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задержание (3149) моряки (579) нелегалы (282) прокуратура (2214) вербовка (101)

Задержан вербовщик, нанимавший украинских моряков перевозить нелегалов из Турции в ЕС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Часть завербованных им моряков сейчас сидят в тюрьмах Италии и Греции.

Мужчину задержали на территории аэропорта "Киев". Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым и г.Севастополя, информирует Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что начиная с 2015 года подозреваемый вместе с сообщниками подыскивал на материковой части Украины моряков, находившихся в тяжелом материальном положении. В дальнейшем, через временно оккупированную территорию АР Крым, морским путем моряков доставляли к берегам Турции, откуда они в качестве членов экипажей морских судов переправляли нелегальных мигрантов в страны Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Часть завербованных таким образом граждан Украины были задержаны и сейчас отбывают наказание на территории Италии и Греции.

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"Ранее, 31 октября 2020 г, указанном участнику преступной организации было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, совершенная организованной группой)… Сегодня Голосеевский районный суд г.Киева к задержанному применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 681 тыс. грн", - рассказали в прокуратуре.

Задержан вербовщик, нанимавший украинских моряков перевозить нелегалов из Турции в ЕС 01

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Часть завербованных таким образом граждан Украины сами виноваты .
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11.02.2021 17:51 Ответить
Наші за бабки кого хоч і куди хоч і всюди, льотчики теж.
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11.02.2021 17:57 Ответить
Отправить на общественно-полезные работы. Например, на разминирование в зону АТО...
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11.02.2021 17:58 Ответить
Дык за эту опасную работу предлагали 2000 баксов в месяц. Не знаю кто мог пойти на это. Это совсем надо быть без мозгов.
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11.02.2021 19:05 Ответить
https://zaborona.com/ru/400-ukrainczev-poluchili-pozhiznennye-sroki-v-grecii/
В нормальной европейской стране (Греции) привез в страну пару нелегалов - сиди пожизненно в тюрьме ....
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11.02.2021 23:19 Ответить
 
 