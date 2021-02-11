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Фото Политика Украины
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Беларусь (4248) Лукашенко (2117) Симоненко (718) Ромалийская Ирина (248) Шевченко Евгений Слуга народа (65)

Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат "Слуги народа" и лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии посетили Всебелорусское народное собрание.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка "Настоящего времени" Ирина Ромалийская, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Лукашенко в очередной раз говорил о "мятеже", о том, что "я свою страну никому не отдам", вспоминал Каддафи и Хусейна, которые хотели осчастливить свои народы, обещал, что "мы будем умирать за Россию" и о том, что он "отстреливается с Путиным спиной к спине". Ничего нового. Просто любопытная деталь - в зале присутствует лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко", - написала Ромалийская.

Коммунист Симоненко и слуга народа Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске 01
Коммунист Симоненко и слуга народа Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске 02
Коммунист Симоненко и слуга народа Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске 03

"Слуга народа" Евгений Шевченко сам отчитался об участии в мероприятии у себя на странице.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников

"Он сам с гордостью постит фото и видео. Видимо, восхищается диктатурой и тем, как там людей убивают, тысячами избивают, насилуют, и сотни уже сидят, а новые сроки все выносят и выносят", - отметила Ромалийская.

Коммунист Симоненко и слуга народа Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске 04

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Топ комментарии
+32
Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске - Цензор.НЕТ 7065
Прошу вибачення за оффтоп
Победивший Ломаченко Лопес поблагодарил украинских фанатов словами «Слава Украине!
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11.02.2021 21:15
+28
Какие отвратительные рожи!
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11.02.2021 21:01
+14
слуги урода - реинкарнация комуняк на пиаре большевистких лозунгов
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11.02.2021 21:12
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Какие отвратительные рожи!
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11.02.2021 21:01 Ответить
слуги урода - реинкарнация комуняк на пиаре большевистких лозунгов
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11.02.2021 21:12 Ответить
то не симоненко то чучело или с картонки вырезали он поди сдох давно)))0
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11.02.2021 21:23 Ответить
Сімона як ленін засушений: живіший всіх живих.
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11.02.2021 22:38 Ответить
За даними медіа, протягом 2019-2020 років Росія намагалася монополізувати транзит нафти та вугілля через територію України й Білорусі через Миколу Вороб'я під контролем Віктора Медведчука. Російський РБК назвав Медведчука і Вороб'я бізнес-партнерами, яких об'єднують постачання російського вугілля в Україну. У питаннях транзиту білоруські бізнесмени також активно співпрацюють з підприємцями балтійських держав, пов'язаними з Росією.
Ймовірно, саме Віктор Медведчук є каталізатором посилення взаємодії між білоруськими й українськими бізнес-групами. Так, успішна діяльність Миколи Вороб'я з придбання активів в Україні почалася після візитів Медведчука до Олександра Лукашенка. Зокрема Лукашенко і Медведчук зустрічалися в Мінську 14 січня і 4 квітня 2019 року, що збігається за часом з процесами активізації Миколи Вороб'я на українському ринку.
18 липня 2019 року у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч Путіна, Лукашенка і Медведчука. За повідомленнями партії Медведчука ОПЗЖ, тоді вони обговорили питання економічної співпраці й розвитку торгово-економічних відносин між країнами. А вже у березні 2019 року Микола Воробей купує 51% частки ТОВ «ПрикарпатЗахідТранс», оператора української ділянки нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», яким постачається російське і білоруське дизельне паливо в Україну.
У жовтні 2019 року компанія Миколи Вороб'я «БелКазТранс» отримала повний контроль над транзитними перевезеннями вугілля через Білорусь. У грудні 2019 року вже українським експедиторам і російським вантажовідправникам нав'язувалися послуги компанії «БелКазТранс Україна», яка пов'язана з Вороб'єм. Також ЗМІ з посиланням на генерального директора Асоціації міжнародних експедиторів України Віктора Берестенко вказували, що посадовими особами Росії прийнято рішення про організацію транзитних перевезень через Миколу Вороб'я та його партнера Віктора Медведчука.
Таким чином, Медведчук і Воробей за підтримки Росії прагнуть отримати монопольний контроль транзитних перевезень енергоресурсів з РФ. Монополізація транзиту енергоносіїв може стати політичним інструментом впливу на європейські країни. - https://texty.org.ua/fragments/102948/medvedchuk-i-otochennya-lukashenka-sho-spilnoho-u-finansovyh-shemah-yaki-kreml-vykorystovuye-dlya-informacijnoho-vplyvu-na-********-i-bilorus/?src=main
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11.02.2021 21:02 Ответить
А где Медведчук, Кива, Рабинович, Дубинский? Они все тоже выродка поддержали. Шевченко, конечно, из Слуг не попрут за это, как и Дубинского выперли за другое. Это нужен пинок от Байдена, сами не способны.
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11.02.2021 21:04 Ответить
Во втором эшелоне.
Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске - Цензор.НЕТ 4058
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11.02.2021 21:28 Ответить
Вони запльонтались у власних шмарклях в Україні
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11.02.2021 22:00 Ответить
Симоненко без маски- это обнадеживает
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11.02.2021 21:04 Ответить
За слугу народа ничего не хочешь сказать?
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11.02.2021 21:19 Ответить
Зебанатка, тебе ,твой «слуга» Шевченко нравится ? Отличная компашка - ***** с Лукой мудищевым 😂🤮
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11.02.2021 22:40 Ответить
И Кошевой с ними.Комуніст Симоненко і "слуга народу" Шевченко побували на лукашенківському заході в Мінську - Цензор.НЕТ 1372
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12.02.2021 19:56 Ответить
Мухи дерьмо по вони находят. Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске - Цензор.НЕТ 5510
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11.02.2021 21:06 Ответить
Зебилята, ваш ход. Шо скажете? Вы стерпите такой симбиоз - слуг и коммунистов, и даже слова не скажете в защиту клоуна? Не верю.
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11.02.2021 21:08 Ответить
Среди зебилов очень много любителей "крепкой руки", только они ее любители, пока она не окажется у них в заднице.
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11.02.2021 21:12 Ответить
краснодырый симон голову закинул, видать скоро к их божеству членену отправится.
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11.02.2021 21:09 Ответить
АПОХРЄНІОЗ від Вовчиної братви у СН !
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11.02.2021 21:10 Ответить
мазохисты, однако. всунули одному в джопу дубинку а второму бутылку, в знак признания и присоединения к ************ ))
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11.02.2021 21:11 Ответить
Симоненин х.рово выглядит, что-то молодуха плохо старается.
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11.02.2021 21:12 Ответить
или наоборот...ухандохала )))
***

