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Фото Фоторепортаж
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Зеленский (10418) Донбасс (16132) операция Объединенных сил (3194) 503-й ОБМП (23)

Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими.

"Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с Главнокомандующим Вооруженными силами Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой", - отметил президент.

Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты на передовой подарили главе государства памятный значок - коин в знак того, что "они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом".

Вернувшись, Зеленский вручил воинам государственные награды и ценные подарки.

Читайте: Украинский воин получил огнестрельное ранение вблизи Песков, возле Золотого-4 враг применил БПЛА, за сутки - 7 нарушений "тишины", - штаб ОС

Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды 01
Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды 02
Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды 03
Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды 04

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Топ комментарии
+33
Ти б їм повернув право захищать Батьківщину, себе та снайперські гвинтівки зі снаперами, аеророзвідку. Для початку.
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11.02.2021 16:39
+26
Всі помітили, що бійці ЗСУ без зброї? Сцикло сцить, що його ж свої пристрелять. Зеленский посетил украинских и воинов на передовой и вручил им государственные награды - Цензор.НЕТ 4265
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11.02.2021 16:39
+19
непонятно зачем этот цирк с броником и шлемом. Кацапы ни за что не станут устранять такую полезную для них фигуру
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11.02.2021 16:39
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Ти б їм повернув право захищать Батьківщину, себе та снайперські гвинтівки зі снаперами, аеророзвідку. Для початку.
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11.02.2021 16:39 Ответить
стрелять по сепарам(повстанцам) без маски - строго запрещено ,штраф 17 000 грн
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11.02.2021 16:39 Ответить
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 2631
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11.02.2021 16:57 Ответить
Кстати таки да.....
Чего переболевший зеля поперся на передок без маски..... Защитников заражать? Он анализі здавал перед поездкой?
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11.02.2021 17:20 Ответить
Здавав - в "Євролабі"...
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12.02.2021 16:42 Ответить
Всі помітили, що бійці ЗСУ без зброї? Сцикло сцить, що його ж свої пристрелять. Зеленский посетил украинских и воинов на передовой и вручил им государственные награды - Цензор.НЕТ 4265
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11.02.2021 16:39 Ответить
после прочтения этого коммента мой вопрос "зачем ему броник и шлем?" сам собой отпал Зеленский посетил украинских и воинов на передовой и вручил им государственные награды - Цензор.НЕТ 5416
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11.02.2021 16:40 Ответить
Він ще у памперсі, зуб даю.
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11.02.2021 16:42 Ответить
Крім того поверх пампарса бронік ще одів, боїться що йому не буде чим на піаніно грати Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды - Цензор.НЕТ 7745
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11.02.2021 16:45 Ответить
Вряд ли. Там сам памперс кевларовый.
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11.02.2021 16:54 Ответить
Помітили. У жодного ні танк не прив'язаний, ні літака за спиною. А ак-74у, то хіба зброя
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11.02.2021 16:50 Ответить
С АК -- это удошники. Их не спутаешь.
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11.02.2021 17:12 Ответить
Ок. Допустим. Вторая фотка снизу, второй справа парень. Шо у него в руках?
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11.02.2021 17:18 Ответить
Снайпер УДО
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11.02.2021 17:19 Ответить
Точно! И форма такая же как у задних. А впереди дозорный УДО? Кароче военных там нет?
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11.02.2021 17:28 Ответить
Верхнее и второе фото внимательно посмотри. И где ты в жизни видел АК такой длины, как у второго в строю? Новый вариант?
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11.02.2021 17:33 Ответить
У парня, которого вы обсуждаете - обыкновенной ПКМ.
На стволе стоит не стандартный щелевой пламегаситель, а глушитель. Вариантов для ПКМ - достаточно.
Приклад, именно ПКМ, тоже очень чётко определяется по упорной пластине и характерному изгибу низа тела приклада.
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11.02.2021 17:50 Ответить
Спасибо. Вот и объясните ему, что парень со снайперкой на второй фотке военный, а не охранник клована
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11.02.2021 17:57 Ответить
Нет там ни у кого, никакой снайперской винтовки. От слова - СОВСЕМ.
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11.02.2021 18:48 Ответить
Может быть. А ниже ствола выглядывают сошки? Только почему отвернуты вперед?
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11.02.2021 17:59 Ответить
