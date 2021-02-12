Во Львове сразу четырем пациентам пересадили органы от одного донора. Все операции происходили одновременно, работали 40 медиков. ФОТОрепортаж

Врачи в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова пересадили сердце, печень и две почки от посмертного донора. Таким образом медики спасли 4 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом сообщила пресс-служба больницы.

Так, 6 февраля в клинику с головокружением и потерей сознания поступила 45-летняя женщина. У нее диагностировали разрыв аневризмы. Попытки медиков ее спасти оказались напрасными: ее состояние прогрессивно ухудшалось, после чего врачи констатировали смерть мозга.

Однако родные женщины дали согласие на трансплантацию органов для спасения других жизней. Сердце пересадили 22-летнему мужчине, одну почку — 36-летней женщине, другую — 34-летнему мужчине, а печень — 48-летней женщине. Решение о пересадке печени реципиентка приняла за 30 минут прямо в больничной палате.

Все операции происходили в то же время в нескольких операционных. Их проводили 40 медицинских работников из разных медицинских бригад, а на весь процесс потратили 16 часов.

Кроме того, в то же время медики совершили еще одну пересадку почки от родственного донора. Эту процедуру запланировали ранее. Таким образом в больнице провели 5 операций по трансплантации органов одновременно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о развитии трансплантации: Украина будет сотрудничать с США и Израилем

Отметим, что это уже не первая операция в Львове, во время которой пересадили органы от посмертного донора нескольким людям. В декабре 2020 года 47-летняя львовянка, которая умерла в результате разрыва аневризмы, стала донором для нескольких операций в больнице: ее сердце, печень и почки помогли спасти жизнь четырем пациентам.



Фото:Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины. ФОТОрепортаж

За прошлый год во Львовской клинической больнице скорой помощи провели десять операций по трансплантации органов. В июле 2020 года львовские медики провели свою первую операцию по пересадке сердца.

Операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с апреля 2019 года, с тех пор вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку". Он, в частности, регулирует пересадку органов от умершего человека.