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30-летний мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей в Виннице, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать взрывчатку в помещении магазина в Виннице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

"11 февраля около 11:00 на спецлинию полиции "102" поступило сообщение от работников магазина сладостей на улице Николая Оводова, что у их заведения находится подозрительный мужчина с сумкой и намерен подорвать взрывчатку. Сразу после введения в действие полицейской спецоперации "Гром" мужчину задержали. Задержанным оказался 31-летний житель Винницы. Сейчас он доставлен в территориальное отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

На месте происшествия полицейские провели эвакуацию посетителей, работников магазина и лиц, находившихся рядом с заведением, а также ограничили движение для пешеходов вблизи возможно опасного места.

Отмечается, что на месте происшествия опасных предметов взрывотехники не обнаружили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Нацполиции Клименко о терактах в Украине: Взрывчатку закладывают еженедельно

30-летний мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей в Виннице, - полиция 01
30-летний мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей в Виннице, - полиция 02
30-летний мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей в Виннице, - полиция 03
30-летний мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей в Виннице, - полиция 04

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Топ комментарии
+12
вiслюк очередной раз психанул на рошенки?
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11.02.2021 14:59
+9
человек хотел тортиков, шоколада... "эпоха бидности" закончилась... видимо для него они так и остались недоступными... пошел на крайний шаг...
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11.02.2021 15:03
+7
Зараз тобі розкажуть , яка ти *кака * та *агент кремля * 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3995
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11.02.2021 15:29
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вiслюк очередной раз психанул на рошенки?
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11.02.2021 14:59 Ответить
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наоборот. рошенковый вислюк снова псианул на конкурентов.
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11.02.2021 15:29 Ответить
Ну после того, как он в официальном выступлении рекламировал масло "Рошен", можно сказать, что он рошенковый вiслюк 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 7098
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11.02.2021 15:45 Ответить
не обзывай потужного папередника рошенковым вислюком, даже если он своей масляной физономией постоянно рекламирует масло "Рошен" 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 7628
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11.02.2021 15:53 Ответить
Какой же он папередник? Он как раз вполне себе действующий вiслюк, хоть и потерпевший, ведущий за собой 73%-ное стадо зеленых баранов 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3428
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11.02.2021 16:05 Ответить
всё верно ты написал. с маленькой поправкой. не для 73, а для 23 он вполне и вечно себе действующий вiслюк, хоть и пнутый под зад потерпевший, ведущий за собой стадо масляных баранов. 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 6992
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11.02.2021 16:08 Ответить
За два года зеленое стадо уменьшилось - это факт. Остались самые упоротые адепты потерпевшего вiслюка 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3845
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11.02.2021 16:10 Ответить
точно. уменьшилось с 23 раза в два, остались самые маслянистые аж до позеленения. 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 8900
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11.02.2021 16:12 Ответить
Это да - потерпевший вiслюк неожиданно полюбил рошеновское масло так, что теперь рекламирует его на официальных выступлениях из администрации президента 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 2979
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11.02.2021 16:14 Ответить
опять всё верно, но с минимальной коррекцией. Потерпевший пнутый віслюк неожиданно полюбил рошеновское масло собственного производства так, что теперь рекламирует его своей масляной физиономией на официальных выступлениях своей потужной партии, как до марта 2019 рекламировал из администрации президента
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11.02.2021 16:17 Ответить
Харьков поддерживает *********** в его ажиотаже, относительно масла Рошен:

