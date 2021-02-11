"Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Рядом с Офисом Президента на улице Банковой появилась локация ко Дню влюбленных - "домик любви".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".
Праздничная локацию ко дню влюбленных представляет собой палатку в красно-розовых цветах с надписями "love".
Внутри палатки расположены карнизы для "замков любви", на которых пара может написать свои имена и повести замок в палатке.
Замки выдают всем желающим бесплатно.
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"Можно повесить свои замочки, а можно и наши. Мы их выдаем бесплатно всем желающим парам", – рассказал работник локации.
Праздничная локация расположена на том же месте, где раньше находилась резиденция Святого Николая.
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Все ляди сидят в ОП.
ЯКЕ Ж ВОНО Зе ПРИГВЕЗДЕНЕ. Як то кажуть "пір во врємя чуми"
И ёлку новогоднюю не надо было ставить:у нас же война!
И концерты надо отменить, пока война не кончится.
И вообще, какая там любовь? Все - на фронт!
А вот когда солдат погибает на фронте, то начинается нытье про то, что Зеленский в этом виноват, потому что, оказывается, войны нету, а солдаты из-за него гибнут.
Дебил, .лять!!!
Не в тему... что-то подумалось...как оно будет убегать с хозяином на его самолете в Израиль)) Уже скоро!
Тварь криворожеская...где был тот снайпер сегодня??? Пригодился бы!!!
А потом,после демонтажа, куда эти замочки- на металлолом!? Это значит- конец любви?
А где рояль?