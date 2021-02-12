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Фото Фоторепортаж
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Львов (1759) трансплантация (92)

Во Львове сразу четырем пациентам пересадили органы от одного донора. Все операции происходили одновременно, работали 40 медиков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Врачи в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова пересадили сердце, печень и две почки от посмертного донора. Таким образом медики спасли 4 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом сообщила пресс-служба больницы.

Так, 6 февраля в клинику с головокружением и потерей сознания поступила 45-летняя женщина. У нее диагностировали разрыв аневризмы. Попытки медиков ее спасти оказались напрасными: ее состояние прогрессивно ухудшалось, после чего врачи констатировали смерть мозга.

Однако родные женщины дали согласие на трансплантацию органов для спасения других жизней. Сердце пересадили 22-летнему мужчине, одну почку — 36-летней женщине, другую — 34-летнему мужчине, а печень — 48-летней женщине. Решение о пересадке печени реципиентка приняла за 30 минут прямо в больничной палате.

Во Львове сразу четырем пациентам пересадили органы от одного донора. Все операции происходили одновременно, работали 40 медиков 01

Все операции происходили в то же время в нескольких операционных. Их проводили 40 медицинских работников из разных медицинских бригад, а на весь процесс потратили 16 часов.

Во Львове сразу четырем пациентам пересадили органы от одного донора. Все операции происходили одновременно, работали 40 медиков 02

Кроме того, в то же время медики совершили еще одну пересадку почки от родственного донора. Эту процедуру запланировали ранее. Таким образом в больнице провели 5 операций по трансплантации органов одновременно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о развитии трансплантации: Украина будет сотрудничать с США и Израилем

Во Львове сразу четырем пациентам пересадили органы от одного донора. Все операции происходили одновременно, работали 40 медиков 03

Отметим, что это уже не первая операция в Львове, во время которой пересадили органы от посмертного донора нескольким людям. В декабре 2020 года 47-летняя львовянка, которая умерла в результате разрыва аневризмы, стала донором для нескольких операций в больнице: ее сердце, печень и почки помогли спасти жизнь четырем пациентам.

Во Львове сразу четырем пациентам пересадили органы от одного донора. Все операции происходили одновременно, работали 40 медиков 04
Фото:Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины. ФОТОрепортаж

За прошлый год во Львовской клинической больнице скорой помощи провели десять операций по трансплантации органов. В июле 2020 года львовские медики провели свою первую операцию по пересадке сердца.

Операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с апреля 2019 года, с тех пор вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку". Он, в частности, регулирует пересадку органов от умершего человека.

