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Фото Политика Украины
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Зеленский (10418) Донбасс (16132) Авдеевка (705)

Как бы скептически не относились к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область почтил память украинских военных, погибших в боях за Авдеевку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Как бы скептически не относились к слову перемирие, режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский 01

"Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских", - заявил Зеленский.

Как бы скептически не относились к слову перемирие, режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский 02

Как бы скептически не относились к слову перемирие, режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский 03

Он напомнил, что в 2018 году в Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799. В 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507. В 2020 году убиты 50 военных, ранены 338.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды. ФОТОрепортаж

Как бы скептически не относились к слову перемирие, режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский 04
Как бы скептически не относились к слову перемирие, режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский 05

Президент отметил, что в последние недели количество обстрелов действительно несколько увеличилось, что связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы.

Как бы скептически не относились к слову перемирие, режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский 06

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб от пули снайпера РФ на Донбассе, - делегация в ТКГ

Послы иностранных государств также возложили цветы к мемориалу и почтили память украинских воинов минутой молчания.

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Топ комментарии
+57
Миротворець обдовбаний !!! ))))
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11.02.2021 19:16
+47
Скільки вбитих військових завдяки твоєму режимові ?
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11.02.2021 19:17
+35
Ненавиджу тебе сука сциклива.
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11.02.2021 19:19
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Страница 2 из 2
Если клоун хочет растянуть войну на 100 лет - то его перемирие как раз к этому ведет. Все равно гибнут. Ну меньше, но все равно гибнут. и где тут достижение? Пускай убитым расскажет про достижение!
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11.02.2021 20:04 Ответить
Менше в порівнянні з чим ? 14-15 роками ?
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11.02.2021 22:57 Ответить
лохдаун набагато дурніший, як ми його оцінюємо...
крім того, лохдаун отримав гроші з Москви за свою роботу президентом...
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11.02.2021 20:08 Ответить
подонок зелЕный!
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11.02.2021 20:12 Ответить
В чём достижение?Какой смысл? Путин посмотрит ,и за хорошее поведение отдаст Крым с Донбассом?Какая цель ?
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11.02.2021 20:17 Ответить
Цікаво, якими методами вдалося такого дуройоба виховати. Як на мене, то досягненням можна вважати тільки звільнення окупованих територій. Не звільнили - нема досягнень. Став сумніватися, може мене якось неправильно виховували, все-таки більшість його підтримала.
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11.02.2021 20:27 Ответить
Меньше гибнет наших воинов- это здорово. Но...т.н. перемирие вот-вот обернется резким обострением и продвижением орков по всей границе сопряжения. В случае нашего успешного сопротивления- с вводом строевых частей армии РФ. В худшем случае- по всей границе с РФ. Мы готовы Як би скептично не ставилися до слова "перемир'я", режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7667 Оченно сомневаюсь. Помощь же со стороны союзников придется ждать сравнительно долго.
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11.02.2021 20:35 Ответить
Через день вбивають наших героїв, а воно каже перемир'я. Не президен, а якийсь засланий козачок від рашки. Гидко. (((
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11.02.2021 20:37 Ответить
Судя по количеству двухсотых перемирие у нас , только в пустой голове Осла.
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11.02.2021 20:39 Ответить
Родным и близким убитых снайперами расскажи о своём достижении.
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11.02.2021 20:40 Ответить
Ты это матерям, женам и детям погибших расскажи... отвези каждого двухсотого домой... там прозреешь, 50 погибших для тебя только цифра.... да что я разоряюсь, не поймешь ты меня презЕдент!!!
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11.02.2021 20:52 Ответить
это слова артиста....шоумена...
где ответственность за миллионы жизней президента Украины, главнокомандующего...???
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11.02.2021 21:04 Ответить
Скаже про своє "досягнення" в очі родичам морпіха Ярослава Журавля,зеутирокобдовбаний!
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11.02.2021 21:05 Ответить
*скажи
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11.02.2021 21:17 Ответить
В такі моменти, коли воно вдає, що йому жаль наших загиблих, я його ненавиджу найбільше. Твоє "пєрєміріє" - це досягнення? Ти скажи це батькам загиблих і поранених воїнів за останні тижні
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11.02.2021 21:07 Ответить
Гросмейстер Бендера
@Lviv_UA_SU
·
9 ч
Керівництво ЗСУ наказало прибрати з зони ООС усі снайперські і контрснайперські групи. Результат
11.01-снайпер 200
20.01-снайпер 300
21.01-снайпер 200
26.01-снайпер 200
27.01-снайпер 300
02.02-снайпер 200
04.02-снайпер 300
07.02-снайпер 300
10.02-снайпер 300
11.02-снайпер 200
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11.02.2021 21:21 Ответить
УКРАИНЕ НУЖЕН ОДИН СНАЙПЕР КОТОРЫЙ УБЬЕТ ПУТИНА И ВСЕ !)
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12.02.2021 01:20 Ответить
Прийде подвальньій, еще хужий, нацист
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12.02.2021 01:58 Ответить
тогда че ты там в бронике лазишь? подписали "соглашение" значит не стреляют! А если шлепнут тебя то ничего плохого не будет, клоунов у нас много выберем еще )))
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11.02.2021 22:33 Ответить
За 2017-18 год погибли 190 - 110 украинских военных. За полгода перемирия при Зеленском - 5. Для порохоботов - зрада, им мало смертей
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11.02.2021 22:40 Ответить
Такий режим припинення вогню - це досягнення для гівняних головнокомандувачів,які недостойні бути президентами держави, що має славну козацьку й києворуську історію.
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11.02.2021 23:04 Ответить
Перемир'я - це коли не стріляє НІХТО. Якщо щодня хтось стріляє, когось калічать і вбивають - яке це в біса перемир'я?
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11.02.2021 23:36 Ответить
всё правильно сказал.
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11.02.2021 23:44 Ответить
ГДЕ БЫЛИ И ГДЕ ЕСТЬ СЕЙЧАС ГРАНИЦЫ НУЛЕВОЧКИ !?)
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12.02.2021 01:18 Ответить
А что говорят верхи за освобождение Донбасса , Крьіма? Как. когда, каким образом?
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12.02.2021 02:00 Ответить
...Унижение в обмен на мир,получит и унижение и войну...Прав был чертяка Черчилль!
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12.02.2021 07:42 Ответить
владимир, будьте мужчиной, примите решение, аналогичное закрытию аналов типа зик... Ваш рейтинг вскочит, как Ф-15 при наборе высоты... дайте приказ уничтожать оккупантов...
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12.02.2021 08:51 Ответить
Так,для Зе и ко:-пишем -оккупанты,подразумеваем-партнеры...
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12.02.2021 10:13 Ответить
А скільки загинуло в ОРДЛО порівняння є по відповідним рокам?
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12.02.2021 14:24 Ответить
иди на передовую и там поддерживай "перемирие" ....
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12.02.2021 15:58 Ответить
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