престарелые мачо женятся на молодых, желая продлить свою молодость...
как показывает практика, они тем самым укорачивают свою старость.
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11.02.2021 21:16 Ответить
Симоненко скорее бизнесмен, чем коммунист, неплохо прибарахлился в роли депутата на коммунистических идеалах.
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11.02.2021 21:15 Ответить
Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске - Цензор.НЕТ 7065
Прошу вибачення за оффтоп
Победивший Ломаченко Лопес поблагодарил украинских фанатов словами «Слава Украине!
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11.02.2021 21:15 Ответить
Шо за рыжий, слева?
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11.02.2021 21:33 Ответить
https://twitter.com/75Strannik/status/1359842882052579329

Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске - Цензор.НЕТ 8859
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11.02.2021 22:26 Ответить
а где комунисты в Раде?нет,уже забыли также нужно запретить ОПЗЖ как коллаборантов
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11.02.2021 21:15 Ответить
зеля , а слабо шевченко из фракции исключить? вы слуги вообще за что боретесь и куда ведёте Украину? под знамёна симоненка? или хотите с путлером к спине как картофельный ************? Боже каких у е банов понабирал зельц в эту раду.....
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11.02.2021 21:20 Ответить
Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске - Цензор.НЕТ 9060
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11.02.2021 21:23 Ответить
А чьо....
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12.02.2021 13:35 Ответить
Шевченко завесил весь город помню билбордами--сколько там милионов потрачено я б их ваще в расход пускал так причем зарисовали билборд и сразу новый.....и даже во двор к нам приезжал на джипе с охраной.. запорожье..какие тут шабаши были..все на фото у меня и на видео...праздник пустоварова буряка......а фотки билбодов у менЯ и палаток со времен юща и дальше....прям эволюция билбордов ...фоток сотни
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11.02.2021 21:22 Ответить
Чему удивляться. В стаде недоумков не одна паршивая овца, а вся отара такая
Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске - Цензор.НЕТ 5711
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11.02.2021 21:25 Ответить
ватные мрази!
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11.02.2021 21:26 Ответить
Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко смелые, COVID-19 не боятся.
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11.02.2021 21:32 Ответить
Два ублюдка
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11.02.2021 21:42 Ответить
Два дебила это сила.
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11.02.2021 21:54 Ответить
Саме на комунячему грунті виріс український олігархат !!!)))
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11.02.2021 21:59 Ответить
СіманєнкА і ШевчєнкА.
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11.02.2021 22:11 Ответить
краснопузое чмо - пеця губошлеп, хоть и колаборант, но по большому счету свободный человек... вполне может посещать такие сатанинские сборища, другое дело депутат, передаст шевченко, визит во вражеский лагерь можно расценивать как предательство и держзраду со всеми вытекающими последствиями.
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11.02.2021 22:16 Ответить
Злые языки кажуть шо у симонеки мозоли на губах.Дуже прошу прояснить ситуацию с этим пидирасом
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11.02.2021 22:36 Ответить
Походу Симоненку скоро фсе. Голова набок только глазами моргает. Уже на *брежневских* таблетках.
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12.02.2021 00:56 Ответить
Комуніст Симоненко і "слуга народу" Шевченко побували на лукашенківському заході в Мінську - Цензор.НЕТ 6965
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12.02.2021 05:50 Ответить
Дерьмо к дерьму....
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12.02.2021 07:25 Ответить
Комунобарон відвідав тоталітарного бульбаша.
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12.02.2021 07:34 Ответить
Збочений "комуніст симоненко",розумієш анєкдот якийсь-комуністом тут і не пахне.
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13.02.2021 06:02 Ответить
 
 