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Топ комментарии
+18
Место донора в раю, а остальным здоровья и удачи.
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12.02.2021 08:36
+13
Достойно похвали...
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12.02.2021 08:35
+8
Когда взорвали Чернобыль мой двоюродный брат поехал спасать Родину,говорю,Сань у тя 2 сыновей малых,ты че сдурел?Егоответ меня поразил,Андрюха чтобы они жили для того и еду...
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12.02.2021 09:13
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Достойно похвали...
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12.02.2021 08:35 Ответить
Идиот?!
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12.02.2021 08:52 Ответить
Еще какой...
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12.02.2021 08:54 Ответить
Что с лаптеногого можно взять? Даже анализы и те плохие....
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12.02.2021 09:49 Ответить
Ничего с него взять не получится. Приживаемость исключена. Объяснение простое: они не люди, это другой биологический вид. Лишняя хромосома тому подтверждение.
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12.02.2021 09:52 Ответить
А ти вважаєш, що краще буде, коли четверо просто вмре?... Логіка або "святоші", аб звичайного ідіота...
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12.02.2021 09:02 Ответить
Место донора в раю, а остальным здоровья и удачи.
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12.02.2021 08:36 Ответить
в дотаток прохання до уряду : "Знизити зарплати прокурорам, суддям та високопосадовцям в 10 разів, а за ті кошти підняти зарплати лікарям". У Львові відразу чотирьом пацієнтам пересадили органи від одного донора. Усі операції відбувалися одночасно, працювали 40 медиків - Цензор.НЕТ 6330
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12.02.2021 09:14 Ответить
Донор не полностью умерла, еще долго(надеюсь) частично будет жить в других людях.
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12.02.2021 11:46 Ответить
И это ПРАВДА. Лично проверено.
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14.02.2021 09:41 Ответить
Сподіваюсь, пацієнтів з аневризмою дійсно не змогли врятувати.
А так добре, що іншим продовжили життя.
Єдине що, переглядаючи американські серіали про лікарів, стало відомо, в них існує черга на донорський орган і рейтинг. Людям, які зумисне псували своє здоров'я, орган не пересадять.
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12.02.2021 08:37 Ответить
Все по сериалам да по сериалам. Специалистка многопрофильная...
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12.02.2021 09:51 Ответить
Розрив аневризми зазвичай діагностує паталогоанатом....
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12.02.2021 08:40 Ответить
ПатОлогоанатом!
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12.02.2021 08:54 Ответить
Абсолютно згоден.
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12.02.2021 08:55 Ответить
АбсАлютно! ))
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12.02.2021 09:07 Ответить
Згіден.
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12.02.2021 09:08 Ответить
У Львові відразу чотирьом пацієнтам пересадили органи від одного донора. Усі операції відбувалися одночасно, працювали 40 медиків - Цензор.НЕТ 3571
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12.02.2021 09:54 Ответить
Томографія з контрастом.
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14.02.2021 11:17 Ответить
І як часто потрібно робити томографію, щоб не прогавити аневризму аорти?
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14.02.2021 14:53 Ответить
Коли маємо клініку гострої серцевої патології та пацієнт в стабільному стані для транспортування до КТ. Ви так не робите?
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15.02.2021 12:46 Ответить
Товаристч доктор,у меня мизинец тошнит на правой руке,есть не могу,помогите...
Товаристч,в советской больнице такой херней не занимаются,перестаньте дрочит по ночам ...денег нет денег нет,найдите пересадим мизинец...,будете дальше дрочить...
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12.02.2021 08:51 Ответить
Є в мене деякі сумніви.

От з точки зору сумісності! Отак відразу знайшлося чотири реципієнти, сумісні по показникам з ОДНИМ донором.

Люди від медицини, дайте професійний висновок. Темою глибоко цікавився. НЕВІРЮ, що всім чотирьом пересадки підходили за умовами трансплантології.
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12.02.2021 08:56 Ответить
Забыли написать о смерти предыдущих пациентов получивших таким же образом органы! Просто тренировка!
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13.02.2021 18:01 Ответить
Оперативная активность по поводу разрывов аневризм в нашей клинике составляет 82 - 90%. Большинству пациентов выключение аневризм из кровотока проводится открытым путем (92%), эндоваскулярно - 8%. Общая послеоперационная летальность составляет 10-12%.



Отметим, что это уже не первая операция в Львове, во время которой пересадили органы от посмертного донора нескольким людям. В декабре 2020 года 47-летняя львовянка, которая умерла в результате разрыва аневризмы, стала донором для нескольких операций в больнице: ее сердце, печень и почки помогли спасти жизнь четырем пациентам.Источник: https://censor.net/ru/p3247501



Не часто ли во Львове стали умирать МОЛОДЫЕ от аневризмы.
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12.02.2021 08:56 Ответить
3 декабря 1967 года южноафриканский хирург трансплантолог Кристиан Бернард впервые в мире пересадил сердце,погибшая в автокатастрофе 25 летняя девушка,стала донором для 54 летнего дядьки ,клиент с молодым сердцем прожил всего 18 дней
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12.02.2021 09:02 Ответить
две недели прожили предыдущие "счастливчики" прооперированные во Львове....
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13.02.2021 18:03 Ответить
Посмертное донорство вообще-то нужно узаконить, по умолчанию. Разумеется, человек должен иметь право отказаться или родственники после его смерти. Тысячи людей можно спасти.
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12.02.2021 09:07 Ответить
Пойди напиши заявление, что ты ХОЧЕШЬ быть посмертным донором. Вот и будет тебе лично "Посмертное донорство вообще-то нужно узаконить, по умолчанию"
Или написал уже?