30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 4130
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11.02.2021 16:19 Ответить
Шо такое? Это кошерная еда !
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11.02.2021 16:29 Ответить
Так всё правильно, ящетаю 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 7047
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11.02.2021 16:30 Ответить
а, ну раз пошли олигофренские фотожабы то всё, - ты победил, возьми себе с полки "до *уя масла".
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11.02.2021 16:39 Ответить
У тебя прокся отклеилась, зелебобик 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 7366
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11.02.2021 17:04 Ответить
Из тебя стрелочник, как из твоего хозяина вiслюка пианист - х#@вый 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 5459
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11.02.2021 17:22 Ответить
Пипец вы детский сад - точно соответствуете своему плидеру-нелоху 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3486 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 4230
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11.02.2021 17:36 Ответить
Ты по-жизни всё одобряешь - такая у вас, зеленых баранов, доля со всем соглашаться 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 2645
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11.02.2021 17:56 Ответить
+
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11.02.2021 17:03 Ответить
человек хотел тортиков, шоколада... "эпоха бидности" закончилась... видимо для него они так и остались недоступными... пошел на крайний шаг...
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11.02.2021 15:03 Ответить
@б@н@тим немає спокою
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11.02.2021 15:07 Ответить
Если ему не дадут канахвету?
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11.02.2021 15:08 Ответить
он просто пришел спросить о потужных и мыролюбных виннирцких реформах.
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11.02.2021 15:10 Ответить
Рошенку не дали він обідевся, а ціни все ростуть у рошена вже багато цукерок дорожче ніж всякі там сінкерси с марсами, догонім і перегонім цих піндосів...
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11.02.2021 15:11 Ответить
Там схоже рошенок якраз і не було і це вивело його з рівноваги.
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11.02.2021 15:29 Ответить
Вінниця. Шоколадний магазин. Рошенок нема. Все сходиться!
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11.02.2021 15:33 Ответить
Явно порохобот не міг отримати дози.
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11.02.2021 15:27 Ответить
комментарий отмечен как спам
Зараз тобі розкажуть , яка ти *кака * та *агент кремля * 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3995
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11.02.2021 15:29 Ответить
Я звик вже і до агента *******, і до жидівської морди, і до біндєра праклятий.....
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11.02.2021 15:31 Ответить
..*Шаленої бджілки * ..об*ївся !? 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 7435
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11.02.2021 15:27 Ответить
Уже новое в ассортименте у них появилось, "П'янка вишня".
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11.02.2021 15:31 Ответить
..І шо ? Як *налівайка * !?
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11.02.2021 15:37 Ответить
Я не беру продукцию рошена из принципа, просто в супермаркете увидел новое название.
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11.02.2021 15:47 Ответить
Еще один зебил, накачанный 112 и ЗИКом, ворвался в магазин Рошен, чтобы высловить протест против того, что Порошенко мешает зебилам жить.
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11.02.2021 15:28 Ответить
Ви теж так себе вели, аби зайшли в кодитерську Територія Мармеладу і не знайшли жодної рошенки.
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11.02.2021 15:30 Ответить
Видать,не дали барбарыску...
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11.02.2021 15:29 Ответить
У нас он на роботі всі зеботики, правда кажуть, що вже колишні, їдять шоколадки Рошен, аж за вухами лящить.
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11.02.2021 15:29 Ответить
А я своїх привчив що, доки Порошенко був президентом то, до Рошену ні ногою і на свята мене одразу попереджали що, торти БКК. Та, зараз вже бан знятий оскільки для мене це, не релігійне питання.
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11.02.2021 15:35 Ответить
торти БКК
******
БКК, - Білоруська Калійна Компанія. Ужос! 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 2244

30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3753
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11.02.2021 16:02 Ответить
БКК
30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 8444
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11.02.2021 16:33 Ответить
А я вважав, що частина грошей з рошенок йде на боротьбу з запоребриком.
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11.02.2021 17:04 Ответить
Гівно з російських каналів смакує краще?
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11.02.2021 17:29 Ответить
Перепрошую, а Ви дійсно українець з Бєларусі?
І як Вам вдалося так добре зберегти українську мову?
Це якесь диво. Хоча українці у південних районах Бєларусі насправді є більшістю автохтонного населення (Берестейщина, Пінщина і т.д.)
Чи то є просто VPN?
Я теж можу зайти через білоруський VPN. )))
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11.02.2021 18:06 Ответить
В кінці 90-х переїхав з Миколаївщини по сімейним обставинам... Читаю час від часу українськи книжки...
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11.02.2021 18:38 Ответить
До речі, Ви теж добре володієте мовою. VPN, чи як?
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11.02.2021 18:42 Ответить
Жив, живу і помру в Україні.
А VPN використовую у якості інтернет-гігієни.
Наприклад, рекомендую на додаток до VPN-клієнта припинити витік DNS, - https://spy-soft.net/utechka-dns/
Встановив DNSCrypt, - всі сервіси визначення IP тепер не можуть дізнатися реальну країну користувача.
P.S. тут використав сєпарський айпі з Донецька, - 109.254.29.172
Порт 1638
30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 4560
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11.02.2021 19:11 Ответить
Гройсман?))
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11.02.2021 15:30 Ответить
не. он на работе в это время должен быть, на винницком базаре.
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11.02.2021 15:38 Ответить
Ти не ти коли голодний)
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11.02.2021 15:31 Ответить
Позакривали психдиспансери, от і шастають вулицями ненормальні.

За статистикою кожен 7-й у світі має те, чи інше психічне відхилення. Найбільше їх у Західній Європі, Північній Америці, Австралії, Ірані, Аргентині. Україна ще й доволі непогано виглядає, - нижче середнього світового рівня.

30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3632
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11.02.2021 15:34 Ответить
Тому що, у нас багато недіагностованих.
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11.02.2021 15:37 Ответить
Навпаки. Багато діагностованих пішли у партію "Слуга народу", і їх перестали вважати діагностованими. Маємо використання службового становища. 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 5308
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11.02.2021 15:41 Ответить
Багаті країни можуть собі дозволити почудити, а в бідних країнах з цим важче. В головному всі психічно хворі на хлібних місцях і тількі деякі лазать по смітниках.
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11.02.2021 15:55 Ответить
Диабетик , что ли 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3253
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11.02.2021 16:13 Ответить
Така безпечність (розгільдяйство) поліцейських і призводить до смерті співробітників.... В касці і броніку відкривати сумку не знаючи, що там всередині.....
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11.02.2021 16:42 Ответить
расстреляли? теперь ясно почему порядка нет в стране ,а ведь такое уже было лет каварнадцать назад ....при очередной смене власти
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11.02.2021 17:41 Ответить
Ласточка шахида к нам в Рошен летит.
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11.02.2021 18:55 Ответить
 
 