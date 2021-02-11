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День Св.Валентина (8) Офис Президента (1350)

"Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Рядом с Офисом Президента на улице Банковой появилась локация ко Дню влюбленных - "домик любви".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".

Праздничная локацию ко дню влюбленных представляет собой палатку в красно-розовых цветах с надписями "love".

Внутри палатки расположены карнизы для "замков любви", на которых пара может написать свои имена и повести замок в палатке.

Замки выдают всем желающим бесплатно.

Также на Цензор.НЕТ: "Безкоштовний спорт доступний кожному": в Киеве расчищают снег лопатами, сделанными из агиток Кличко. ФОТО ДНЯ

"Можно повесить свои замочки, а можно и наши. Мы их выдаем бесплатно всем желающим парам", – рассказал работник локации.

Праздничная локация расположена на том же месте, где раньше находилась резиденция Святого Николая.

Домик любви: возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина 01
Домик любви: возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина 02
Домик любви: возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина 03

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Топ комментарии
+26
На фронті загиблі та штрафи за стрільбу, асоціація, закон про мову, енергетика, перейменування Бандери, а преЗЕдент-говнокомандувач займається, тим часом, валентинками. Горіти вам у пеклі 73% тупих йолопів
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11.02.2021 22:22
+22
Банковая теперь - улица красных фонарей.

Все ляди сидят в ОП.
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11.02.2021 22:18
+15
вiслюка уже мылят?
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11.02.2021 22:13
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вiслюка уже мылят?
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11.02.2021 22:13 Ответить
"Я поддерживал этих страусов. Что плохого в этом?" "Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина - Цензор.НЕТ 5094
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11.02.2021 23:06 Ответить
Ну, по коррупции, аферам, борделям и притонам - они специалисты. В этом им не отказать.
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11.02.2021 22:13 Ответить
Строители они знатные

"Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина - Цензор.НЕТ 555
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11.02.2021 22:20 Ответить
и там отдельніе комнатушки для внезапной любви тоже обустроили? кроватки там, полотенечка??
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12.02.2021 11:11 Ответить
Банковая теперь - улица красных фонарей.

Все ляди сидят в ОП.
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11.02.2021 22:18 Ответить
Не только ВРаду забыли,там куча зелльоных не только .лядей,но и таких же 3,14дарасов.
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11.02.2021 22:23 Ответить
"Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина - Цензор.НЕТ 8093 СРАМОТА !!!!!
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11.02.2021 22:50 Ответить
А по всей палатке "Velo velo velo velo" - напоминают Голобрудьке про сериальный велообман "Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина - Цензор.НЕТ 1740
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11.02.2021 22:19 Ответить
Вальтонутые
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11.02.2021 22:20 Ответить
На фронті загиблі та штрафи за стрільбу, асоціація, закон про мову, енергетика, перейменування Бандери, а преЗЕдент-говнокомандувач займається, тим часом, валентинками. Горіти вам у пеклі 73% тупих йолопів
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11.02.2021 22:22 Ответить
Подписываюсь под каждым Вашим словом.... Но не называйте, пожалуйста, Зеленского даже "преЗедентом", оно - тамада при сельском клубе.... Организатор всяких гулек, плясок. базарных балаганов и шапито.....Оно сознательно засЕрает нам мозги всякой хренью, чтобы мы не обращали внимания, как он убивает наших солдат, запрещая им отстреливаться, как он плюёт на наших раненых героев в госпиталях, которые нуждаютсяво всём.... Как оно прессует патриотов и опекает коллаборантов и открытых врагов - путинских шестёрок.....
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11.02.2021 22:56 Ответить
Всё нормально и правильно, только не хватает главного - фонаря того же цвета. "Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина - Цензор.НЕТ 2344
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11.02.2021 22:25 Ответить
Зеленський відкрив в рамках дослідження"Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина - Цензор.НЕТ 4930
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11.02.2021 22:26 Ответить
А где манделька???
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11.02.2021 22:27 Ответить
Перспективная ветка... Потом посмотрю
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11.02.2021 22:31 Ответить
В будиночку вас зустріне елегантна мамка-бандерша,запропонує кохвій,й надасть вичерпний прайс за послуги.
"Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина - Цензор.НЕТ 6884
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11.02.2021 22:34 Ответить
Шо з ногами? "Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина - Цензор.НЕТ 2063
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11.02.2021 22:36 Ответить
так это ж она ими двумя остановила инфляцию.. Последствия "Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина - Цензор.НЕТ 8776
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11.02.2021 22:44 Ответить
"Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина - Цензор.НЕТ 2818
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11.02.2021 22:45 Ответить
ноги від брехні покрутило "Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина - Цензор.НЕТ 2813
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11.02.2021 23:21 Ответить
Зебілам буде де пофотацца та поцьомкацца, поки наши хлопці гинуть на війні та захищають Неньку.
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11.02.2021 22:35 Ответить
Війна,гинуть солдати, вірус, проє..и вакцинацію,електроенергетику в кацапів купляють, електростанції стоять, ЄС критикує за корупцію...А під офісом презика-домік любві..
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11.02.2021 22:38 Ответить
а пианину любви там поставят?
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11.02.2021 22:40 Ответить
Украинцы, любите друг друга.
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11.02.2021 22:42 Ответить
Домік любві - це тому що у охфісі на банковій пара закоханих - зе і дєрьмак.
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11.02.2021 22:56 Ответить
Домик любви поставили,чтобы там можно было по-быстенькому? Или только минЬет?
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11.02.2021 22:59 Ответить
в залежності від того скілько в тебе грошів. як що багато то може й ілля ківа шкіряного шприця у дупу засадити....
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11.02.2021 23:39 Ответить
А сколько Вам это стоило? Или он Вас бесплатно "поздравил"?
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12.02.2021 08:44 Ответить
там сзади виден большой дом, где много кабинетов, куда потом ведут девочек
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12.02.2021 11:21 Ответить
"Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина - Цензор.НЕТ 7400
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11.02.2021 23:27 Ответить
з вікна того будиночка йуля мендельша буде товсту дупу показувати а ілюха ківа дрочити.....
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11.02.2021 23:36 Ответить
Какие вы все здесь убогие! Хорошо, что таких в Украине не так уж и много в процентном отношении
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12.02.2021 00:10 Ответить
Убогих, які виставляють "домікі любві" та убогих, які цей дебілізм підтримують, слава Богу, в Україні в процентному співвідношенні дійсно не так вже й багато.
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12.02.2021 02:02 Ответить
В Україні настане лад лише тоді, коли владці не знатимуть, що таке роки пєтухів і дні валентинів. "Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина - Цензор.НЕТ 2582
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11.02.2021 23:43 Ответить
Хтось вирішив на замочках піднятися? "Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина - Цензор.НЕТ 1242
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11.02.2021 23:46 Ответить
просто писец .. клоунада во всей красе....
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11.02.2021 23:50 Ответить
Рядом с Офисом Президента на улице Банковой появилась локация ко Дню влюбленных - "домик любви". Источник: https://censor.net/ru/p3247474

