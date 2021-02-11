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Фото Происшествия
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взятка (3028) вуз (381) Запорожье (807) Нацполиция (9693)

Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Запорожье правоохранители задержали на взятках двух преподавателей местного вуза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция 01

Установлено, что два преподавателя местного вуза требовали у студентов и получали взятки за успешную сдачу экзаменов, зачетов, курсовых проектов. Также предлагали студентам таким образом решить вопрос о задолженности по дисциплинам их кафедры. В ходе досудебного расследования задокументированы многочисленные факты получения ими взяток на общую сумму более 200 тыс. грн.

10 февраля был задокументирован факт получения преподавателями очередного "транша".

Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": $2,9 тыс. за успешную сдачу экзаменов: Доцента одного из вузов Житомира будут судить за вымогательство взятки. ФОТО

В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правовая квалификация: ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Топ комментарии
+5
Нет там никаких мифических собратьев. Это конвейер коммерческого предприятия
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11.02.2021 18:41
+4
Я - ВУЗовский преподаватель, и у нас на кафедре таких нет, и на занятия студенты ходят.
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11.02.2021 18:45
+4
КПИ
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11.02.2021 18:52
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Ти дивись, які падлюки...В ВУЗах, брати хабарі!
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11.02.2021 18:19 Ответить
Что значит попались ? В большинстве вузов такая практика . Не секрет , что студенты посещают "храм науки" раз в пол года . А эти уроды-двоечники наsрали всем своим собратьям .
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11.02.2021 18:22 Ответить
Нет там никаких мифических собратьев. Это конвейер коммерческого предприятия
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11.02.2021 18:41 Ответить
Я - ВУЗовский преподаватель, и у нас на кафедре таких нет, и на занятия студенты ходят.
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11.02.2021 18:45 Ответить
Какой ВУЗ ? Сдам вам на растерзание внука .
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11.02.2021 18:48 Ответить
КПИ
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11.02.2021 18:52 Ответить
Спасибо . Верю .
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11.02.2021 18:54 Ответить
Верю. Особенно если технарь.
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11.02.2021 19:16 Ответить
Математик
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11.02.2021 20:16 Ответить
ГТФ 1997 год. Был такой преподаватель Баран , ТОЭ , легенда !
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11.02.2021 19:19 Ответить
Я в ХПИ за 6 лет обучения ниразу не платил - и никто не требовал)
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11.02.2021 20:46 Ответить
Да ходят и знают все ...У самого сын студентом был..Учился хорошо...Но староста группы все равно собирал за каждый предмет..вроде и немного... по 300 грн с носа..иначе гуси не взлетали )))
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11.02.2021 19:29 Ответить
Все вузы так работают...особенно медицинские. Но Шкарлета все устраивает.
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11.02.2021 18:31 Ответить
Пусть работают. Но почему за наши с вами налоги?!
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11.02.2021 18:39 Ответить
А що робити, коли той, хто вчить, наприклад, майбутнього суддю чи програміста отримує у рази меньше своїх учнів? Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 690
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11.02.2021 18:36 Ответить
Менять работу на другую.
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11.02.2021 18:49 Ответить
Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4318 Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6884
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11.02.2021 18:38 Ответить
Тут така проблема: вигнати студентів не можна бо навантаження викладача впаде, а з ним і заробіток. А значна частина студентів, взагалі, не повінна вчитися бо тупі, азів із школи не знають. От і встановлюється така "справедлива" система хабарництва - плати за тупість. Ну, там де з тупих беруть, напевно і розумні підтягуються.
А Шкарлет хоче іще червоні дипломи (з відзнакою) ліквідувати, тоді взагалі, дебіла з дипломом від розумного при наймі на роботу треба буде через іспит брати.
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11.02.2021 18:44 Ответить
А своё ворье в ВР не видно или ментов со всеми остальными!!??
Полагаю кишка тонка мы щимим перепадов и врачей. У нас же б...ть
вся коррупция на них держится.
Цирк открывайте, лох все схавает!
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11.02.2021 18:51 Ответить
И хватит трёпа!
Где конкретно результат ?
Попались, увидели,поймали......и чё!????
Bul sheet!
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11.02.2021 18:55 Ответить
хто сказал шо это преподаватели? обычные решалы и барыги епта! к тому же еще и бестолковые шо попалися
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11.02.2021 18:55 Ответить
Что-то мне слабо верится, что преподы по своей инициативе и без одобрения как минимум декана нарубили 200кГрвн...
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11.02.2021 19:05 Ответить
К сожалению в Одесских вузах это ещё не искоренено. Зато профессоры, деканы и даже преподы могут позволить себе круиз по средиземному морю и чашечку кофе в Вене.
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11.02.2021 19:09 Ответить
искренне рад за них, особенно за преподов... Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7722 -долбодятлов надо наказывать гривной...
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11.02.2021 19:17 Ответить
в харьковских тоже
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11.02.2021 19:29 Ответить
правильно ! Не хотите учиться -платите дебилы -потом после вуза в дворники или в переход ***** торговать ! Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5402
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11.02.2021 19:13 Ответить
Сумму озвучивают на группу..от количества учеников..так что платят все..не зависимо от того хочешь ты учиться или нет.Кто хочет тот учится ....но платят ВСЕ!!!Правда кто учился тот дипломную сам напишет ..а не за 10 к..у специально обученных купит
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11.02.2021 19:33 Ответить
Кто учит тот не платит. И никто внаглую не завалит, преподы очкуют, берут только у тех кто сам несет, а те и не против - там дебилы 100%. Но так чтобы со всей группы - это бред. Тем более с контрактников фиг что возьмеш они и так платят.
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11.02.2021 20:46 Ответить
 
 