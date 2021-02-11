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Фото Происшествия
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взрыв (2149) военнослужащие (2792) Сватово (37) ГБР (1738)

Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум военнослужащим ВСУ за непринятие мер по сохранению вверенного им военного имущества в связи с пожаром, произошедшим в октябре 2015г в г. Сватово (Луганской область) на полевых складах сил АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 01

"По данным следствия, в 2015 году двое командиров реактивных артиллерийских батарей допустили расположения техники вблизи полевого артиллерийского склада боеприпасов возле г. Сватово Луганской области с грубыми нарушениями руководящих военных документов. В дальнейшем, в результате возникшего пожара на складе РАО из-за диверсии неустановленных лиц, часть ненадлежащим образом размещенной военной техники была уничтожена попаданием боеприпасов, сдетонировавшим из-за пожара", - говорится в сообщении.

Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 02

В результате были сорваны мероприятия по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений, а государству причинен ущерб на сумму более 15 млн грн.

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Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 03
Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 04
Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 05
Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 06

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Таким образом, военнослужащие подозреваются в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины). В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.

Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 07
Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 08

Напомним, 29 октября 2015 в г. Сватово Луганской области возник пожар на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов. В результате взрывов боеприпасов погибли 3 военнослужащих и 1 гражданский, была уничтожена техника, а также проводилась эвакуация местных жителей.

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Топ комментарии
+5
Интересные дела: склад сгорел в результате диверсии, а судят двух служащих ВСУ, - как по-зелёному всё-таки, согласитесь. Ещё сделают из этого великую победу правосудия, не сомневаюсь.
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11.02.2021 20:42
+4
нашли крайних... ура! А то , что на эти склады десятками лет урезали, мягко говоря, обеспечение и средства - тишина...
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11.02.2021 20:45
+3
це сарказм
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11.02.2021 20:11
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Очередных Антоненко лепят!
А разве это не Петя, чтоб скрыть хищения сделал?
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11.02.2021 20:02 Ответить
хм.., так ты же за Петю был все время?
или это сарказм такой?
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11.02.2021 20:08 Ответить
це сарказм
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11.02.2021 20:11 Ответить
Це парадоксальне облизування шоколадної дупи. Нова фішка серед вальцманутих ********
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12.02.2021 16:12 Ответить
а головне - непомітне викрадення твого мозку
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11.02.2021 20:26 Ответить
6 років пройшло- Оце швидкість...
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11.02.2021 20:23 Ответить
ніяк на Пєту не могли вийти
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11.02.2021 20:26 Ответить
Патамушта #нєуінауат
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12.02.2021 16:11 Ответить
Интересные дела: склад сгорел в результате диверсии, а судят двух служащих ВСУ, - как по-зелёному всё-таки, согласитесь. Ещё сделают из этого великую победу правосудия, не сомневаюсь.
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11.02.2021 20:42 Ответить
Вспомните Волноваху, как военные остановились на ночлег при дороге и были расстреляны.
Под Волновахой жители Донбасса расстреляли 17 украинских военных
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11.02.2021 20:46 Ответить
ну и каким боком к этой новости ублюдок безлер
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11.02.2021 20:55 Ответить
Так судят их за размещение вверенной им военной техники в ненормативной близости к взрывоопасному объекту,в результате, из-за диверсии на складах, она утрачена.Ущерб-15млн.грн.
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12.02.2021 11:14 Ответить
есть халатность при хранении боеприпасов. в одном случае, при соблюдении все требований, для подрыва потребовалось бы прямое попадание авиабомбы, "града" или закладка в склад 50 кг тротила, а при нарушениях - достаточно выстрела сигнальной "ракетницы" или вообще бутылки "коктейля Молотова". Согласись! Поверь жителю города, в котором за 3 года артсклады тушили 4 раза.
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04.06.2021 12:51 Ответить
По вашей логике склады в чехии были взорваны попаданием авиабомбы? Диверсия - это не выстрел сигнальной ракеты, а целенаправленная операция спецслужб для исполнения конкретного задания - тут уже не важно, где находится конкретный майор или прапор, на которого свалят потом этот подрыв.
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04.06.2021 13:03 Ответить
нашли крайних... ура! А то , что на эти склады десятками лет урезали, мягко говоря, обеспечение и средства - тишина...
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11.02.2021 20:45 Ответить
Думал по УДО-уже,вышли.😂
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11.02.2021 21:12 Ответить
Нанесенный ущерб 15млн. грн.? Смешно. За ети деньги даже на свалку ети оставшиеся руины не вывезешь. Ущерб как минимум на десятки миллионой долларов и ето без учета самих боеприпасов, которые еще на порядок дороже
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12.02.2021 01:02 Ответить
 
 