ЯКЕ Ж ВОНО Зе ПРИГВЕЗДЕНЕ. Як то кажуть "пір во врємя чуми" "Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина - Цензор.НЕТ 5371
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11.02.2021 23:54 Ответить
Фу, и тут опять все не так!
И ёлку новогоднюю не надо было ставить:у нас же война!
И концерты надо отменить, пока война не кончится.
И вообще, какая там любовь? Все - на фронт!
А вот когда солдат погибает на фронте, то начинается нытье про то, что Зеленский в этом виноват, потому что, оказывается, войны нету, а солдаты из-за него гибнут.
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12.02.2021 00:08 Ответить
АГА !!! С ХИМЕРАМИ !)
"Будиночок кохання": біля ОП облаштували фотозону до дня св. Валентина - Цензор.НЕТ 4266
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12.02.2021 00:41 Ответить
Этот шут гороховый без декораций и суфлера жить не модет.
Дебил, .лять!!!

Не в тему... что-то подумалось...как оно будет убегать с хозяином на его самолете в Израиль)) Уже скоро!
Тварь криворожеская...где был тот снайпер сегодня??? Пригодился бы!!!
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12.02.2021 00:58 Ответить
А ви що чекали від нього? Це його рівень, рівень блазня.
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12.02.2021 02:06 Ответить
"Домик любви": возле ОП - це сублімація. Якщо людині чогось в житті не вистачає, наприклад сексу, її психіка трансформує нереалізовану сексуальну енергію у якісь образи, фантазії, діяльність. Психіка працівників розважального жанру подібна до психіки працівниць на Окружній, тільки рівні розвитку різні. В канцелярії їм не вистачає звичної для них атмосфери і щоб психологічно її якось компенсувати, поставили напроти віртуальний "домик любви". Визирнув у вікно, побачив червоні фонарики, сердечка, написи love love love і віртуально занурився у рідну стихію.
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12.02.2021 02:47 Ответить
Домик любви... Какое же все примитивное, никчёмное и неуместное.
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12.02.2021 08:23 Ответить
Интересно, а вода в этот домик подведена? Как подмыться?
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12.02.2021 09:03 Ответить
Шо за тупость, выдают замочки, чтобы повесить на карнизе в палатке.
А потом,после демонтажа, куда эти замочки- на металлолом!? Это значит- конец любви?
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12.02.2021 10:40 Ответить
"Velo Velo Velo" -- это понятно.
А где рояль?
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12.02.2021 10:53 Ответить
замочки закуплены за счет бюджета?
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12.02.2021 11:22 Ответить
Жаль что не публичный дом из сосен корабельных.
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13.02.2021 08:38 Ответить
А кровати поставили?
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13.02.2021 08:45 Ответить
 
 