Так на ПК и ПКМ, сошки только вперёд)))
Это у РПК (РПКС) - сошки назад.
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11.02.2021 18:47 Ответить
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 9114
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11.02.2021 20:54 Ответить
Может, Вы, внимательно посмотрите ВСЮ "линейку" ПКМов?
Есть и такое положение) Могу подсказать, почему отказались и перевели положение "вперёд".
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11.02.2021 22:37 Ответить
Подсказывать не нужно. Дойдем до абсурда. Просто есть и так. И приклад вполне себе можно просто спутать с Барретом или Фортом, даже с М20 или М24. Но чтобы спорить этого фото очень мало. Хотя Ваш вариант тоже имеет все права быть правильным.
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11.02.2021 22:48 Ответить
Только мне больше напоминает Barrett с очень подобным прикладом. Но спорить не буду. Реально мало видно.
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11.02.2021 18:14 Ответить
То коломойского охоронець.
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11.02.2021 17:49 Ответить
Все заметили что у тебя большие проблемы со зрением
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11.02.2021 17:05 Ответить
А я думаю у тебя. Не заметить абсолютно одинаковую экипировку "величайшего" сцикуна, Ермака и удошников может только слепой или гражданский.
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11.02.2021 17:16 Ответить
Зі зброєю.
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11.02.2021 18:02 Ответить
непонятно зачем этот цирк с броником и шлемом. Кацапы ни за что не станут устранять такую полезную для них фигуру
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11.02.2021 16:39 Ответить
Судя, что охранники с УДО вообще без шлемов -- до нуля там еще очень и очень далеко.
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11.02.2021 17:18 Ответить
А раптом хто з всушників зброю приховає?! ))
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11.02.2021 17:48 Ответить
он что, в памперсе?
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11.02.2021 16:40 Ответить
а як же ж.
Воно ж нелох, але сцикло..
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11.02.2021 16:41 Ответить
Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой", не посещали а жили и несли все тяготы и лишения вместе с личным составом, а то как музей посещают и сваливают.
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11.02.2021 16:40 Ответить
нуль як завжди, десь у районі Часів Яр?
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11.02.2021 16:40 Ответить
Вы что, Покровск максимум.
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11.02.2021 16:41 Ответить
ну так, десь за Красіком у полях є такі краєвиди))
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11.02.2021 16:42 Ответить
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 9792
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11.02.2021 17:21 Ответить
Почему он напомнил мне Моторолу????!
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11.02.2021 16:41 Ответить
Такой же шибздик.
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11.02.2021 17:00 Ответить
броник-бра смотрится гармонично на кловане))
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11.02.2021 16:42 Ответить
Бо шо снизу - осталось на пианине, уже нечего прикрывать.
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11.02.2021 16:47 Ответить
Опять профессиональная фотосессия,скоро видосик будет "янелох-2",а про убитых через день и ранениях почти каждый день ни слова
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11.02.2021 16:45 Ответить
Клоун вообще собирается хоть что-то делать кроме круизов по стране? Туда-сюда.. вот и вся работа за 2 года...
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11.02.2021 16:46 Ответить
Ну тарифы вот поднял.....витренко впихивает невпихуемое.....
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11.02.2021 16:47 Ответить
Якось усе кумедно. Очередные видосики-поносики от Квартала- Офиса ***********.
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11.02.2021 16:46 Ответить
может лучше бы он дал команды стрелять со всех орудий!по кацапне!
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11.02.2021 16:46 Ответить
Значит скоро в бой.
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11.02.2021 16:48 Ответить
морской? А-2, А-3 ?
(шутка)
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11.02.2021 16:55 Ответить
Снова будет захлебываться некошерным борщом.
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11.02.2021 16:55 Ответить
Не по теме.
Хорошее фото:
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 9143

Merkava Mk. 4M
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11.02.2021 16:56 Ответить
так, ніби кадри з художнього фільму Ліван (2009) самійла маоза
хоча разміри танка на фото надто перебільшені
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11.02.2021 18:00 Ответить
Интересно, есть у него военный билет?
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11.02.2021 16:58 Ответить
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 147
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11.02.2021 17:00 Ответить
(шепотом)
- сильно руку не жми...
- та я не жму..
- и в глаза долго не смотри..
- та я на каску...
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 1194

