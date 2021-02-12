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Масштабное ДТП в Техасе. 133 автомобиля столкнулись из-за гололеда, 6 человек погибли, свыше 60 пострадавших. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
В американском городе Форт-Уэрт, в штате Техасе произошло самое масштабное дорожно-транспортное происшествие в этом году, в результате которого были разбиты 133 автомобиля.
О ДТП пишет местное издание Dallas Morning News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
На данный момент известно, что из-за аварии погибли как минимум шесть человек, еще 65 пострадали. Причиной ДТП стало обледенение дороги.
Ожидается, что число пострадавших будет расти, поскольку все больше людей обращаются за помощью.
Трассу, на которой произошло массовое ДТП, перекрыли в обоих направлениях.
По данным СМИ, крупные аварии из-за погодных условий произошли и в других частях штата. В них погибли еще не менее трех человек.
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