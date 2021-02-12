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Масштабное ДТП в Техасе. 133 автомобиля столкнулись из-за гололеда, 6 человек погибли, свыше 60 пострадавших. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В американском городе Форт-Уэрт, в штате Техасе произошло самое масштабное дорожно-транспортное происшествие в этом году, в результате которого были разбиты 133 автомобиля.

О ДТП пишет местное издание Dallas Morning News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На данный момент известно, что из-за аварии погибли как минимум шесть человек, еще 65 пострадали. Причиной ДТП стало обледенение дороги.

Ожидается, что число пострадавших будет расти, поскольку все больше людей обращаются за помощью.

Трассу, на которой произошло массовое ДТП, перекрыли в обоих направлениях.

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По данным СМИ, крупные аварии из-за погодных условий произошли и в других частях штата. В них погибли еще не менее трех человек.

Масштабное ДТП в Техасе. 133 автомобиля столкнулись из-за гололеда, 6 человек погибли, свыше 60 пострадавших 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Скоро эта куча будет в Одесском порту. Хаммеры в арию, остальные на авториа... минимальные повреждения, брал для себя)
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12.02.2021 10:58
+6
гололед в Техасе -это катаклизма
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12.02.2021 10:56
+4
Оказывается "пункт назначения" - документальный фильм
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12.02.2021 10:55
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Оказывается "пункт назначения" - документальный фильм
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12.02.2021 10:55 Ответить
много художественных фильмов сбылось реально
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12.02.2021 12:48 Ответить
охренеть автотроща....
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12.02.2021 10:56 Ответить
гололед в Техасе -это катаклизма
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12.02.2021 10:56 Ответить
Шумахери.
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12.02.2021 10:56 Ответить
Фура с Кока-Колой как из рождественской рекламы...
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12.02.2021 10:57 Ответить
У нас така минулоріч їздила з музикою... Одразу різдвяний настрій з'являвся))
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12.02.2021 12:37 Ответить
Скоро эта куча будет в Одесском порту. Хаммеры в арию, остальные на авториа... минимальные повреждения, брал для себя)
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12.02.2021 10:58 Ответить
😀😀😀
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12.02.2021 11:22 Ответить
"бєз прабега па Украине" )))))
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12.02.2021 11:33 Ответить
"почти бэз пробега- дедушка ездил, внука в школу возил.."))))
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12.02.2021 11:50 Ответить
Тепер точно імпічмент- зроблять Трампа винуватцем автотрощі, фейсбук десь докази найде.
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12.02.2021 10:59 Ответить
☹️☹️☹️
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12.02.2021 11:02 Ответить
Где они там лед увидели? Масштабное ДТП в Техасе. 133 автомобиля столкнулись из-за гололеда, 6 человек погибли, свыше 60 пострадавших - Цензор.НЕТ 8186
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12.02.2021 11:03 Ответить
Лёд прозрачный вообще-то. Масштабне ДТП в Техасі. 133 автомобілі зіткнулися через ожеледицю, 6 людей загинули, понад 60 постраждали - Цензор.НЕТ 5939
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12.02.2021 11:20 Ответить
видно скорость за 100
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12.02.2021 11:12 Ответить
не, 60 походу, но и этого хватает.(миль, конечно)
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12.02.2021 11:26 Ответить
завтра весь цей мотлох на українському ринку з підписом "без прабєга па Украине" )))))
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12.02.2021 11:32 Ответить
Ждем через пару месяцев на Авториа
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12.02.2021 12:40 Ответить
Отлично Все на Копарт свежинькие биточки.
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12.02.2021 12:40 Ответить
Не первый раз уже. А все потому что правила ПДД нужно выполнять.
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13.02.2021 12:36 Ответить
 
 