Замдиректора "Украэроруха" Корнева подозревают в мошенничестве на $100 тысяч. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве на $100 тысяч заместителю директора госпредприятия "Украэрорух" Евгения Корнева.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, правоохранители задержали чиновника после передачи части оговоренной суммы в 70 тысяч долларов.
В течение 2019 года подозреваемый, введя в заблуждение фермеров, обещал им содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2000 га, расположенными на территории Полтавской области и находящимися в государственной собственности.
За свои услуги мужчина потребовал получить от фермеров 100 тысяч долларов.
При этом никаких возможностей выполнить обещания чиновник не имел, а свое "содействие" объяснял якобы имеющимися у него влиятельными связями на предыдущем месте работы.
Следственные действия продолжаются. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Корнєв Евгений Евгениевич, занимавший в период 2018-2019 должность руководителя Регионального отделения фонда госимущества Украины в Полтавской и Сумской областях задержан правоохранителями по факту покушения на мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах.
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а недостачи растаскивания казны переложили на плечи людей через тарифы налоги и чем больше они крадут тем больше налоги и тарифы народ все стерпит ведь они устроили такое шоу просто цирковое видосики и прочий балаган так и сыплется с экранов
Распродажа и грабеж страны в полный рост скоро ни страны ни денег не будет но это их не останавливает а только подстегивает ведь нет на них никакой управы ни законов ни наказания крысы вперед