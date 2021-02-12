Во Львове сразу четырем пациентам пересадили органы от одного донора. Все операции происходили одновременно, работали 40 медиков. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Врачи в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова пересадили сердце, печень и две почки от посмертного донора. Таким образом медики спасли 4 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом сообщила пресс-служба больницы.
Так, 6 февраля в клинику с головокружением и потерей сознания поступила 45-летняя женщина. У нее диагностировали разрыв аневризмы. Попытки медиков ее спасти оказались напрасными: ее состояние прогрессивно ухудшалось, после чего врачи констатировали смерть мозга.
Однако родные женщины дали согласие на трансплантацию органов для спасения других жизней. Сердце пересадили 22-летнему мужчине, одну почку — 36-летней женщине, другую — 34-летнему мужчине, а печень — 48-летней женщине. Решение о пересадке печени реципиентка приняла за 30 минут прямо в больничной палате.
Все операции происходили в то же время в нескольких операционных. Их проводили 40 медицинских работников из разных медицинских бригад, а на весь процесс потратили 16 часов.
Кроме того, в то же время медики совершили еще одну пересадку почки от родственного донора. Эту процедуру запланировали ранее. Таким образом в больнице провели 5 операций по трансплантации органов одновременно.
Отметим, что это уже не первая операция в Львове, во время которой пересадили органы от посмертного донора нескольким людям. В декабре 2020 года 47-летняя львовянка, которая умерла в результате разрыва аневризмы, стала донором для нескольких операций в больнице: ее сердце, печень и почки помогли спасти жизнь четырем пациентам.
Фото:Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова
За прошлый год во Львовской клинической больнице скорой помощи провели десять операций по трансплантации органов. В июле 2020 года львовские медики провели свою первую операцию по пересадке сердца.
Операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с апреля 2019 года, с тех пор вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку". Он, в частности, регулирует пересадку органов от умершего человека.
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А так добре, що іншим продовжили життя.
Єдине що, переглядаючи американські серіали про лікарів, стало відомо, в них існує черга на донорський орган і рейтинг. Людям, які зумисне псували своє здоров'я, орган не пересадять.
Товаристч,в советской больнице такой херней не занимаются,перестаньте дрочит по ночам ...денег нет денег нет,найдите пересадим мизинец...,будете дальше дрочить...
От з точки зору сумісності! Отак відразу знайшлося чотири реципієнти, сумісні по показникам з ОДНИМ донором.
Люди від медицини, дайте професійний висновок. Темою глибоко цікавився. НЕВІРЮ, що всім чотирьом пересадки підходили за умовами трансплантології.
Отметим, что это уже не первая операция в Львове, во время которой пересадили органы от посмертного донора нескольким людям. В декабре 2020 года 47-летняя львовянка, которая умерла в результате разрыва аневризмы, стала донором для нескольких операций в больнице: ее сердце, печень и почки помогли спасти жизнь четырем пациентам.Источник: https://censor.net/ru/p3247501
Не часто ли во Львове стали умирать МОЛОДЫЕ от аневризмы.
Или написал уже?
Для особо одаренных: органы забирают у еще хивых людей для увеличения вероятности успеха.
Вот и ответь на свой вопрос.
Органы берут у ЖИВЫХ людей. Тот, котого везут в морг - везут в могр, а не в опреационную.
Посмертная пересадка органов - узаконенное убийство донора ради сомнительного здоровья живого трупа.
Да.... Жизнь рецепиента не может стоить дороже жизни донора. Если про бабло не говорить.
Все операции происходили в то же время в нескольких операционных. Их проводили 40 медицинских работников из разных медицинских бригад, а на весь процесс потратили 16 часов.Источник: https://censor.net/ru/p3247501
2- а ховати вже немає де ! Працює один цвинтар , решта закриті - тільки підхоронення ... І то ще треба "вирішити" . Звичайно , це проблема багатьох ******** великих міст . Можливе вирішення - крематорій , але у Львові ніяк не можуть наважитися його побудувати