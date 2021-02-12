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Выявлены махинации при отчуждении земель Нацакадемии аграрных наук Украины на Черниговщине, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Выявлены махинации при отчуждении земель Нацакадемии аграрных наук Украины на Черниговщине, - СБУ. ФОТО

На Черниговщине Служба безопасности Украины предотвратила незаконное отчуждение земель государственного предприятия Национальной академии аграрных наук Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ. 

По данным предварительного следствия, в 2017 году опытное хозяйство подало в Главное управление Госгеокадастра в Черниговской области документацию на регистрацию земельного участка общей площадью 128 гектаров. В ходе дальнейшей процедуры перевода земли в постоянное пользование предприятию было обнаружено, что кадастровый регистратор внес несанкционированные изменения в ее конфигурацию. В интересах частных производителей сельхозпродукции чиновник искусственно уменьшил площадь участка почти вдвое. Такие действия позволили отчуждение 52-х гектаров земли опытного хозяйства и его передачу в частную собственность.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски по месту жительства и работы регистратора. Во время следственных действий изъята компьютерная техника, черновые записи и электронные ключи доступа к базам Госгеокадастра, которые приобщены к материалам производства.

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Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Выявлены махинации при отчуждении земель Нацакадемии аграрных наук Украины на Черниговщине, - СБУ 01
Выявлены махинации при отчуждении земель Нацакадемии аграрных наук Украины на Черниговщине, - СБУ 02
Выявлены махинации при отчуждении земель Нацакадемии аграрных наук Украины на Черниговщине, - СБУ 03
Выявлены махинации при отчуждении земель Нацакадемии аграрных наук Украины на Черниговщине, - СБУ 04
Выявлены махинации при отчуждении земель Нацакадемии аграрных наук Украины на Черниговщине, - СБУ 05
Выявлены махинации при отчуждении земель Нацакадемии аграрных наук Украины на Черниговщине, - СБУ 06

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к противоправной сделке.

Автор: Ірина Дашківська
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Выявлены махинации при отчуждении земель Нацкадемии аграрных наук Украины на Черниговщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 4846
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12.02.2021 11:28 Ответить
Нада проста перестать есть яйца ...
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12.02.2021 11:31 Ответить
Знову СБУ влізло в економічні процеси, а де було це СБУ, коли на Львівщині в дочірніх установах Академії аграрних наук робились відчуження чужих земель. Як "науковці" через колишнього президента НААН протягнули через Кабмін отримання акту на користування землями, як виділяли землі липовим працівникам, як розділяли "науку" від неіснуючого ДП (державного підприємства), як землі однієї із сільських громад опинились у віданні зовсім іншого району за місцем реєстрації Інституту землеробства західного регіону НААНУ. Бо так було комусь вигідно, а землю вкрали у селян понад 400 га і нічого. Агов СБУ, а скільки тієї землі передано у приватну власність родичам "науковців", а ще головам різних виборчих комісій, а ще колишнім студентам львівських вузів. Все "гарно провели" через рішення Дрогобицької ОДА з липовими пайовиками і новими власниками.
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12.02.2021 12:08 Ответить
 
 