Для особо одаренных: органы забирают у еще хивых людей для увеличения вероятности успеха.
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12.02.2021 09:17 Ответить
Для особо высокоморальных: твой ближайший родственник (не дай Бог, конечно! ) остро нуждается в органе, умирает у тебя на глазах. Мимо тебя на каталках таскают в морг умерших, погибших и убитых. Целыми. В каждом из них есть то, что спасет твоего близкого. Все норм, так и надо?
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12.02.2021 09:24 Ответить
А рядом на столе донором лежит твой сын....
Вот и ответь на свой вопрос.
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12.02.2021 09:35 Ответить
" Мимо тебя на каталках таскают в морг умерших, погибших и убитых."
Органы берут у ЖИВЫХ людей. Тот, котого везут в морг - везут в могр, а не в опреационную.
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12.02.2021 09:37 Ответить
Час назад каждый из них стопудово был жив или как минимум его органы были пригодны для трансплантации. Я думал, это понятно.
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12.02.2021 09:42 Ответить
Огромный соблазн перед возможностью заработать ценой чужой смерти, прикрываясь высокоморальными лозунгами спасения кого то...В США отец забаррикадировался на сутки с сыном в коме и о, чудо, сын вышел из комы через месяц! Тебя могут держать спецом в медикаментозной коме, а твоим родным парить мозги на согласие тебя "безнадежного" выпотрошить!
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13.02.2021 18:07 Ответить
Так и надо.У пациентки скорее всего, денег на лечение не было, а тут такие прибыля за пересадку. Танунах, шакалы свежее мясцо выглядывают. Медицина становится каннибальской.
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12.02.2021 12:45 Ответить
Молодым и здоровым в ДТП тогда лучше не попадать
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12.02.2021 11:02 Ответить
Когда взорвали Чернобыль мой двоюродный брат поехал спасать Родину,говорю,Сань у тя 2 сыновей малых,ты че сдурел?Егоответ меня поразил,Андрюха чтобы они жили для того и еду...
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12.02.2021 09:13 Ответить
Светлый человек. Умничка.
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12.02.2021 09:29 Ответить
Если кто-то живой отдает свой огран - это личный выбор. Такое случается.
Посмертная пересадка органов - узаконенное убийство донора ради сомнительного здоровья живого трупа.
Да.... Жизнь рецепиента не может стоить дороже жизни донора. Если про бабло не говорить.
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12.02.2021 09:22 Ответить
Нет моего Саньки,умер через 4 года в 1990 году,в свидетельстве о смерти написано : лучевая болезнь...,зато спас дохлый ссср...
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12.02.2021 09:26 Ответить
Нехай спочиває на небі, добра він був Людина і чесна.
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12.02.2021 10:00 Ответить
Нехай Господь приме Донора в Рай. пацієнтам одужання .а лікарям ДЯКУЄМО. Звичайно і рідним Донора,що прийняли таке рішення і надали дозвіл-ДЯКУЄМО.
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12.02.2021 09:32 Ответить
Главное не оказаться в раю раньше времени благодаря проплаченным транспантологам
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12.02.2021 11:04 Ответить
В Рай, если бы осознанно пожертвовала органы, а не посмертно украли!
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13.02.2021 18:08 Ответить
1- радує , що Львів має достатньо матеріального та лікарського потенціалу !
Все операции происходили в то же время в нескольких операционных. Их проводили 40 медицинских работников из разных медицинских бригад, а на весь процесс потратили 16 часов.Источник: https://censor.net/ru/p3247501

2- а ховати вже немає де ! Працює один цвинтар , решта закриті - тільки підхоронення ... І то ще треба "вирішити" У Львові відразу чотирьом пацієнтам пересадили органи від одного донора. Усі операції відбувалися одночасно, працювали 40 медиків - Цензор.НЕТ 8742 . Звичайно , це проблема багатьох ******** великих міст . Можливе вирішення - крематорій , але у Львові ніяк не можуть наважитися його побудувати У Львові відразу чотирьом пацієнтам пересадили органи від одного донора. Усі операції відбувалися одночасно, працювали 40 медиків - Цензор.НЕТ 3513
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12.02.2021 11:26 Ответить
Не доводите до похорон , разберите на запчасти раньше, сэкономьте кладбищенскую землю. Скоро в медицине останутся два заболевания, на которые будут тратить ресурсы Ковид и трансплантация органов.
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12.02.2021 12:50 Ответить
Найкраща новина за цей рік.
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12.02.2021 13:51 Ответить
 
 