Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат "Слуги народа" и лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии посетили Всебелорусское народное собрание.
Об этом пишет в Фейсбуке журналистка "Настоящего времени" Ирина Ромалийская, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Лукашенко в очередной раз говорил о "мятеже", о том, что "я свою страну никому не отдам", вспоминал Каддафи и Хусейна, которые хотели осчастливить свои народы, обещал, что "мы будем умирать за Россию" и о том, что он "отстреливается с Путиным спиной к спине". Ничего нового. Просто любопытная деталь - в зале присутствует лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко", - написала Ромалийская.
"Слуга народа" Евгений Шевченко сам отчитался об участии в мероприятии у себя на странице.
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"Он сам с гордостью постит фото и видео. Видимо, восхищается диктатурой и тем, как там людей убивают, тысячами избивают, насилуют, и сотни уже сидят, а новые сроки все выносят и выносят", - отметила Ромалийская.
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Ймовірно, саме Віктор Медведчук є каталізатором посилення взаємодії між білоруськими й українськими бізнес-групами. Так, успішна діяльність Миколи Вороб'я з придбання активів в Україні почалася після візитів Медведчука до Олександра Лукашенка. Зокрема Лукашенко і Медведчук зустрічалися в Мінську 14 січня і 4 квітня 2019 року, що збігається за часом з процесами активізації Миколи Вороб'я на українському ринку.
18 липня 2019 року у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч Путіна, Лукашенка і Медведчука. За повідомленнями партії Медведчука ОПЗЖ, тоді вони обговорили питання економічної співпраці й розвитку торгово-економічних відносин між країнами. А вже у березні 2019 року Микола Воробей купує 51% частки ТОВ «ПрикарпатЗахідТранс», оператора української ділянки нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», яким постачається російське і білоруське дизельне паливо в Україну.
У жовтні 2019 року компанія Миколи Вороб'я «БелКазТранс» отримала повний контроль над транзитними перевезеннями вугілля через Білорусь. У грудні 2019 року вже українським експедиторам і російським вантажовідправникам нав'язувалися послуги компанії «БелКазТранс Україна», яка пов'язана з Вороб'єм. Також ЗМІ з посиланням на генерального директора Асоціації міжнародних експедиторів України Віктора Берестенко вказували, що посадовими особами Росії прийнято рішення про організацію транзитних перевезень через Миколу Вороб'я та його партнера Віктора Медведчука.
Таким чином, Медведчук і Воробей за підтримки Росії прагнуть отримати монопольний контроль транзитних перевезень енергоресурсів з РФ. Монополізація транзиту енергоносіїв може стати політичним інструментом впливу на європейські країни. - https://texty.org.ua/fragments/102948/medvedchuk-i-otochennya-lukashenka-sho-spilnoho-u-finansovyh-shemah-yaki-kreml-vykorystovuye-dlya-informacijnoho-vplyvu-na-********-i-bilorus/?src=main
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престарелые мачо женятся на молодых, желая продлить свою молодость...
как показывает практика, они тем самым укорачивают свою старость.
Прошу вибачення за оффтоп
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