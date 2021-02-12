Полицейские задержали в Одессе наркоторговца с "товаром" на 350 тыс. грн.. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали одессита с психотропами на сумму более 350 000 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Как сообщили в полиции, мужчина работал на один из телеграмм-каналов по сбыту наркотиков. Он получал оптовые партии запрещенных веществ, расфасовывал их и сбывал путем закладок. За совершенное ему грозит до двенадцати лет за решеткой с конфискацией имущества.

"Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Одесской области получили информацию о том, что в город идет посылка с запрещенными веществами. Проверяя имеющуюся информацию, возле одного из почтовых отделений Одессы, правоохранители задержали 25-летнего мужчину с пакетом психотропного вещества - амфетамин.

Как установили полицейские, для хранения "товара" и его фасовки по дозам дилер специально арендовал квартиру в центре города. Во время обыска помещения правоохранители изъяли расфасованные слип-пакеты с псилоцибиновыми грибами, таблетками экстази, а также фасовочные материалы и устройство для фасовки. Стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка составляет более 350 000 гривен", - сказано в сообщении.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в сумме 180 000 гривен.



Фото: сайт полиции