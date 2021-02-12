Выявлены махинации при отчуждении земель Нацакадемии аграрных наук Украины на Черниговщине, - СБУ. ФОТО

На Черниговщине Служба безопасности Украины предотвратила незаконное отчуждение земель государственного предприятия Национальной академии аграрных наук Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, в 2017 году опытное хозяйство подало в Главное управление Госгеокадастра в Черниговской области документацию на регистрацию земельного участка общей площадью 128 гектаров. В ходе дальнейшей процедуры перевода земли в постоянное пользование предприятию было обнаружено, что кадастровый регистратор внес несанкционированные изменения в ее конфигурацию. В интересах частных производителей сельхозпродукции чиновник искусственно уменьшил площадь участка почти вдвое. Такие действия позволили отчуждение 52-х гектаров земли опытного хозяйства и его передачу в частную собственность.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски по месту жительства и работы регистратора. Во время следственных действий изъята компьютерная техника, черновые записи и электронные ключи доступа к базам Госгеокадастра, которые приобщены к материалам производства.

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Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.













Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к противоправной сделке.