..какой же он....клопик )))) мал клоп да... ))))
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11.02.2021 17:00 Ответить
Тіпічний омежка клоун, він від обстрілу обсереться інфа 100 відсотків!
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11.02.2021 17:07 Ответить
Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 810
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12.02.2021 03:02 Ответить
У советских командиров 23 февраля, награды вручают.
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11.02.2021 17:01 Ответить
З блювотних рук і золото стає блювотне. Іспанський стид за воїнів.
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11.02.2021 17:02 Ответить
Полную версию видео вы сможете посмотреть в ближайшую субботу
в комедийном шоу "Вечерний квартал"
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11.02.2021 17:03 Ответить
Хоть убейте, но не помню ни одного случая за всю свою службу, чтобы мы, офицеры, заставляли солдат сдать оружие когда с ними ходили в караул или к нам приезжали генералы со всякими проверками!
Трус, балбес и предатель !
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11.02.2021 17:07 Ответить
Режиссеры квартала рулят

Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 64
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11.02.2021 17:46 Ответить
Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты на передовой подарили главе государства памятный значок. И прибили гвоздиком соточкой. Зеленський відвідав українських воїнів на передовій і вручив їм державні нагороди - Цензор.НЕТ 6089
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11.02.2021 17:08 Ответить
Лучше дай приказ стрелять в ответ на обстрелы.ЧМО!!!
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11.02.2021 17:17 Ответить
Рекомендую нашому говнокомандувачу переглянути фільм "Чапаєв",щоб на прикладі з картошкою він зрозумів,де має бути командир під час бою!
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11.02.2021 17:58 Ответить
Шлема йому якого дали,
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11.02.2021 18:04 Ответить
Буковельського забули взяти.
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11.02.2021 18:52 Ответить
ГовноКлован-Членограй в окружении подтанцовки ФСО
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11.02.2021 18:13 Ответить
А де ж саме основне, " цвях програми" - фотки з їдальні?
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11.02.2021 18:50 Ответить
Кипа или чернобл на шибздике смотрятся более органично чем каска.
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11.02.2021 18:53 Ответить
Сьогодні маленький Зеленський з подивом взнав, що на передовій гинуть бійці. Він пообіцяв взяти це під особистий контроль...
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11.02.2021 18:57 Ответить
гном зелеПолеон
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11.02.2021 19:30 Ответить
Лучше бы тушенки нормальной привез и что то сладкого типа тортиков.
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11.02.2021 19:33 Ответить
Как-то неуклюже и плачевно смотрится и шлем, и "бронник"..а вот шлем со страусиными перьями префекта римского войска(легионов) и доспехами --смотрелось бы то-что надо--во всяком случае смешно и по-теме..)))
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12.02.2021 19:46 Ответить
в минулий рпаз коли приїзджав з хромчаком, то той бронежилет одів на виворіт. на цей раз не взяв з собою, однак знову не без ложки дегтю - на ермака не змогли найти шолом по розміру. Це вони стоять на роздоріжжі, як в пісня про князя Ігора. Наліво....,направо..... Однак знайшов смерть від свого коня (єрмака)
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12.02.2021 21:17 Ответить
Все мирные переговоры нужны России только как передышка перед новым наступлением.
Генерал Маннергейм

Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами для новой войны.
Жан-Жак Руссо
Плохой мир, даже хуже войны.
Публий Корнелий Тацит
Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее.
Джордж Оруэлл В войне не бывает второго приза для проигравших.Омар Брэдли
Кто проявляет жалость к врагу, безжалостен к самому себе.
Ф. Бэкон
На войне всякая идея человеколюбия - пагубное заблуждение, нелепость.
Карл Клаузевиц
Жестокость на войне является преимуществом.
Карл Клаузевиц
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12.02.2021 22:41 Ответить
Странный факт, что бойцы ВСУ с передовой линии фронта относятся к Зеленскому очень хорошо, а бойцы диванных войск и виртуальных битв очень плохо.
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12.02.2021 23:45 Ответить
Не факт
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13.02.2021 03:47 Ответить
 
 