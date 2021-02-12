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Полицейские задержали в Одессе наркоторговца с "товаром" на 350 тыс. грн.. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители задержали одессита с психотропами на сумму более 350 000 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Как сообщили в полиции, мужчина работал на один из телеграмм-каналов по сбыту наркотиков. Он получал оптовые партии запрещенных веществ, расфасовывал их и сбывал путем закладок. За совершенное ему грозит до двенадцати лет за решеткой с конфискацией имущества.

"Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Одесской области получили информацию о том, что в город идет посылка с запрещенными веществами. Проверяя имеющуюся информацию, возле одного из почтовых отделений Одессы, правоохранители задержали 25-летнего мужчину с пакетом психотропного вещества - амфетамин.

Полицейские задержали в Одессе наркоторговца с товаром на 350 тыс. грн. 01

Как установили полицейские, для хранения "товара" и его фасовки по дозам дилер специально арендовал квартиру в центре города. Во время обыска помещения правоохранители изъяли расфасованные слип-пакеты с псилоцибиновыми грибами, таблетками экстази, а также фасовочные материалы и устройство для фасовки. Стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка составляет более 350 000 гривен", - сказано в сообщении.

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Полицейские задержали в Одессе наркоторговца с товаром на 350 тыс. грн. 02

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в сумме 180 000 гривен.

Полицейские задержали в Одессе наркоторговца с товаром на 350 тыс. грн. 03
Фото: сайт полиции
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Каково же было их удивление, когда оказалось, что это не Стерненко.
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12.02.2021 10:10 Ответить
ето тебе твой шарий с ютубчика раскзал Поліцейські затримали в Одесі наркоторговця з "товаром" на 350 тис. грн - Цензор.НЕТ 6926
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12.02.2021 11:24 Ответить
Какой-то бедный наркоторговец - товара на 10 тыс евро
А ГДЕ ЕГО ХОЗЯИН?

А кто его крыша в ПОЛИЦИИ ?
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12.02.2021 10:10 Ответить
А ГДЕ ЕГО ХОЗЯИН?
Який з них? Там величезна піраміда довжиною аж до виробника в Китаї, і ті хто керують "складом" (так зветься оцей чувак якого взяли) це не зовсім керівники. Уособленого абсолютного зла яке як Саурон сидить десь там в башті немає, є попит і зусилля мільйонів людей, які намагаються заробити копійчину. До речи люди з "дахом" в лапи МВС не потрапляють, це ймовірно вільний стрілок або він вже відпрацював і його здали свої, це часто буває.
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13.02.2021 01:20 Ответить
Когда же поменяют УК? В многих развитых странах за наркоту - смертная казнь.
Зачем содержать это гумно которое подсадит на наркоту десятки и сотни людей? Пора вернуть смертную казнь и утилизировать подобных особей. Это биоотходы которые убивают десятки НОВЫХ жертв. или может он вдруг "встанет на путь истины" ?
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12.02.2021 10:18 Ответить
 
 