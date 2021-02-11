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Россияне испугались синих собак. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Стаи синих псов бродят по Дзержинску Нижегородской области РФ.
Об этом сообщаетTelegram-канал NEXTA Live, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщают местные жители, стаи синих собак бродят в окрестностях предприятия "Дзержинское оргстекло". По всей видимости, собаки приобрели синий оттенок после того, как искупались в отходах производства. На предприятии используется медный купорос и другие вещества, которые при попадании на кожу или шерсть могут давать такой оттенок.
По словам главы "Дзержинского оргстекла", в прошлом собаки уже неоднократно "синели" именно по этой причине.
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Топ комментарии
+94 Valery Greff
показать весь комментарий11.02.2021 16:26
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показать весь комментарий11.02.2021 16:26
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не повезло собачкам родиться в великой российской империи
Съешь 50 грамм обыкновенной поваренной соли, так тоже мало не покажется.
А собак злякались.
От дурні кацапи
Теперь пенсия им не нужна, но можно выть и гавкать.
А для собак - невідомо.