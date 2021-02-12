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С погибшим от пули снайпера наемников РФ воином 81-й ОАэМБр Александром Глушко простятся завтра в Полтаве. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Завтра, 13 февраля, в городе Полтава около 11.00 на площади перед зданием Полтавской областной государственной администрации начнется церемония прощания с Александром Викторовичем Глушко, 11.11.1984 года рождения, уроженцем села Руновщина Полтавской области, солдатом, водителем-электриком инженерно-саперного взвода 5-й батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады, который погиб 11 февраля около 09.15 в районе пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом говорится на фейсбук-странице Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ.

У погибшего остались мать, жена и двое детей.

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С погибшим от пули снайпера наемников РФ воином 81-й ОАэМБр Александром Глушко простятся завтра в Полтаве 01
С погибшим от пули снайпера наемников РФ воином 81-й ОАэМБр Александром Глушко простятся завтра в Полтаве 02
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