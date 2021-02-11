Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими.
"Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с Главнокомандующим Вооруженными силами Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой", - отметил президент.
Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты на передовой подарили главе государства памятный значок - коин в знак того, что "они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом".
Вернувшись, Зеленский вручил воинам государственные награды и ценные подарки.
Пожалуйста, подождите...
Чего переболевший зеля поперся на передок без маски..... Защитников заражать? Он анализі здавал перед поездкой?
На стволе стоит не стандартный щелевой пламегаситель, а глушитель. Вариантов для ПКМ - достаточно.
Приклад, именно ПКМ, тоже очень чётко определяется по упорной пластине и характерному изгибу низа тела приклада.
Это у РПК (РПКС) - сошки назад.
Есть и такое положение) Могу подсказать, почему отказались и перевели положение "вперёд".
Воно ж нелох, але сцикло..
(шутка)
Хорошее фото:
Merkava Mk. 4M
хоча разміри танка на фото надто перебільшені
- сильно руку не жми...
- та я не жму..
- и в глаза долго не смотри..
- та я на каску...
..какой же он....клопик )))) мал клоп да... ))))
в комедийном шоу "Вечерний квартал"
Трус, балбес и предатель !
Генерал Маннергейм
Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами для новой войны.
Жан-Жак Руссо
Плохой мир, даже хуже войны.
Публий Корнелий Тацит
Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее.
Джордж Оруэлл В войне не бывает второго приза для проигравших.Омар Брэдли
Кто проявляет жалость к врагу, безжалостен к самому себе.
Ф. Бэкон
На войне всякая идея человеколюбия - пагубное заблуждение, нелепость.
Карл Клаузевиц
Жестокость на войне является преимуществом.
Карл Клаузевиц