицейской спецоперации "Гром" мужчину задержали. Задержанным оказался 31-летний житель Винницы. Сейчас он доставлен в территориальное отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.
На месте происшествия полицейские провели эвакуацию посетителей, работников магазина и лиц, находившихся рядом с заведением, а также ограничили движение для пешеходов вблизи возможно опасного места.
Отмечается, что на месте происшествия опасных предметов взрывотехники не обнаружили.
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плидеру-нелоху
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БКК, - Білоруська Калійна Компанія. Ужос!
І як Вам вдалося так добре зберегти українську мову?
Це якесь диво. Хоча українці у південних районах Бєларусі насправді є більшістю автохтонного населення (Берестейщина, Пінщина і т.д.)
Чи то є просто VPN?
Я теж можу зайти через білоруський VPN. )))
А VPN використовую у якості інтернет-гігієни.
Наприклад, рекомендую на додаток до VPN-клієнта припинити витік DNS, - https://spy-soft.net/utechka-dns/
Встановив DNSCrypt, - всі сервіси визначення IP тепер не можуть дізнатися реальну країну користувача.
P.S. тут використав сєпарський айпі з Донецька, - 109.254.29.172
Порт 1638
За статистикою кожен 7-й у світі має те, чи інше психічне відхилення. Найбільше їх у Західній Європі, Північній Америці, Австралії, Ірані, Аргентині. Україна ще й доволі непогано виглядає, - нижче середнього світового рівня.